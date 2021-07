Helsinkiläisessä palvelutalossa on todettu 14 koronavirus­tartuntaa, puolet tartunnan saaneista asukkaista saanut molemmat rokotteet

Palvelutalo on asetettu toistaiseksi sulkuun, ja vierailut siellä on kielletty. Tartunnan saaneita asukkaita hoidetaan heidän omissa huoneissaan.

Helsinkiläisessä palvelutalossa on todettu 14 koronatartuntaa.

Helsinkiläisessä Hopeatien palvelutalossa on todettu 14 koronavirustartuntaa. Puolet tartunnoista on palvelutalon asukkailla ja puolet työntekijöillä.

Palvelualueen johtaja Maarit Rautio kertoo HS:lle, että tartuntoja on todettu kahdessa eri yksikössä. Ensimmäiset tartunnat todettiin viime viikolla.

Hopeatien palvelutalo sijaitsee Lassilassa Länsi-Helsingissä. Tartunnoista uutisoi ensimmäisenä Yle.

Puolet tartunnan saaneista asukkaista ja työntekijöistä on saanut molemmat rokoteannokset. Suurin osa heistä on selvinnyt lievillä oireilla.

"Siitä, mistä tartunta on tullut, ei valitettavasti ole vielä tietoa. Sekä asukkailla että työntekijöillä todettiin yhtäaikaisesti oireita, joten tartuntaketjuja on voinut olla useampia”, Rautio sanoo.

Hopeatien palvelutalossa on yhteensä 96 asukasta ja 76 työntekijää. Asukkaiden keski-ikä on yli 86 vuotta.

”Vanhin tartunnan saaneista asukkaista on 95- ja nuorin 77-vuotias. Kaikilla heillä on useampia perussairauksia”, Rautio kertoo.

Palvelutalo on asetettu toistaiseksi sulkuun, ja vierailut siellä on kielletty. Tartunnan saaneita asukkaita hoidetaan heidän omissa huoneissaan. Omaisia on tiedotettu asiasta.

Rautio kertoo, että kaikki myös oireettomat asukkaat ja työntekijät testataan tartunnan varalta. Testitulosten on tarkoitus tulla huomenna.

”Tällä tavoin yritämme pysäyttää tilanteen mahdollisimman nopeasti.”