Juhana Brotheruksen mukaan luottotiedottomien asema on kuitenkin jonkin verran parantunut yksityisillä vuokra-asuntomarkkinoilla.

Salla Tuovila sai maksuhäiriömerkinnän alle 18-vuotiaana masennuksen seurauksena. Sen jälkeen asunnon löytäminen on ollut vaikeaa. Tuovila toivoo, että kaikille annettaisiin mahdollisuus omaan kotiin taustasta huolimatta.

”Jos ei ole maksuhäiriömerkintöjä, vuokra-asuntoa pääsee valitsemaan.”

Näin kuvaili vuokravälitysyhtiö Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola HS:n jutussa viime viikolla pääkaupunkiseudun tämänhetkisiä vuokramarkkinoita.

Vapaita asuntoja on Helsingissä nyt tarjolla runsaasti. Koronaepidemia on karkottanut Helsingistä opiskelijoita ja matkailijoita. Tarjontaa lisää sekin, että asuntosijoittaminen on lisääntynyt ja sijoittajat etsivät etenkin yksiöihin asukkaita.

Mutta entä jos onkin maksuhäiriömerkintä? Luottotietonsa menettäneitä on maassa Suomen Asiakastiedon heinäkuisten tilastojen mukaan vajaat 400 000.

Yksi heistä on Helsingistä viime keväänä vuokrakotia etsinyt Salla Tuovila, 20.

”Tuntuu melkein kuin luottotiedot olisivat identiteetti. Keskustelun sävy muuttuu heti, kun vuokranantaja kuulee asiasta, ja se on aika hanurista”, sanoo Tuovila, joka menetti luottotietonsa sairastuttuaan vakavaan masennukseen.

Viime keväänä Tuovila halusi muuttaa Helsinkiin opiskelemaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi. Sosiaalinen työ on kiinnostanut häntä aina.

Tuovila kertoo päässeensä avun piiriin ja saavansa apua talousongelmiinsa. Vaikka raha-asiat ovat nyt hoidossa ja hän haluaisi elämässä eteenpäin, aiemmat maksuhäiriömerkinnät kummittelevat yhä taustalla.

Tuovila kertoo lähettäneensä useita hakemuksia yksityisille vuokranantajille, Facebook-ryhmiin sekä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungeille vuokra-asunnon saamiseksi. Tuloksetta.

”Sairaus tulee esiin vielä vuosienkin jälkeen asunnonhaussa, ja nyt kun haluaisin toteuttaa unelmia ja uusia haasteita, en siihen pysty.”

Vaikka Salla Tuovila on aina hoitanut vuokranmaksun ajallaan, laskujen avaamisesta tuli hänelle sairauden myötä ylitsepääsemättömän vaikeaa. Lopulta maksuhäiriömerkintöjä kertyi useita.

Tavallisesti luottotiedottomat saavat asuntonsa valtion tukemia ara-asuntoja välittäviltä tahoilta, kuten kunnilta ja kaupungeilta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara suosittaa, että asuntoja vuokraavat tahot kohtelisivat heitä yhdenvertaisesti muiden hakijoiden kanssa.

Aran ylitarkastaja Sina Rasilainen kertoo, ettei maksuhäiriömerkintä lähtökohtaisesti ole este ara-asunnon saamiselle. Esimerkiksi Helsingin kaupungin asunnoissa (Heka) maksuhäiriömerkinnät eivät estä asunnon saantia, mutta luottotiedot tarkistetaan ja mahdollisesta vuokravelasta on toimitettava selvitys.

Valtion tukemia asuntoja on saatavilla kuitenkin rajoitettu määrä, eikä niitä riitä kaikille hakijoille. Esimerkiksi Helsingin kaupungin omistamia Hekan vuokra-asuntoja vapautuu vuosittain noin 3 500, vaikka hakijoita on noin 25 000.

Salla Tuovila ei ole tähän päivään mennessä saanut vastausta hakemuksiinsa. Haaveet muutosta pääkaupunkiseudulle hautautuivat ainakin toistaiseksi.

Tilanne harmittaa Tuovilaa, ja hän toivoisi vuokranantajilta ymmärrystä ja kykyä nähdä ihminen maksuhäiriömerkintöjen takana. Moni luottotiedoton on hoitanut vuokranmaksun aina tunnollisesti tai on esimerkiksi vakituisessa työsuhteessa.

Parhaillaan on vireillä lakimuutos, jonka myötä maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa poistuisi nopeammin. Hallitus esitti kesällä, että merkintä poistuisi kuukauden kuluttua siitä, kun luottotietojen ylläpitäjät ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta.

”Ehdotettu uudistus on erittäin tärkeä, koska sillä voidaan puuttua kohtuuttomiksi koettuihin tilanteisiin, joissa maksuhäiriömerkintä pysyy, vaikka velka on maksettu”, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi tiedotteessa kesäkuun lopussa.

Tavoitteena on parantaa luottotiedottomien asemaa juuri esimerkiksi asunnonhankinnassa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan pian.

” Vireillä lakimuutos, jonka myötä maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa poistuisi nopeammin.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen (Hypo) pääekonomisti Juhana Brotherus on sitä mieltä, että koronatilanne on jonkin verran parantanut pienituloisten ja myös luottotiedottomien tilannetta pääkaupunkiseudulla.

”Nyt on nähty ensimmäistä kertaa, että hekin ovat päässeet paremmin vapaarahoitteisille markkinoille. Vuokranantajilla on voinut olla tilanne, että pariin kuukauteen ei ole ollut kiinnostusta ja on jouduttu joustamaan aiemmista vuokralaiskriteereistä”, Brotherus sanoo.

”Toistaiseksi on kuitenkin ennemmin otettu tyhjiä kuukausia kuin laskettu vuokria, varmaan sillä oletuksella että koronatilanne muuttuu pian.”

Brotherus kuitenkin toteaa, ettei luottotiedottomien ja pienituloisten tilanne ole edelleenkään hyvä asuntomarkkinoilla.

Salla Tuovilan kokemuksen mukaan vuokranantajien vaatimukset luottotiedottomalle ovat usein tiukemmat. Häneltä on esimerkiksi vaadittu kolmen kuukauden takuuvuokraa ja yhden vuokraennakon maksamista, joka tarkoittaisi 800 euron kuukausivuokralla yli 3 000 euron kertamaksua.

”Elän tällä hetkellä Kelan rahoilla, ja siellä on rajat korvattavalle vuokralle. Kun katsoin asuntojen hintoja, niin yksiötkin menevät yli 700 euron, eikä esimerkiksi opiskellessa olisi varaa tuollaiseen”, Tuovila sanoo.

Hän muutti lopulta Turkuun, josta hän sai asuntotarjouksen mukavalta asuinalueelta. Vuokranantaja halusi antaa hänelle mahdollisuuden maksuhäiriömerkinnöistä huolimatta.

Syksyllä Tuovilalla on edessä haastattelut lastenohjaajan koulutukseen. Hän pohtii, että saattaisi vielä jonain päivänä harkita uudelleen muuttoa Helsinkiin. Maksuhäiriömerkinnätkään eivät ole ikuisia.

”Kyllähän se harmittaa, ja mietin, että hitsi kun olen mennyt mokaamaan. Mutta pitää osata olla armollinen itselleen.”