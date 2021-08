Rajusti lisääntyneet koronatartunnat ovat ruuhkauttaneet Helsingin tartunnan­jäljityksen. Tartuntoja tulee tällä hetkellä myös ulkona, kertoo tartuntataut­ilääkäri.

Huonontunut koronavirustilanne ja kesälomista johtuva henkilökuntavaje ovat ruuhkauttaneet Helsingin tartunnanjäljityksen.

”Tartunnanjäljityksiä on vielä paljon tekemättä, ja kyllä tässä on sekin mahdollisuus, että kaikille altistuneille ei päästä soittamaan”, sanoo Helsingin tartuntatautilääkäri Terhi Heinäsmäki.

Tartunnanjäljittäjät kontaktoivat altistuneita muun muassa turvalomakkeiden tietojen pohjalta. Turvalomakkeessa tartunnan saaneita pyydetään kertomaan lähikontakteista.

”Jos on ollut baareissa ja ravintoloissa, jotka ovat suurimmat tartunnan lähteet, siellä on paljon ihmisiä, joita on saattanut kohdata mutta joiden nimiä ei tiedä. Sellaisia me emme koskaan saa selville.”

Tartuntoja tulee paljon myös kotoa sekä ulkoilmasta esimerkiksi festivaaleilta ja puistoista.

Heinäsmäen mukaan ihmiset tuudittautuvat helposti ajatukseen, että ulkona voi tavata tuttavia turvallisesti, vaikka näin ei ole.

”Tartunta vaatii fyysisen läheisyyden. Ulkoilma ei ole pelastava tekijä, jos vaikka halailee tai pussaa.”

Kesälomamatkat ulkomaille näkyvät niin ikään tartuntamäärissä.

”Esimerkiksi Espanjasta tulee koronapositiivisena useita kymmeniä yksittäisiä lomamatkailijoita, jotka ovat käyneet vaikkapa rantalomalla.”

Osaa altistuneista tartunnanjäljittävät eivät tavoita siksi, että ihmiset jättävät vastaamatta viranomaisten yhteydenottoyrityksiin, Heinäsmäki sanoo.

”Tuntuma on, että aamuisin ei vastata. Johtuneeko siitä, että altistuneet ovat nuoria aikuisia ja jos he ovat lomalla vielä, niin tulee nukuttua. Paremmin tavoitamme iltapäivällä.”

Tartunnanjäljittäjät yrittävät tavoitella altistuneita useampia kertoja, mutta loputtomiin soittelua ei voida jatkaa, Heinäsmäki sanoo.

”Joskus sosiaalisen mediankin kautta yritämme tavoittaa.”

Kuinka moni altistuneista jää tavoittamatta, sitä ei Heinäsmäki osaa tarkkaan arvioida. Valtaosan tartunnanjäljitys saa kuitenkin tavoitettua.

Vantaalla on siirrytty tavoittelemaan altistuneita ensin tekstiviesteillä. Myös Helsingissä altistuneet saavat aluksi tekstiviestin, jossa pyydetään kertomaan tartunnanjäljitykselle, ymmärtävätkö he karanteenin merkityksen.

”Jos ymmärtää eikä ole kysyttävää, meidän ei tarvitse heille soittaa. Meillä on kuitenkin velvollisuus ottaa yhteyttä, jos tekstiviestiin ei vastata.”

Mahdolliset altistumispaikat Helsingissä voi tarkistaa kaupungin verkkosivuilta.