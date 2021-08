Helsinki on saanut monta uutta kaupunkilaista, kun synnytysten määrä on tänä kesänä noussut Naisten­klinikalla. HS tapasi kaksi pientä helsinkiläistä, joilla ei ole vielä nimiä.

Muutama viikko sitten helsinkiläinen Anna Nordberg oli mökkeilemässä perheensä kanssa Porvoon saaristossa, kun supistukset alkoivat. Laskettuun aikaan oli vielä kuukausi aikaa.

Oli ilta, ja perhe päätti soittaa hätänumeroon. Kaksi ensihoitajaa lähti hakemaan Nordbergiä rannikkovartioston aluksella lähimpään rantaan.

Synnytyksen oli tarkoitus tapahtua Helsingin Meilahdessa Naistenklinikalla, mutta sairaalasta kerrottiin sen olevan täynnä. Ensihoitajat veivät Nordbergin sen sijaan Hyvinkään sairaalaan.

”Olin hyvissä käsissä, ja Hyvinkäällä oli ihmisen erinomaista synnyttää.”

Nordbergia sairaalan vaihtaminen lennosta ei haitannut, mutta sen tarve kertoo silti Helsingin kesäksi ennustetun vauvabuumin toteutumisesta ja syntyvyyden hienoisen kasvun jatkumisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Nordbergin kahden ja puolen viikon ikäisellä lapsella ei ole vielä toistaiseksi nimeä.

Tämän vuoden tammi–toukokuussa Uudellamaalla oli synnytyksiä lähes yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kesän aikana Naistenklinikalla on synnytetty tämän vuoden ennätysmäärä. Kesäkuussa synnytyksiä oli 800 ja heinäkuussa 806. Kuukausitasolla ne ovat tämän vuoden korkeimmat luvut.

”On ollut vilkasta: synnyttäjiä on riittänyt, ja ajoittain on ollut ihan kunnolla ruuhkaa. Henkilökuntamme on ollut kovilla, ja töitä on tehty valtavasti”, kertoo Husin synnytysten ja päivystystoiminnan linjan ylihoitaja Katja Koskinen.

Luvut olivat korkealla jo keväällä. Esimerkiksi maaliskuussa synnytyksiä oli yhteensä 792.

”Nämä ovat sellaisia lukuja, että aika täysillä käy kone”, Koskinen sanoo.

Suurin osa helsinkiläisistä synnyttää Naistenklinikalla.

Tänä vuonna toistaiseksi hiljaisin kuukausi on ollut alkuvuonna helmikuussa, jolloin Naistenklinikalla oli 709 synnytystä.

Vertailun vuoksi vuoden 2020 hiljaisin kuukausi oli joulukuu, jolloin synnytyksiä oli 637. Vuoden 2020 vilkkain kuukausi oli heinäkuu, jolloin oli 781 synnytystä.

Vuonna 2019 tammi–heinäkuun aikana Naistenklinikalla oli yhteensä 4 875 synnytystä. Vuonna 2021 synnytyksiä on ollut tammi–heinäkuun aikana yhteensä 5 334.

Syntyvyys kääntyi Suomessa vuonna 2020 lievään nousuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010. Viime vuonna Suomessa syntyi 46 452 lasta. Se on 839 lasta enemmän kuin vuonna 2019.

Koronaviruspandemian aikana eniten vauvoja on syntynyt 30–32-vuotiaille. Synnytysten määrän kasvu oli suurinta 29–31-vuotiailla.

Anna Nordberg ja Mari Pasula asuvat Helsingin kantakaupungissa.

Naistenklinikalla kesän vauvabuumi näkyy konkreettisesti tilanahtaudessa. Toisinaan synnyttäjiä, kuten Nordbergia, on jouduttu ohjaamaan muihin sairaaloihin, jos Naistenklinikalle ei ole mahtunut sisään.

Käytännössä tilanahtaus tarkoittaa myös sitä, että huoneiden siivous on todella tehostettua. Heti, kun synnyttäjä poistuu huoneesta, oven ulkopuolella on laitoshoitaja odottamassa, että hän pääsee siivoamaan, Koskinen kertoo.

”Kiireisinä päivinä huone on siivottu kymmenessä minuutissa ja jo otetaan seuraava synnyttäjä sisään.”

Synnytyshuoneita on Koskisen mukaan suunnitteilla lisää, mutta niiden käyttöönottoon menee vielä pari vuotta.

Henkilöstöpuolella hankaluuksia aiheuttavat kesäisin lomat. Sijaistarve on iso, mutta Koskisen mukaan henkilökuntaa on ollut esimerkiksi viime vuoteen verrattuna heikommin saatavilla.

Koskisen mukaan pitkin koronavuotta ihmisiä on jonkin verran hakeutunut töihin esimerkiksi koronaviruksen näytteenottoon tai rokotuspisteisiin.

