Nuorten aikuisten koronaväsymys on purkautunut Helsingissä baarikierroksiin, sanoo Helsingin tartuntatautilääkäri. Eniten uusia tartuntoja on useilla kantakaupungin alueilla.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneita helsinkiläisiä on nyt eniten useilla kantakaupungin alueilla. Tartuntojen painopiste on uusimpien tietojen mukaan selvästi siirtynyt Itä-Helsingistä Kaivopuiston, Ullanlinnan, Eiran, Punavuoren, Kampin, Etu-Töölön ja Jätkäsaaren alueille.

Sitä vastoin tartuntamäärät ovat hyvin maltillisia esimerkiksi Kontulan, Vesalan, Vuosaaren, Itäkeskuksen ja Myllypuron alueilla.

Kantakaupungissa tartuntoja on kertynyt pahimmilla alueilla runsaasta 400:sta yli 600:aan sataatuhatta asukasta kohti. Koko Helsingin vastaava luku oli keskiviikkona 242,3. Sen sijaan vielä keväällä eniten koronatartuntoja koko kaupungissa keränneet Itä-Helsingin useat alueet ovat nyt runsaan sadan tartunnan vastaavissa lukemissa.

”Tartuntojen lähde on muuttunut. Nyt suurin osa tulee ravintoloista ja muista sosiaalisista kontakteista. Kyse on nyt kantasuomalaisista nuorista aikuisista, jotka nauttivat kesästä”, sanoo kaupungin tartuntatautilääkäri Terhi Heinäsmäki.

Ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten osuus koronatartunnan saaneista on vähentynyt. Karkeasti arvioituna ulkomaalaistaustaisten eli muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien asukkaiden osuus on ollut noin kolmannes tartunnoista.

Nyt Covid-19-tartunnan saaneissa kuitenkin korostuvat Heinäsmäen mukaan nimenomaan kantasuomalaiset 20–29 -vuotiaat helsinkiläiset. Tuoreimmissa luvuissa näkyy myös 30–39 -vuotiaita.

Herkästi tarttuvan viruksen deltamuunnoksen yleistyttyä kesän aikana kotimaankielisten osuus Helsingissä sairastuneista on siis kasvanut.

”Selvitämme lähteen tartunnanjäljityksessä, jossa ihminen kertoo esimerkiksi olleensa useassa ravintolassa”, Heinäsmäki sanoo.

Tässä yhteydessä ravintoloilla tarkoitetaan nimenomaan ilta- ja yöelämää ja baareja sekä niiden terasseja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen arvioi keskiviikkona HS:lle, että uusia koronatartuntoja on nyt voinut tulla jopa ulkoa baarien täysillä terasseilla.

Lue lisää: Koronatartunnan on voinut saada ulkonakin: ”On tietoja, että jopa terasseilla on syntynyt tartuntoja”, sanoo THL:n Salminen.

Helsingissä uusista tartunnoista 55 prosenttia on nyt peräisin ravintoloista ja muista sosiaalisista kontakteista. Runsas kymmenys on ulkomailta pääosin Espanjasta ja Venäjältä. Seuraavaksi eniten tartuntoja on työpaikoilta (7 prosenttia), ja muutamia on peräisin päiväkodeista.

Kesän aikana koronatesteihin hakeutumiseen ovat vaikuttaneet myös ulkomaanmatkat. Voisiko Helsingissä havaittujen koronatartuntojen määrään vaikuttaa se, missäpäin kaupunkia on hakeuduttu testeihin esimerkiksi matkojen takia?

Käänne ei selity testauksin, vastaa THL:n Salminen.

”Trendi ei ole niin herkkä. Meillä ei ole sellaista tietoa, että Itä-Helsingissä testattaisiin vähemmän ja keskustassa enemmän. Kyllä tämä on ihan oikea ilmiö”, Salminen sanoo.

Kyse on Salmisen ja Heinäsmäen mukaan nuorten aikuisten koronaväsymyksestä eli siitä, että nuoret ja nuoret aikuiset ovat jo puolitoista vuotta pidättäytyneet sosiaalisista kontakteista vanhempien ja riskiryhmiin kuuluvien ihmisten hyväksi.

”Nuorilla taudista aiheutuva riski on pienempi mutta oppilaitokset ja harrastuspaikat ovat olleet kiinni, ja tilanne on johtanut patoutumaan”, Salminen sanoo.

Vastaavaa nuorten ihmisten baareissa käymistä ja siitä juontuvaa koronatartuntojen lisääntymistä on Salmisen mukaan Helsingin ohella muissakin Suomen suurissa kaupungeissa sekä myös muualla Euroopassa.

Olisiko Helsingissä nyt syytä rajoittaa yöelämää? Kaupungin tartuntatautilääkäri Heinäsmäki sanoo, että baarien aukioloista päättävät muut tahot. Käytännössä ravintoloiden rajoituksista päättää Suomen hallitus.

”Tilanne on kuitenkin erilainen kuin aiemmin, koska meillä on jo merkittävä rokotekattavuus eikä sairaalahoito ole kuormittunut”, Heinäsmäki sanoo.

Sen sijaan Heinäsmäki rohkaisee erityisesti nyt pääosin suomenkielistä nuorta väkeä olemaan ”pieniä epidemiologeja”.

”Toivomme, että tartunnan saaneet kertoisivat lähikontakteistaan ja voisivat ilmoittaa heille altistumisesta ja karanteenista”, Heinäsmäki sanoo.