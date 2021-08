Leikkipuistoissa oli ennen laitteita, jotka nyt saisivat nopean kiellon – ”Nykylasten elinpiiri on pehmustettu”, sanoo tutkija

Helsingissä on ollut leikkipuistoja yli sata vuotta. Ne ovat kuvastaneet yhteiskunnan muutoksia ja sitä, mitä lapsista ajateltiin.

Leikkipuistot olivat vielä 1990-luvuilla täynnä kiipeilykaaria. Klassikkolaitteen idea oli yksinkertainen: metalliset, puoliympyrän muotoiset tukitangot, joiden välissä oli puolat.

”Ne olivat ihan parhaita, mutta nyt niitä ei enää näy missään. Se oli hurjaakin, kun kaaressa alaspäin mentiin pää edellä. Ja talvella kieli jäi kiinni siihen metalliin”, muistelee Laurinniityn vasta uusitussa leikkipuistossa Lassilassa rovaniemeläinen Emmi Tuisku.

Hän on Helsingissä sukuloimassa. Etäämmällä leikkii Tuiskun viisivuotias Väinö-poika.

”Haluaako joku kahvia?”, Väinö huutelee puisen leikkimökin oviaukolta.

Väinö Tuisku pitää mökissä kioskia jossa myy ”suklaa-, vanilja- ja persikkamuffineita”. Kun ostaa yhden, saa annoksen ”mannapuuroa” kaupan päälle.

Laurinniityn moderni puisto on jotain aivan muuta kuin äidin lapsuuden leikkikentät. On korkea, puinen kiipeilylinna, monen lapsen istuttava pitkä köysikeinu ja päälle kiivettävä keinukaruselli.

Lassilassa asuvat Kerlos Eshete, 5, ja Beimnet Eshete,3, leikkivät keinukarusellissa Laurinniityn leikkipuistossa.

Elsi Häkkinen, 6, leikkii köysikeinussa Laurinniityn leikkipuistossa.

Helsingissä oli leikkikenttiä jo sata vuotta sitten, mutta matka nykyiseen varustelutasoon on ollut pitkä.

Leikkipaikoille syntyi tarve Helsingin kasvaessa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Kivitalopihat kävivät ahtaiksi ja pimeiksi, kaduilla leikkiminen vaaralliseksi liikenteen vilkastuessa.

Ensimmäiset puistot avattiin vuonna 1899 Kaivopuistoon ja Kaisaniemeen. Silloisen kaupunginpuutarhurin mukaan leikki uhkasi istutuksia ja sopi huonosti puistoarkkitehtuuriin.

Leikkikenttä Hakaniemessä Näkinkujan kohdalla vuonna 1950. Liukumäen lisäksi kentällä oli hiekkalaatikko, keinut ja potkulautarata.

Vuonna 1913 Suomen voimistelunopettajien liitto kirjelmöi Helsingin kaupunginvaltuustolle ja moitti leikkikenttien pienuutta, vähyyttä ja kehnoutta verrattuna ”sivistysmaihin”.

Opettajat vaativat ohjatun leikkitoiminnan aloittamista. Tuberkuloosi riehui. Liikunnan, valon ja raittiin ilman uskottiin tekevän lapsista vahvempia.

Ohjattu toiminta puistoissa olikin pitkään leimallisesti helsinkiläinen ilmiö.

Väinämöisenkadun leikkikenttä Etu-Töölössä vuonna 1940.

Lapsia keinulaudalla Helsingissä 1940-luvulla. Kuvauspaikka tuntematon

Helsingin kaupunginmuseon tutkija Jere Jäppisen mielestä on huomionarvoista, että aikuiset päättivät, missä lapset saivat leikkiä ja myös ohjasivat leikkiä.

”Tällaisen ajattelun vastakohta on, että lapset saisivat päättää itse. Kun lapsilla on paljon kontrolloimatonta aikaa, he keksivät yhdessä kaikkea.”

Lapsia Punavuoren Tehtaanpuiston leikkikentän liukumäessä vuonna 1955 tai 1956. Takana Sepänkatu 9.

Leikkikentät olivat vuosikymmeniä varsin karuja paikkoja, ja puistotädit toivat vähäiset lelut mukanaan.

Vuonna 1925 Eläintarhan kentän puistossa oli lapsia kirjoilla 407, ja leikkijöitä saattoi olla 200 samaan aikaan. Leikkivälineet kirjattiin ylös:

5 rajapalloa, 7 hiekkalapiota, 4 muottia, 11 pikkupalloa, 8 ohjakset, 3 palloverkkoa, 3 nukkea, laskupeli, Musta Pekka -peli, korttipeli, hernepussi, auto, nukenrattaat, puupallopeli ja 9 keilaa.

Vuonna 1950 perustettiin ensimmäinen leikkikenttäkomitea, joka asetti heti korkeat vaatimukset. Ikäluokat olivat suuria, kenttiä perustettiin paljon. Kun vielä 1960-luvulla ainoat virikkeet olivat usein hiekkalaatikko ja keinut, seuraavalla vuosikymmenellä valikoimaan tulivat liukumäet, keinulaudat, kiipeilytelineet, majat ja leikkimökit.

Leikkikenttä-sana haudattiin 1980-luvulla. Alettiin puhua leikkipuistoista.

”Se oli tärkeä siirtymä. Leikkikenttä-sana liitettiin tätien ohjaamaan leikkiin, kun taas leikkipuistojen haluttiin olevan paikkoja lasten omaehtoiselle leikille”, Jäppinen kertoo.