Henkilöstötilanteen vakauttamiseksi syksylle on suunnitteilla oman sijaispoolin käynnistäminen sekä vuosilomasijaisten vakinaistaminen.

”Nyt synnytysten nousu on ollut niin äkillistä ja voimakasta, että ei olla ehditty reagoida, kun samaan aikaan koronavirus on aiheuttanut henkilöstön lisätarvetta muualla.”

Koskisen mukaan kilpailu hoitohenkilökunnasta näkyy nyt koko terveydenhuollossa.

HS kertoi aikaisemmin keväällä Husin kätilöiden kovasta kiireestä. Kätilöt nostivat esiin, että synnytyssairaaloissa on jo niin kova kiire, että potilaiden turvallisuus on vaarassa.

Mari Pasulan noin kaksikuukautinen lapsi saa virallisesti nimen tämän viikon sunnuntaina.

Koronavirustartuntojen määrä on kesän aikana kasvanut ja se näkyy Koskisen mukaan myös synnytyssairaalassa. Virusta on todettu niin synnyttäjillä kuin raskaana olevilla.

”On ollut sekä epäilyjä että todettuja tapauksia. Yksittäisiä vielä toistaiseksi, mutta välissä oli pitkä väli, ettei niitä ollut meillä juuri ollenkaan.”

Koskisen mukaan tärkeintä on kertoa koronavirusoireista heti henkilökunnalle.

”Jos tulee synnyttämään, oireista kannattaa heti soittaessa kertoa, niin henkilökunta osaa hoitaa oikealla tavalla ja ottaa tarvittaessa näytteitä.”

Mari Pasula ja Anna Nordberg kokevat, että lapsen saaminen samaan aikaan vahvisti kälyjen ystävyyssuhdetta.

Nordberg ja hänen kälynsä Mari Pasula ovat molemmat toistaiseksi vielä nimettömien helsinkiläisten lasten äitejä.

”Tuntuu, että vauvoja on nyt joka puolella”, Pasula sanoo.

Pasula synnytti Naistenklinikalla toukokuun loppupuolella. Hänen mielestään sairaalan kiire oli nähtävillä, mutta kätilöt hoitivat työnsä äärimmäisen ammattitaitoisesti ja riskisynnytyksestä huolimatta kaikki sujui lopulta hyvin.

"Tärkeintä oli, että jaksoin vaatia itselleni esimerkiksi tarvittavia kontrollikäyntejä. Sääliksi käy heitä, jotka eivät osaa tai ole sellaisessa tilassa, että pystyisivät pysymään lujana.”

” "Jokaisella kerralla vastassa on ollut eri ihminen ja aika on saatu eri neuvolasta, eri puolilta Helsinkiä.”

Molempien mielestä ruuhkat näkyvät nyt muun muassa neuvoloiden toiminnassa. Keväällä HS kertoi, että koronaviruskiireen takia kaikille helsinkiläisille synnyttäjille ei ole tehty jälkitarkastuksen sisätutkimusta.

"Neuvolassa henkilökunta on ollut aina hyvin asiantuntevaa, mutta jokaisella kerralla vastassa on ollut eri ihminen ja aika on saatu eri neuvolasta, eri puolilta Helsinkiä”, Nordberg sanoo.

Pyynnöistä huolimatta Nordbergin perhe ei myöskään ole saanut ruotsinkielistä hoitajaa.

Mari Pasula synnytti toukokuun lopulla Naistenklinikalla.

Helsingin neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö Monica Lindberg suhtautuu vauvabuumiin sanana varovaisesti.

”Tarvitaan koko vuoden luvut, että voidaan arvioida, millaisesta syntyvyyden noususta on kyse.”

Lindbergin mukaan pientä vauvabuumia on Helsingissä tietyillä alueilla kuitenkin nähtävillä. Esimerkiksi Lauttasaaressa, Munkkiniemessä ja Laajasalossa on neuvolan vaikutelman mukaan ollut kesällä enemmän raskaana olevia kuin keväällä.

”Kruununvuorenranta on uusi asuinalue, ja sinne muuttaa paljon nuoria pariskuntia. Se heijastuu myös Laajasalon neuvolaan.”

Neuvolan keskitetyn puhelinpalvelun käsityksen mukaan tällä hetkellä varataan myös enemmän synnytyksen jälkeisiä kotikäyntiaikoja kuin keväällä.

”Mutta syksykin on vielä edessä. Sitten nähdään, tasoittuuko tilanne vai jatkuuko.”

Lindbergin mukaan kesän synnyttäjien suuri määrä ei ole vaikuttanut neuvolan toimintaan.

”Vilkasta on, mutta ei se ole vaikuttanut siihen, että ei olisi aikoja. Hommat hoituu.”

Neuvolat tarkastelevat joka vuosi väestönkasvua ja tekevät ennusteita, joiden perusteella resursoidaan työnmäärää.