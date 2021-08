Olympiavoittaja Samppa Lajusen yritys rakennuttaa Kruununhakaan ”amerikkalaistyylistä luksusta” tarjoavaa loistohotellia.

Helsingin Pasilassa kauppakeskus Triplan edessä on tyhjä tontti, johon piti tulla tornihotelli. Sitä ei näillä näkymin rakenneta. Sokos Hotel Tripla vasemmassa yläkulmassa valmistui viime vuonna.

Yli 700 huonetta, 13 kerrosta ja näköalabaari.

Suomen suurimman hotellikokonaisuuden rakennustöiden piti alkaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuonna ja olla valmiina vuonna 2023.

Tuli koronaviruspandemia, joka sotki suunnitelmat.

”Hanke oli lähes valmis lähtemään liikkeelle, mutta korona muutti tilanteen kokonaan, kun matkustusmäärät laskivat niin kovasti”, kertoo kiinteistösijoitusyhtiö LAK Real Estaten toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen.

Tilastot kertovat karun totuuden: tammi–kesäkuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman läpi kulki runsaat 800 000 ihmistä. Se on lähes 80 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.

Pitkäsen tavoitteena on saada rakennustyöt käyntiin kuluvan vuoden aikana ja hotelli avattua vuonna 2024.

Suomen suurin hotellihanke Helsinki-Vantaan lentoasemalla on viivästynyt koronaviruksen aiheuttaman matkustajakadon takia.

Hotellitoimintaa alkaa operoida Nordic Choice Hotels. Samaan ketjuun kuuluu esimerkiksi tornihotelli Clarion Helsingin Jätkäsaaressa.

Viime vuosina pääkaupunkiseudulla on puhuttu jopa hotellibuumista. Hotelleja on ollut rakenteilla tai suunnitteilla parikymmentä.

Koronavirusepidemia on vähentänyt uskoa lähivuosien majoitustarpeeseen.

Esimerkiksi Espoon Keilaniemeen suunniteltu 350 huoneen Glo-tornihotelli on kuopattu. Hanketta puuhasi kiinteistökehitysyhtiö Regenero.

”Koronatilanteesta johtuen hotellioperaattorit eivät ole päätöksentekokykyisiä. Päätöstä tällaisesta hotellista ei voida tässä tilanteessa tehdä”, Regeneron hallituksen jäsen Kari Helin perustelee.

Tilalle tulee toimisto ja pienempi, 40–50 huoneen huoneistohotelli sekä kaikille avoin kylpylä ja ravintola.

Keilaniemen 350 huoneen tornihotelli on kutistunut muutaman kymmenen huoneen huoneistohotelliksi. Rakennukseen tulee kaikille avoin kylpylä ja ravintola. KUVA: REGENERO

Helsingin Jätkäsaareen Wood City -puukortteliin on kaavailtu hotellia jo vuosia. Saksalaisen hotelliyhtiö Meiningerin tiedotteen mukaan 194 huoneen hotelli aukeaa kesällä 2022, mutta toistaiseksi paikalla on tyhjä kenttä. Mahtaako aueta?

Meiningerin viestinnästä todetaan HS:lle sähköpostitse, ettei yhtiö kommentoi hotellihanketta.

”Hankkeita on valtava määrä. Todennäköisesti tilanne odottaa, mitä korona-ajan jälkeen tapahtuu kysynnälle ja kongresseille”, sanoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho yleisellä tasolla.

Uusimman hotellinsa avaamista joutui tänä vuonna viivästyttämään myös Pohjoismaiden suurin hotellioperaattori Scandic.

Liki 500 huoneen jättimäinen Scandic Grand Central Helsinki avasi ovensa VR:n entisessä pääkonttorissa huhtikuussa. Se aukesi pari kuukautta alkuperäistä arviota myöhemmin tiukkojen ravintolarajoitusten ollessa vielä voimassa.

Scandic avasi uusimman hotellinsa Helsingin päärautatieasemalle vaikeana aikana kesken pandemian.

Moni projekti porskuttaa kuitenkin yhä eteenpäin.

Scandicilla on rakenteilla hotelli Euroopan kemikaaliviraston entiseen konttoriin Vanhan kirkkopuiston laidalla. Työnimellä Avenue etenevä hotelli avautunee alkusyksystä 2022. Siihen tulee 352 huonetta ja tapahtumatiloja.

”Olemme pystyneet edistämään hotellihankkeita koronasta huolimatta. Tietysti markkina ei ollut niin otollinen, kun Grand Centralia lähdettiin avaamaan”, sanoo Scandic Hotelsin kaupallinen johtaja Christian Borg.

Hotellien käyttöaste on ollut pandemian aikana hyvin alhainen valtakunnallisesti, viime vuoden keväällä pahimmillaan jopa kaksi prosenttia. Tänä kesänä varaustilanne on piristynyt.

Borg uskoo vahvasti, että myös liikematkailu ennen pitkää elpyy.

”Ihmiset haluavat kohdata, ja on paljon asioita, joita ei pysty virtuaalisesti toteuttamaan. Vaikka tilanne on haastava markkinassa, investoimme tulevaisuuteen, kymmenien vuosien päähän.”

” ”Olemme antaneet rakennustyölle enemmän aikaa kuin normioloissa.” –Tomi Peitsalo, Primehotels

Kesäkuusta lähtien asiakkaita on toivottanut tervetulleeksi Hotel Matts & Apartments Espoon Matinkylässä. Kauppakeskus Ison Omenan viereisessä hotellissa on 192 huonetta ja 77 huoneistoa.

