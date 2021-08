Husin Eeva Ruotsalainen: kolmanteen rokotekierrokseen on varauduttava – Virus­variantit, rokotesaatavuus ja rokotesuojan kesto vaikuttavat päätökseen

Rokotetutkimuskeskuksen johtajan mielestä ensimmäisten rokotusten kattavuudesta pitää huolehtia ennen kuin aletaan miettiä kolmatta rokotekierrosta. Kolmas kierros voisi olla mahdollinen syyskuun jälkeen.

Husin Eeva Ruotsalaisen mukaan kolmannen rokotekierroksen aloittaminen on jossain vaiheessa ajankohtainen myös Suomessa.

Suomessa on alettu monien muiden maiden tavoin keskustella siitä, antaako kaksi rokoteannosta riittävän suojan koronavirusta vastaan ja tarvitsevatko ihmiset vuosittaisen tehosteannoksen samaan tapaan kuin kausi-influenssarokotteessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan on erittäin todennäköistä, että kolmas rokotekierros on tarpeen myös Suomessa. Milloin, sitä hän ei osaa sanoa.

”Tällä hetkellä kolmas rokotekierros ei ole tarpeen, sillä kaksi rokoteannosta antaa erinomaisen suojan sekä tautiin sairastumista että vakavaa tautimuotoa vastaan.”

Samaa mieltä toisen rokoteannoksen antamasta suojasta on Rokote­tutkimus­keskuksen johtaja Mika Rämet.

Hänestä on vielä liian aikaista päättää kolmannesta rokotekierroksesta. Hän sanoo, että nyt on tärkeää huolehtia rokotuskattavuudesta ensimmäisten rokotusten osalta.

Suomessa oli sunnuntaina ensimmäisen rokoteannoksen saaneita 67,3 prosenttia ja kaksi annosta saaneita 38,6 prosenttia väestöstä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksesta.

”Rokotesuoja, joka kahdella annoksella saadaan, ei lopu kuin veitsellä leikaten jossain kohti. Meidän tarvitsee vieläkin tehdä työtä ensimmäisten rokoteannosten eteen. Siellä on kaikkein suurin haavoittuvuus tällä hetkellä”, Rämet sanoo.

Esimerkiksi yli 70-vuotiaista 12 prosenttia on yhä ilman toista rokoteannosta.

Ruotsalaisen mukaan kolmatta rokoteannosta varten tulee kuitenkin tehdä jo varautumissuunnitelmat.

” ”Rokotesuoja, joka kahdella annoksella saadaan, ei lopu kuin veitsellä leikaten.”

”Meidän täytyy varautua siihen, että jossain kohtaa tehosterokotteita aletaan antaa. Se voi olla loppuvuodesta tai alkuvuodesta. Tarkkaa ajankohtaa on vaikea sanoa, koska asiaan vaikuttaa moni tekijä.”

Rämetin mukaan toinen tehosteannos on pystytty tarjoamaan valtaosalle väestöstä syyskuun loppuun mennessä. Sen jälkeen on aika mahdolliselle kolmannelle rokotekierrokselle ja arvioinnille sitä, ketkä siitä hyötyisivät.

Suomen lisäksi kolmannesta rokotekierroksesta on keskusteltu ja sitä on suunniteltu muun muassa Israelissa, Ruotsissa ja Britanniassa.

Israel ilmoitti heinäkuussa, että se alkaa tarjota kolmatta rokoteannosta riskiryhmiin kuuluville. Kolmatta annosta tarjotaan 60-vuotta täyttäneille, jotka ovat saaneet Pfizer-rokotteen vähintään viisi kuukautta sitten, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ruotsin kansanterveysviranomaisen mukaan suurelle osalle väestöä tultaneen tarjoamaan kolmatta rokoteannosta ensi vuonna. Jotkin riskiryhmät voivat saada annoksen jo syksyllä.

Britanniassa julkinen terveydenhuolto­järjestelmä NHS on saanut hyväksynnän aloittaa koronarokotteen tehoste­ohjelman suunnittelu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kolmatta korona­rokoteannosta tarjotaan riskiryhmiin kuuluville tulevasta syksystä alkaen.

