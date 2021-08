Osa kauppahalliyrittäjistä valittelee asiakkaiden vähyyttä, osa on joutunut panemaan lapun luukulle. Mutta on myös yrittäjiä, joilla kauppa käy. HS kiersi Helsingin kauppahalleissa kysymässä kauppiaiden tunnelmia korona-aikana.

Vieno Puustjärvi myy kauppahallissa itse maalaamiaan puukoruja, joita erityisesti matkailijat ovat hamunneet. Nyt matkailijoita ei juuri ole ja Puustjärvi on joutunut vaihtamaan halvempaan liiketilaan.

Ovi käy tiuhaan Hakaniemen kauppahallissa lauantaina aamupäivällä. Asiakkaita kulkee sisään ja ulos tasaisena virtana.

Moni on tullut tekemään viikonlopun herkkuostoksia. Ja siitä kauppiaat iloitsevat, sillä koronaviruspandemia on vienyt valtaosan matkailijoista, kauppahallien merkittävästä asiakasryhmästä.

Juustopuoti Lentävän Lehmän kauppias Hanne Hirvonen ei ole pandemian pahimpia kärsijöitä.

Vaikka matkailijoita ei ole ollut tiskin toisella puolen pitkään aikaan, paikalliset ovat panostaneet juustopöytiinsä ja löytäneet kotimaisten pienjuustoloiden tuotteet.

”Kysyntä on kasvanut koko ajan, samoin tarjonta.”

Hirvonen kiittelee vuokranantajaansa Helsingin kaupunkia, joka on tullut haastavassa tilanteessa vastaan tarjoamalla vuokrahelpotuksia.

Paikalliset herkkusuut ovat pelastaneet Hanne Hirvosen juustopuodin Hakaniemen kauppahallissa.

Itse tehtyä baklavaa, viininlehti­kääryleitä, marinoituja oliiveja ja muita Välimeren ja Lähi-idän herkkuja myyvä Jasmin Najib sanoo, että päällimmäinen tunne on epävarmuus.

”Ei tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. On vaikea tehdä investointeja ja päättää, paljonko tilataan tavaraa.”

Najibin vanhemmat ovat pitäneet Maustekeidas-nimistä kauppaa hallissa lähes 30 vuotta. Pandemian aikana myynti on jonkin verran vähentynyt.

”Ihmiset tekevät vähemmän heräteostoksia, kun halliin ei tulla turhaan pyörimään. Täältä haetaan nyt sitä, mitä tarvitaan.”

Maustekeidas on Jasmin Najibin vanhempien perheyritys. Najibin mukaan heräteostokset ovat vähentyneet koronavirusepidemian aikana.

Samalla kauppakujalla itse maalaamiaan puukoruja myy Vieno Puustjärvi.

Aiemmin hänellä oli kauppa Torikortteleissa Senaatintorin laidalla, mutta sieltä oli pakko lähteä kalliin vuokran ja matkailijakadon takia viime vuonna.

”Liikevaihto putosi 88 prosenttia.”

Puustjärvi on ollut yrittäjänä yli 50 vuotta. Hän on taistellut läpi 90-luvun laman, ja nyt hän yrittää selvitä pandemiasta. Vaihto puolet halvempaan liiketilaan ja enemmän töitä ovat konkarin selviytymiskeinot.

Torikortteleissa ulkomaalaiset olivat Puustjärven suurin asiakasryhmä. Osa palasi tekemään koruostoksia kymmenien vuosien jälkeen.

”Nyt on ollut muutama hassu turisti, mutta ihmiset hallissa ovat hirveän kivoja. Täällä on actionia.”

Vieno Puustjärvi Hakaniemen kauppahallissa lauantaina.

Vanhassa kauppahallissa Eteläsatamassa tunnelma on vaisumpi. Kaviaarikauppias Sergey Shapochka toivoo lisää ihmisiä käytäville.

”Asiakkaita on vähän, ja osa kauppiaista on lähtenyt. On vaikeaa.”

Hän kertoo avanneensa noin kuukausi sitten italialaisen tryffelikaupan, jotta saisi lisää tuloja. Kaviaaria moni suomalainen ei hänen mukaansa ole vielä löytänyt:

”Rikkaat miehet ostavat.”

Hänen oma suosikkinsa on Oscietra-kaviaari venäläisestä sammesta, joita viljellään jopa 20 vuotta. 30 gramman purkki maksaa 80 euroa. 10 gramman maistiaisrasian saisi alle 30 eurolla.

Sergey Shapochka myy Helsingin Vanhassa kauppahallissa muun muassa kaviaaria ja tryffeliä. Hänen mukaansa kaupanteko on vaikeaa, koska asiakkaita on liikkeellä aiempaa vähemmän.

Helsingin Vanhan kauppahallin käytävät olivat lauantaina päivällä lähes tyhjillään.

Koronaviruspandemian alku näytti synkältä, sanoo Annan Villilihan myyjä Matti Köresaar.

”80 prosenttia asiakkaista katosi. Nyt kun rajoitukset ovat höllentyneet, tunnelin päässä on valoa.”

Annan Villiliha on pysynyt auki koko korona-ajan, mutta esimerkiksi vastapäinen vegaanituotteisiin erikoistunut liike on joutunut sulkemaan.

Köresaaren mukaan haastavaa on ennakoimattomuus.

”Voisi ajatella, että tällaisena kauniina kesälauantaina ihmiset grillaisivat. Kun olen rakentanut hienon tiskin ja pannut parhaat lihat esille, asiakkaita ei välttämättä tule”, hän sanoo.

”Sitten sateisena tiistaina, kun tiski ei ole erityisen hieno, asiakkaita tulee.”

Matti Köresaaren mukaan kaikenlaiset porotuotteet, kuten porosalami, kiehtovat matkailijoita. Vaikka matkailijoita ei vieläkään ole paljon, Köresaar on luottavainen tulevaisuuden suhteen.

Muistot vievät Köresaaren aikaan ennen pandemiaa.

Varsinkin kesäisin hallin käytävät olivat usein niin täynnä, ettei seassa mahtunut juuri kävelemään, hän sanoo.

”Kun tuli sulkemisaika, vahtimestarit joutuivat pyytämään ihmisiä lähtemään.”

Mutta nyt Köresaar saa vihdoin asiakkaita. Iäkäs pariskunta pyytää leikkeleitä.

”Anteeksi”, myyjä sanoo kohteliaasti ja siirtyy palvelemaan.