Hän on itse silti kriittinen. Onko lasten elinpiiri liiankin pumpulinen.

”Kyllä nykyään leikkipuistoissa korostuu huomattavasti turvallisuusajattelu. Kun vertaa esimerkiksi 1970-lukuun, lasten elinpiiri on supistunut ja pehmustettu.”

Tervasaaren leikkikenttä kesällä 1981. Keskellä pojat pelaavat korona-peliä.

Enää vanhanmallisia metallikaaria ei voi tehdä.

Ne eivät olleet aina kiinni maassa, ja yksi riskeistä oli, että kaaren pystyi kaatamaan. Siitä sai ylösalaisin käännettynä valtavan u-kirjaimen mallisen keinun. Havereita sattui.

"Tein itse kerran lapsena niin ja satutin nenäni", kertoo Helsingin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen.

EU:n direktiivit määrittelevät nykyään tarkasti turvallisuuteen liittyviä asioita.

”Jos leikkivälineestä on mahdollisuus pudota 60 senttimetriä korkeammalta, alapuolella tulee olla kumirouhepäällyste, turvakäyttöön sopivaa kuorikatetta tai turvahiekkaa tai -soraa. Ennen oli vain hiekkaa”, Luomanen sanoo.

Lahtelainen Oliver Hiltunen, 6, hyppi trampoliinilla Kontulan uudistetussa leikkipuisto Lammessa 5. elokuuta 2021.

Ennen suosittujen kahluualtaiden auki pitämistä taas rajoittaa se, että niitä pitäisi valvoa ja veden tulisi olla puhdasta. Myös altaiden kunnossapito on Suomen ilmasto-oloissa haastavaa.

Lapsia leikkipuisto Tapulin kahluualtaassa Tapulikaupungissa vuonna 2008.

”Suunnittelussa pyritään kuitenkin aina vesileikkimahdollisuuteen jossain muodossa, sillä Suomessa vanhemmat kestävät hyvin likaa ja kuraa. Käytössä on muun muassa vesiposteja”, Luomanen sanoo.

Toisaalta esimerkiksi puita turvasäännökset eivät kiellä, vaan niitä haluttaisiin nimenomaan lisätä.

Kaupungin puisto- ja viheraluesuunnittelun yksikön päällikkö Katariina Arrakoski harmittelee, että Helsingin leikkipuistot ovat muuttuneet persoonattomammiksi.

”Kymmenen vuotta sitten lakkautettiin työllistämisprojekti Käsityöpaja. Siellä valmistettiin puistoihin hienoja puu- ja metallitöitä. Esimerkiksi Vuosaaren Lohikäärmepuistossa oli vaikka mitä, mutta vähitellen välineet ovat tulleet elinkaarensa päähän”, hän sanoo.

Joanna Lindström lepäili Käsityöpajassa valmistetun puisen merihevosen selässä Vuosaaren Lohikäärmepuistossa vuonna 2009.

Nykyisin leikkipuistojen varustelusta vastaa säännöllisten kilpailutusten kautta käytännössä kolme pohjoismaista yritystä: suomalainen Lappset, ruotsalainen Hags ja tanskalainen Kompan.

Laurinniityn leikkipuiston uudet leikkivälineet, kuten suuri puinen linna, ovat tanskalaisen Kompan-merkin valmistamia. Kuvassa Elsi Häkkinen.

”Helsingissä leikkivälineet ovat todella laadukkaita”, Luomanen huomauttaa.

Välineiden kuten liukumäkien elinkaaren pitäisi olla 15–20 vuotta, ja niitä huolletaan säännöllisesti.

Millainen filosofia nyt ohjaa leikkipuistojen suunnittelua?

”Pitää olla vapaata tilaa pallopelejä ja ohjattua toimintaa varten. Lisäksi leikkivälineitä hankittaessa otetaan huomioon lasten motorisen kehityksen kaudet ja erilaiseen pelaamiseen pitäisi olla mahdollisuuksia, kuten pingispöytiä tai koripallokori”, Luomanen luettelee.

Leikkipaikka Sähköttäjänpuistossa Pasilassa on elektroninen kirjainpeli.

Tietyistä ikisuosikeista pidetään kiinni: hiekkalaatikko on oltava. Perinteisten keinujen rinnalle hitiksi on noussut pesäkeinu, jossa voi keinua porukalla hämähäkkimäisen verkon päällä.

Luomasen mukaan leikkivälineitä suunnitellaan kaikille lapsille. Esimerkiksi sukupuoliajattelua ei nykyään ole.

”Me lähdemme tästä, mutta joskus vanhemmat toivovat selkeämpiä tyttöjen ja poikien leikkivälineitä. Kuten vaikka pojalle moottoripyörän mallista jousikeinua, vaikka tytötkin ajavat moottoripyörällä.”

Millaisia ovat tulevaisuuden leikkipuistot? Teemallisuus tulee näkymään yhä enemmän, Luomanen sanoo.

Lassilan Laurinniityn leikkipuistossa on linnateema, Kontulan Lammessa merellinen teema. Malmille aiotaan avata traktoreille omistettu leikkipuisto, ja Ruoholahteen tietokone- ja ohjelmointiteemainen Hello Ruby -leikkipuisto.

Kontulan leikkipuisto Lammessa on merellinen teema.

Lähteet: Jere Jäppinen: Meill` on laulu, meillä nuoruus, meillä aurinko. Helsingin leikkikenttien vaiheita; Essi Jouhki ja Veera Moll: Hiekkaa, soppaa ja raitista ilmaa: leikkikentät kaupunkilaislasten tiloina 1900-luvun Helsingissä