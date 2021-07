”Helsinki tuntui vähän erilaiselta” – HS kävi etsimässä ulkomaalaisia turisteja, joita on kaupungissa toistaiseksi vain kourallinen

Helsinkiin tullaan tällä hetkellä lähinnä Keski-Euroopasta.

Suomeen voi nyt saapua kaikista maista ilman koronavirustestiä.

Matkustajalla täytyy olla todistus täydestä koronarokote­sarjasta tai sairastetusta korona­virus­taudista. Matalan riskin maista Suomeen voi saapua ilman todistustakin.

Sateisena keskiviikko­päivänä turisteja oli liikkeellä Helsingissä vain vähän.

Ateneumin taidemuseon ja kuvataidetapahtuma Helsinki Biennaalin jonot koostuivat keskiviikkona lähinnä sateessa odottavista kotimaan­matkailijoista, mutta kauppa­torilla värjöttelivät italialaiset Diana Facchini ja Antonio Talamo.

Antonio Talamo ja Diana Facchini olivat olleet Suomessa jo pari viikkoa.

Pariskunta kertoo viettäneensä Suomessa jo pari viikkoa ja lentävänsä torstaina takaisin Italiaan. Matka alkoi Lapista, josta he tulivat Itä-Suomen kautta Helsinkiin.

Helsingissä Facchini ja Talamo ehtivät viettää aikaa muun muassa Suomen­linnassa. Ennen lähtöään pariskunta kertoi vielä käyvänsä ainakin Vanhassa kauppahallissa.

Perinteisiä turismielämyksiä on tänä kesänä tarjolla Helsingissä vähemmän kuin normaalisti. Esimerkiksi Hop on Hop off -bussiajeluita järjestetään seuraavan kerran vasta ensi kesänä.

Jotkut turistikohteet ovat kuitenkin menestyneet myös tänä kesänä: esimerkiksi melonta­kurssit ja venematkat saaristoon ovat houkutelleet myös ulkomaalaisia matkailijoita.

Sateisesta aamusta huolimatta Kauppatorille on ruokakojujen lisäksi jo aamulla saapunut postikorttimyyjä Hanna Liekso. Liekso kertoo myyneensä postikortteja Kauppa­torilla jo kahden­kymmenen kesän ajan.

”Kyllä se nyt vaatii uskoa, että tänne tulee”, Liekso sanoo.

Hanna Liekso myy postikortteja Helsingin Kauppatorilla.

Hän kertoo tavanneensa koko aamupäivän aikana yhden puolalaisen turisti­paris­kunnan, jolle myi Helsinki-aiheisen magneetin.

Nyt kyse saattaa kuitenkin olla huonosta säästä. Liekso nimittäin kertoo, että on päässyt viimeisen viikon aikana puhumaan jo monia kieliä, kuten ranskaa, saksaa ja italiaa.

”Vähän on kielitaito päässyt tosin ruostumaan. Mutta nyt on pientä vilkastumista ollut nähtävillä.”

Senaatintorin laidalla Helsingin tuomiokirkkoa ovat ihastelemassa saksalaiset Mahmood Saeed, Wazhua Ayoubi ja Balhika Saeed.

Perhe kertoo olevansa nyt ensimmäistä kertaa Helsingissä viettämässä parin päivän lomaa.

”Helsinki tuntui vähän erilaiselta Euroopan kaupungilta. Halusimme nähdä, millaista elämä täällä on ja millaisia ihmisiä täällä asuu”, Mahmood Saeed kertoo.

Perheen suunnitelmissa on käydä vielä ainakin Uspenskin katedraalilla ja kaupoilla Aleksanterin­kadulla.

”Helsinki on vielä kauniimpi kuin mitä odotimme. Kaikki ovat olleet myös todella ystävällisiä ja avuliaita”, sanoo Ayoubi.

Washua Ayoubi (vas.), Mahmood Saeed (oik.) ja Balhika Saeed (kesk.) olivat ihastelemassa Helsingin tuomiokirkkoa.

Helsingin matkailuneuvonnasta vastaava Mari Somero kertoo, että Helsinkiin on saapunut turisteja jonkin verran, lähinnä Keski-Euroopasta.

Ihmiset ovat Someron mukaan selvästi heränneet myös suunnittelemaan matkoja enemmän.

Se näkyy esimerkiksi matkailuneuvonnan verkkosivujen chatissa, jossa on kysytty paljon siitä, miten Helsinkiä pääsee kokemaan turvallisesti ja mitkä Suomen rajoitukset tällä hetkellä ovat.

”Viime kesään verrattuna meillä on ollut tänä kesänä selkeästi enemmän asiakkaita. Menee kuitenkin varmasti vielä pitkään, että matkaajia on samalla tavalla kuin ennen koronavirusta.”

Esimerkiksi monet ryhmämatkoja järjestävät matkatoimistot myyvät matkoja vasta seuraavalle sesonkikaudelle eli kesälle 2022.

Jean Plewinski (vas.), Gabriel Plewinski ja Marion Plewinski keskustakirjasto Oodissa.

Ranskalaiset Marion Plewinski, Jean Plewinski ja Gabriel Plewinski olivat sateisena keskiviikkoilta­päivänä päätyneet ihastelemaan keskustakirjasto Oodin arkkitehtuuria.

Perhe on Helsingissä viiden päivän lomalla. Suomenlinnan ja Senaatintorin Plewinskit ovat jo nähneet, seuraavaksi tarkoitus olisi käydä saunassa, mahdollisesti ravintola Löylyssä.

”Olemme asuneet ennen Tukholmassa, ja Helsinki muistuttaa minua paljon siitä”, Marion Plewinski kertoo.