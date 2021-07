”Kyllä me asensimme kymmen­kunta tekopesää, mutta ne rakensivat mieluummin omia” – Räystäs­pääskyt perustivat rivitalon Raide-Jokerin uuden sillan alle

Erittäin uhanalaiset linnut ottivat omakseen Vantaanjokea ylittävän kävely­sillan.

Räystäspääskyt ovat ottaneet haltuunsa Raide-Jokerin uuden Vantaanjoen yli kulkevan jalankulkusillan. Pihlajiston ja Oulunkylän välinen silta avattiin pyöräilijöille ja kävelijöille viime lokakuussa.

Luontokuvausta harrastava, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä lintujen anatomiaa ja fysiologiaa opettava yliopistonlehtori Mikael Niku kävi ikuistamassa räystäs­pääskyjen pesärivistön sen jälkeen, kun oli saanut niistä vinkin sup-lautailua harrastavalta Päivi Seikkulalta.

Seikkula oli havainnut pesärivistön viikonloppuna.

”Olin palaamassa Pikkukoskelta siirtolapuutarha-alueelle, kun huomasin rannalla kuvaajan tähtäilemässä sillalle päin. Aloin itsekin katsella ylös ja näin ensin yhden pesän, sitten toisen ja niin pitkälle kuin katse ulottui oikealle ja vasemmalle, näkyi lisää pesiä. Näky on ihan uskomaton”, Seikkula kertoo.

Räystäspääskyt ovat rakentaneet pesiään tukipalkkien päähän Tulvaniitynsillan alla.

”Suppailu on niin äänetöntä, että linnut eivät ollenkaan häiriintyneet”, Seikkula kertoo.

Pääskyjen poikaset ovat jo isokokoisia, joten vanhemmilla on melkoinen työ niiden ruokkimisessa. Mikael Nikun mukaan linnut ahkeroivat pyydystämällä hyönteisiä jokiuoman ylä­puolella.

Niku sai joitakin moitteita siitä, että hän paljasti lintujen pesäpaikan viesti­palvelu Twitterissä. Hän huomautti, että poikaset ovat jo niin isoja, että lähtevät kohta pesästä. Pesät sijoittuvat keskelle jokiuomaa.

”Paikka on muutenkin aika rauhaton”, Niku sanoo.

Nikua kiinnostaa, ovatko Raide-Jokerin rakentajat kenties olleet niin fiksuja, että ovat tehneet sillan pääsky-ystävälliseksi.

Vastaus on kyllä, mutta insinöörien tarjoama apu ei sellaisenaan linnuille kelvannut.

”Kyllä me sinne asensimme kymmenkunta tekopesää, mutta ne rakensivat mieluummin omia”, sanoo Raide-Jokerin taitorakenteista vastaava Risto Laamanen YIT:stä.

Räystäspääskyt olivat suosineet jo vanhaa siltaa, joka purettiin Tulvaniitynsillan tieltä pois. Rakentajat siis tiesivät varautua räystäspääskyjen pesäpulmiin.

Parhaillaan uuden kävelysillan viereen rakennetaan siltaa pikaraitiotien käyttöön. Laamasen mukaan tekopesiä sinne ei vielä ole harkittu, koska silta alkaa valmistua vasta ensi talven aikana.

Meluisa rakennustyömaa ei ole lintujen pesintää haitannut, joten kenties tämänkin sillan alle saadaan aikanaan uusia pesiä.

Räystäspääskyt on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi vuonna 2015. Kanta on taantunut viimeisten 30 vuoden aikana 75 prosenttia. Räystäspääsky on rauhoitettu.

Tulvaniitynsillan viereen rakennetaan parhaillaan siltaa pikaraitiotietä varten.

