Poliisi otti tapahtumapaikalta toukokuussa kiinni yhden henkilön, joka on ollut tutkintavankina koko esitutkinnan ajan.

Poliisi on saanut valmiiksi Vihdin Nummelassa toukokuussa tapahtuneen henkirikoksen esitutkinnan, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessa. Teko siirtyy syyttäjälle epäiltynä murhana.

Poliisi on aiemmin kertonut, että kyse on perhepiirissä tapahtuneesta teosta. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni yhden henkilön, joka on ollut tutkintavankina koko esitutkinnan ajan.

Poliisi kertoo, että se ei aio tiedottaa tapahtumasta enempää. Tiedotusvastuu asiasta siirtyy näin ollen syyttäjälle.

Teon motiivin kaltaiset tarkemmat tiedot tapauksesta tulevat siis aikanaan julki viimeistään käräjäoikeuden käsittelyssä.