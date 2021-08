Pitkään jatkuneiden helteiden seuraukset näkyvät Helsingissä, jossa kuivuus on kellastanut lähes koko kaupungin. Valokuvaaja Jonne Heinonen kuvasi auringon kärventämää keskustaa heinäkuussa.

Kulunut kesä on ollut poikkeuksellisen kuuma ja kuiva. Ja se näkyy, kun kävelee katuja Helsingissä. Moni kaupunkilainen on pannut merkille ruskean­keltaisina hohtavat nurmikot. Myös pihoille nuutuneet kasvit ja teiden varsille kuivahtaneet heinät ovat yleinen näky ympäri kaupunkia.

Paikoin näyttää siltä kuin syksy olisi jo pitkällä.

Pääkaupunki­seudun keskilämpötila on tänä kesänä ollut noin 20 astetta, mikä on hiukan yli neljä astetta pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi. Kesäkuussa rikottiin aiemmat lämpöennätykset kuukauden keskilämpötilaa tarkasteltaessa, ja heinäkuukin on ollut poikkeuksellisen lämmin.

Nyt säässä on tapahtunut muutos. Viikonvaihteen epävakainen sää jatkuu alkuviikosta. Pilvisyys vaihtelee, ja monin paikoin on odotettavissa sadekuuroja.

Heinäkuun lopussa sää oli kuitenkin vielä helteinen ja hiostava. Tältä Helsingissä näytti ennen sateita.

Kaupunkilaiset pelaavat sulkapalloa auringon kärventämällä nurmikentällä Töölössä.

Kuivuus on kellastuttanut ympäristöä monin paikoin Suomea, niin myös Helsingin Hernesaaressa.

Kaivopuiston rantakalliot ovat kovalla helteellä kuumia. Nurmikko on kuivunut keltaiseksi.

Emilia Ruohola istumassa auringossa Helsingissä. Tänä kesänä moni kaupunkilainen on viettänyt paljon aikaa puistoissa ja uimarannoilla.

Aurinko paistaa suoraan kerrostalon ikkunaan Helsinginkadun ja Kaarlenkadun risteyksessä.

Puistojen puut tarjoavat varjoa kuumana kesäpäivänä. Kuvassa auringon kuivattamat lehdet Lapinlahdella.

Kellastuneetkin nurmikot voivat alkaa vihertää, jos sadetta tulee sopivasti. Vettä olisi kuitenkin hyvä tulla maltillisesti eikä kovina kuuroina, jotta sade pystyy imeytymään maahan.

Mikko Tarkkala istuu kuumuudessa Töölönlahden penkillä.

Heinikko on kärventynyt Lapinlahdella.

Tiheästi rakennetuille asuinalueille, joissa rakennukset keräävät lämpöä, voi muodostua niin sanottuja lämpösaarekkeita. Niissä lämpötila kohoaa ympäröiviä alueita korkeammalle. Kuvassa aurinko paistaa rakennukseen Kampissa.

Kaupunkilainen ottaa aurinkoa Lapinlahden merimaisemassa.

Rakennuksiin varastoitunut auringonsäteily ei vapaudu hetkessä. Helleaallon päätyttyä voi kulua jopa päiviä, ennen kun rakennus on jäähtynyt kunnolla.

Mies viilentyy riippukeinussa Töölönlahdella.

Hellepäivät ovat sijoittuneet tänä vuonna selvästi aikaisemmaksi kuin ennen. Tämä tekee alkukesän helleaallosta poikkeuksellisen.

Lämmin tuuli heiluttaa kellastuneita lehtiä Helsingin Hernesaaressa.

Moni kaupunkilainen on hakenut kesän aikana viilennystä uimarannoilta. Irmeli Niemi juo matkavesipullosta uimareissun jälkeen.

Matot kuivuvat mattolaiturilla Kaivopuiston rannassa.