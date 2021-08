Tunnelia joudutaan louhimaan vaiheittain, sillä yläpuolella kulkevat päärauta­tieaseman junakiskot.

Kaisaniemen ja Töölönlahdenkadun yhdistävän Kaisantunnelin rakentaminen alkoi jo alkuvuodesta, mutta ensimmäisen vaiheen louhinnat käynnistyivät vasta touko­kuussa.

Louhinnat päättyivät kesäkuun alussa, ja itse tunnelin louhinta alkaa jälleen elokuussa. Tunnelin on tarkoitus valmistua vuoden 2023 elokuussa.

Hankkeen projektijohtaja Juha Viitala tunnelin urakoitsijana toimivasta Destiasta kertoi torstaina, että aikataulussa on toistaiseksi pysytty hyvin.

”Tällä hetkellä ollaan aikataulussa, ja itäpäässä ollaan asentamassa rata-apusiltoja kuudelle raiteelle seuraavan kolmen viikon aikana. Sen jälkeen elokuun loppupuolella alkavat itäpuolella louhinnat.”

Tunneli tulee kulkemaan päärauta­tieaseman junaraiteiden alta, joten sitä joudutaan louhimaan palasissa.

Louhintaa tehdään vuorotellen itä- ja länsipäässä, jotta tunnelin yläpuolella kulkevalle junaliikenteelle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa.

”Länsipäässä ensimmäinen vaihe on louhittu, ja tällä hetkellä siellä on valaminen käynnissä”, Viitala kertoi torstaina.

Junaraiteita poistetaan ja lisätään takaisin vaiheittain, kun osioita tunnelista saadaan valmiiksi.

Näin ollen junaraiteet lyhenevät väliaikaisesti, mutta liikennöinti voi silti jatkua tunnelia rakennettaessa. Matkustajien kulku junalaiturille saattaa kuitenkin pidentyä.

Vilkkaalla alueella louhiminen asettaa Viitasen mukaan omat haasteensa. Esimerkiksi räjäytettäessä on pidettävä huolta riittävästä turva-alueesta. Raideliikenne on suljettava ja jalankulkijoita ohjattava ennen jokaista räjäytystä.

Raiteiden lisäksi tunnelin itäpäässä Kaisaniemen­puistossa sekä varsinkin länsipäässä Töölönlahden­kadulla on ajoittain paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

Viitalan mukaan yhteistyö alueella liikennöivien Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja VR:n sekä Liikenteenohjaus­yhtiö Fintrafficin kanssa on sujunut hyvin.

”Kun olemme Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä alueella, niin päivittäin olemme heidän kanssaan yhteyksissä.”

Turvallisuuteen on Viitalan mukaan panostettu. Työmaa-alue on aidattu, ja räjäytysten aikana vartiohenkilöstö pitää huolta siitä, ettei ulkopuolisia pääse alueelle.

”Turvallisuus on huomioitu jo kehitysvaiheessa. Ehkä jopa eniten on panostettu siihen, että ulkopuolisilla, matkustajilla ja meillä työntekijöillä on turvallista olla”, Viitala kertoo.

Tunneli louhitaan vaiheittain, jotta vaikutuksia junaliikenteelle saadaan vähennettyä.

”Kun räjäytetään, niin meillä on siellä noin kymmenen vartiomiestä, jotka ovat pysäyttämässä liikenteen. Räjäytyksille on noin 3—5 minuutin aikaikkunat, jotka olemme sopineet liikennöitsijöiden kanssa.”

Noin kolmen metrin korkuisen tunnelin louhinta tapahtuu Viitalan mukaan pää­sääntöisesti räjäyttämällä, mutta tarvittaessa tehdään myös railoporauksia, jotta kallio ei rikkoonnu hallitsemattomasti.

Toinen haaste on Viitalan mukaan maan alla olevat kaapelit, joista kaikki eivät olleet entuudestaan tiedossa. Viitalan mukaan esimerkiksi sähkökatkoksilta on kuitenkin vältytty.

”Kaapeliselvityksessä on mennyt useita kuukausia. Työ on aloitettu jo ennen kuin fyysinen työ on alkanut. Nyt kun on kaivettu, niin sieltä on tullut todella paljon kaapeleita esille.”

Kaapeleita on tarvittaessa katkottu ja jatkettu yleensä öisin, jolloin jännitteet voidaan katkaista.

”Ratapihan alueella yksi isoimmista vaaratekijöistä ovat tuntemattomat kaapelit. Sen takia ne kaivetaan esille käsityönä.”