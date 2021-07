Yhdysvaltalaisen taiteilijan teokseen 1.78 yhdistyy myös suomalaisen äänitaiteilijan ääni-installaatio.

Senaatintorille rakennettavan yhdysvaltalaisen Janet Echelmanin teoksen 1.78 on tarkoitus valmistua Senaatintorille 31. heinäkuuta, ja se on esillä koko elokuun ajan.

Ilmaan rakennettava verkkomainen veistos on osa tieteelliseen tietoon perustuvaa Earthtime-sarjaa, Helsingin kaupunki tiedottaa. Teos muistuttaa kaupungin mukaan ”ihmisen monimutkaisesta yhteydestä ajan suuriin sykleihin ja fyysisen maailmamme järjestelmiin”.

Echelmanin teoksia on ollut esillä muun muassa Singaporessa, Sydneyssä, New Yorkissa ja Lontoossa.

Echelmanin teokseen yhdistyy myös äänitaiteilija Tuomas Norvion ääni-installaatio Empathy for the fish and others.

Ääniteoksessa Vallisaaren edustalta lähetettävä vedenalainen ääni yhdistyy Echelmanin teoksen luota Senaatintorilta samanaikaisesti mitattavaan tuulidataan.

Teos on osa Helsingin juhlaviikkoja, jotka alkavat 19. elokuuta ja päättyvät 5. syyskuuta sekä Helsinki Biennaalia, jonka päänäyttely on Vallisaaressa.