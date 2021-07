Rakennukseen remontoidaan tulevan kahden vuoden aikana 75 asuntoa, lisäkerros ja saunaosasto.

Aiemmin toimistokäytössä ollut Lastenkodinkatu 5:n kiinteistössä aloitetaan laaja remonttiprojekti Kampissa.

Rakennukseen remontoidaan kahden vuoden aikana 75 asuntoa, lisäkerros ja saunaosasto, kertoo projektin kehitysjohtajana toimiva, rakennuksen entinen omistaja Icon Real Estate tiedotteessaan.

Helsingin Kampissa Lastenkodinkadun ja Lastenkodinkujan kulmassa sijaitsevan kiinteistön remontti kattaa yli 6 000 kerrosneliötä. Tämänhetkisten laskemien mukaan talon pienemmät asunnot ovat noin 28 neliön kokoisia, isoimmat yli 100 neliön.

Uusien asuntojen neliöhinta tulee olemaan noin 10 000 euroa neliöltä.

Asunnot on tarkoitettu pääasiassa vuokrattavaksi.

Projektissa rakennuksen nelikerroksista osaa korotetaan yhdellä kerroksella. Lisäksi talon korkeamman kohdan katolle lisätään saunaosasto. Ensimmäisen kerroksen liiketilat tulevat pysymään lähes ennallaan.

Työt on Icon RE:n tiedotteen mukaan tarkoitus aloittaa syksyllä. Valmista pitäisi olla kesällä vuonna 2023.

Tiedotteessaan Icon RE kertoo asuntojen sopivan erityisesti lapsiperheille.

”Kaikki palvelut ovat vieressä, joten paikka on ihanteellinen lapsiperheille. Kampin keskukseenkin on matkaa alle 400 metriä. Lastenkodinkujan puolella vastapäätä sijaitsee Ressun peruskoulu ja korttelin päässä Lastenlehdon puisto leikkipaikkoineen. Julkisen liikenteen palvelut ovat todella lähellä”, kertoo tiedotteessa projektin toimitusjohtaja Witold Bres Icon RE:sta.

Kiinteistö on ollut toimistokäytössä valmistumisestaan vuodesta 1966 lähtien. Nyt rakennus on tyhjillään. Puolalainen kiinteistökehitysyhtiö Icon RE omisti talon vuoteen 2017 saakka, jolloin se myi sen Nuorisosäätiölle. Säätiöltä rakennus siirtyi nykyiselle omistajalle, puolalaiselle RPGZ X sp. z o.o:lle.

Projektia hallinnoiva Icon RE kilpailuttaa parhaillaan remontin pääurakoitsijaa.

Tiedotteessaan Icon RE kertoo, olevansa tyytyväinen siihen, että aiemmat erimielisyydet rakennuksen omistuksesta ja talon laina-asioista Nuorisosäätiön kanssa on sovittu.

”Kaikki aiemmat molemminpuoliset korvausvaatimukset on sovittu hyvässä yhteisymmärryksessä. Icon RE on nyt jälleen mukana talon kehittämisessä. Tämä on meille hieno asia, koska olemme parhaita asiantuntijoita huolehtimaan talon arvosta”, Bres kertoo.