Ruotsalaisen mukaan on kolme tekijää, jotka vaikuttavat yleisesti siihen, milloin kolmas rokotekierros tulee aloittaa Suomessa.

Tekijöitä ovat vallitseva koronaepidemian ja kiertävien virusvarianttien tilanne, rokotesaatavuus sekä se, mitä uusin tutkimustieto sanoo rokotesuojan kestosta. Myös muiden maiden mallia on seurattava tarkkaan.

” ”Haasteen rokotesuojan kestolle luovat virusvariantit.”

”Saamme koko ajan lisää tietoa siitä, kuinka kauan rokotesuoja kestää. Haasteen rokotesuojan kestolle luovat virusvariantit. Siksi sitä, miten pitkään kahden rokoteannoksen teho kestää, pitää seurata tarkkaan”, Ruotsalainen kertoo.

”Suoja vaihtelee maailmalla käytössä olevien eri rokotteiden välillä, joten myös sillä on merkitystä, millä rokotteella väestö on rokotettu. Tämän takia jotkin maat saattavat alkaa rokottaa väestöään kolmannella annoksella muita aiemmin.”

Rämetin mukaan selvitettävä on lisäksi se, miten hyvä ja pitkäkestoinen kahden rokoteannoksen antama suoja on paitsi eri rokotusväleillä rokotteen saaneilla, myös eri väestönryhmillä.

”Tilanne ei ole sama 30- ja 75-vuotiaalla.”

Toukokuun lopussa ensimmäisen rokoteannoksen oli Husin alueella saanut 627 000 henkilöä. Tiedossa oli, että heistä 459 on saanut tartunnan rokotteen jälkeen. Se tekee 0,07 prosenttia.

Toisen annoksen oli saanut vajaat 75 000 henkilöä, joista tartunnan oli saanut 29. Osuus oli suhteellisesti siis noin puolet siitä, mitä se oli ensimmäisen rokotteen saaneilla.

Sekä Rämet että Ruotsalainen korostavat, että toistaiseksi kaksi rokoteannosta tarjoaa erittäin hyvän suojan vakavaa tautimuotoa vastaan. Tulevaisuudessa tilanne voi kuitenkin olla toinen.

”Uskon, että kolmas rokoteannos on tarpeellinen ensimmäiseksi erityisesti riskiryhmään kuuluville ja ikääntyneille ihmisille sekä terveydenhuollon työntekijöille. Hehän ovat juuri ne, jotka ovat saaneet Suomessa rokotukset ensimmäiseksi”, Ruotsalainen sanoo.

Myös Rämetin mielestä rokotusjärjestystä miettiessä on punnittava terveyshyötyjä.

”Puhutaanko riskiryhmistä, tietyn ikäisistä vai koko väestöstä, sitä voi spekuloida, mutta päätöksiä ei mielestäni vielä tässä kohdin tarvitse tehdä”, Rämet sanoo.

”Jos on sairaus tai lääkitys, joka heikentää puolustuskykyä ja rokotevasteita, kolmas annos on hyvin todennäköisesti hyödyllinen. Sen jälkeen puhutaan ihmisistä, joilla on korkea riski saada tauti iän tai perussairauden vuoksi.”

Pääministeri Sanna Marinin (sd) keskiviikkoinen ilmoitus siitä, että Suomi aloittaa pian 12–15-vuotiaiden rokotukset, ei Rämetin mukaan vaikuta kolmanteen rokote­kierrokseen.

”En näe, että sillä on erityisesti vaikutusta asiaan”, Rämet sanoo.

Marinin mukaan Suomi on saanut ylimääräisen, noin 200 000 annoksen rokote-erän, jolla nuorten rokottaminen voidaan aloittaa.

”Jos kolmas rokotekierros tarvitaan, en näe sen toteuttamisessa suuria uhkakuvia tai hankaluuksia. EU on tehnyt jo hankinta­sopimuksen siitä, että lisärokote­annoksia on tarvittaessa saatavilla”, Rämet sanoo.

Euroopan komissio solmi toukokuussa Pfizerin ja Biontechin kanssa sopimuksen 1,8 miljardista korona­rokotteesta vuosille 2021–2023.