Viime vuonna Helsinkiin valmistui muun muassa putiikkihotelli U14 keskustaan, Valo Hotel & Work Ruskeasuolle, The Folks Hotel Konepajalle ja Sokos Hotel Tripla Pasilaan.

Seuraavaksi avausvuorossa on 237 huoneen Hotel Mestari Rakennusmestarien talossa Kampissa. Sen on tarkoitus avautua loppuvuodesta.

Hotel Mestari valmistuu tänä syksynä Rakennusmestarien taloon Helsingin Kampissa.

”Korona on vaikuttanut operointiympäristöön niin, että olemme antaneet rakennustyölle enemmän aikaa kuin normioloissa”, hotellia operoivan Primehotelsin toimitusjohtaja Tomi Peitsalo sanoo.

Mestarin piti avautua ensin viime talvena, sitten tänä kesänä. Helmikuussa hotellin työmaalla todettiin useita kymmeniä koronavirustartuntoja.

Primehotels alkaa pyörittää myös Jätkäsaaressa Välimerenkadulla rakenteilla olevaa 173 huoneen Art Hotelia, joka pyritään avaamaan ensi keväänä. Alun perin hotellin piti aueta viime toukokuussa.

Art Hotelin teemana on nimensä mukaisesti taide. Sen taiteellisena johtajana toimii kuvanveistäjä ja muotoilija Stefan Lindfors.

Primehotelsin kolmas hotelli Grand Hansa Kaivopihalla avautuu kesällä 2023. Muun muassa entisen Seurahuoneen ja Uuden ylioppilastalon tiloihin tuleva 224 huoneen hotelli kuuluu kansainväliseen Hyatt-ketjuun.

Historiallinen hotelli Seurahuone muuttuu kansainväliseksi Grand Hansaksi. Uusi hotelli avautuu vuonna 2023.

Peitsalo uskoo, että hotellien tapahtumatiloillekin tulee käyttöä.

”Jos bisnesmatkailusta puhutaan, Suomen talous on vientivetoista. Se on kontaktien luomista varsinkin tilanteessa, jossa tehdään kauppaa. Tapaaminen on edelleen tärkeää, eikä mitään indikaatiota ole, että tämä jotenkin kääntyisi sisäänpäin.”

Kansainvälisen tason loistohotelleja pääkaupunkiseudulla on vielä varsin niukasti.

Yksi on tulossa Helsingin Kruununhakaan Mariankadulla ja Liisankadulla sijaitseviin arvorakennuksiin. Olympiavoittaja Samppa Lajusen kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capital hankki kiinteistöt omistukseensa viime vuonna.

Vuonna 1885 valmistuneet rakennukset on suunnitellut arkkitehti Evert E. Lagerspetz. Niissä on ollut aiemmin muun muassa maa- ja metsätalousministeriön toimisto.

Kansainvälisen tason loistohotelli Marian on määrä avautua Kruununhakaan vuonna 2023. Havainnekuva sisäänkäynnistä.

Samla Capitalin toimitusjohtaja Hannu Saastamoinen kertoo, että hotelli Marian rakentamisen on määrä käynnistyä tänä syksynä ja 123 huoneen avautua yöpyjille vuonna 2023.

Saastamoinen haluaa tarjota "Pohjoismaiden parhaan hotellikokemuksen”.

”Emme ole tekemässä samanlaista hotellia, jollaisia Helsingissä jo on.”

Saastamoinen huomauttaa, että hotelliasiakkaat viettävät eniten aikaa sängyssä ja kylpyhuoneessa. Siksi kaikkiin huoneisiin tulee suuret kylpyhuoneet, isot ammeet ja laadukkaat jenkkisängyt.

”Amerikkalaistyylistä luksusta.”

Kiinteistömiljonääri Arthur Buchardtin hotellisuunnitelmista Hakaniemen rantaan eivät kaikki kaupunkilaiset ole pitäneet, mutta nyt hotelli näyttää toteutuvan.

Asemakaava on käynyt valitusprosessit läpi ja se on lainvoimainen, kertoo Helsingin Mikko Aho.

”Kyllä se [hotelli] sinne jossain vaiheessa tulee. Vesilupa siinä saattaa olla vielä vaiheessa, ja rakentaminen sen osalta on kiinni siitä, millainen kaupungin investointibudjetti seuraavina vuosina tulee olemaan.”

Norjalainen Buchardt itse toivoo, että rakentaminen alkaisi ensi vuonna. Rakennusajaksi hän laskee pari vuotta.

Hotelliin tulee 380 huonetta.

Norjalaisen arkkitehtitoimiston Snøhettan suunnittelema rakennus muistuttaa havainnekuvien perusteella merta, jolla ajelehtii jäälauttoja. Ikkunat muuttuvat valkoisista kirkkaiksi, kun hotellissa majoittuva vieras saapuu huoneeseensa.

Buchardtilla on Helsingissä ennestään Jätkäsaaren Clarion-hotelli. Lisäksi hän on mukana yhdessä Espoon Keilaniemen lukuisista hotellihankkeista.

Sinne hän kaavailee 35-kerroksista tornihotellia, jossa on 480 huonetta. Kaavoitus on vielä kesken.

”Avausajankohta on vähän epävarma, mutta ehkä vuonna 2025. Rakentaminen kestää kolme vuotta”, Buchardt kertoo puhelimitse.

Hän sanoo arvostavansa erityisesti Helsinkiä ja uskoo sen vetovoimaan matkailukohteena ja kohtaamispaikkana, kunhan pandemiasta päästään.

”Keskus idän ja lännen välissä.”