Antigeenitestien edut ovat asiantuntijan mukaan nopeus ja helppous. Toisaalta tulokseen vaikuttaa herkästi se, onko testi tehty oikein.

Kotona tehtävien koronatestien kysyntä on kasvanut viime viikkoina jopa siinä määrin, että testit ovat päässeet hetkellisesti loppumaan kaupan hyllyiltä.

Testien kysyntä on kasvanut etenkin alueilla, joilla on todettu paljon koronatartuntoja.

Keskustelu mahdollisen koronapassin käyttöönotosta on nostanut esiin kysymyksen siitä, kelpaisiko passin negatiiviseksi testitulokseksi kotitestistä saatu tulos.

Lue lisää: Heikentynyt epidemia­tilanne kasvatti kotona tehtävien koronatestien kysyntää selvästi – ”Tällä hetkellä on hylly tyhjänä”

Hallitus kertoi torstai-iltapäivällä, että se on päättänyt alkaa edistää koronapassin käyttöönottoa. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan rokotepassista olisi nyt isompi hyöty kuin esimerkiksi vielä keväällä, kun suurempi osa väestöä on rokotettu. Hänen mielestään pikatestit olisivat myös hyvä lisä testauskapasiteettiin.

Pikatestit ovat jo monessa maassa olennainen osa testausstrategiaa. Saksassa lapset ovat kouluun tullessaan ottaneet itse itseltään pikatestejä. Englannissa päätettiin keväällä jakaa kansalaisille kaksi ilmaista pikatestiä viikossa.

Tanskassa käytössä olleeseen koronapassiin on saanut leiman pikatestillä otetulla negatiivisella testituloksella. Testipaikkoja on ollut ympäri Kööpenhaminaa, ja tuloksen on saanut alle tunnissa. Negatiivinen testitulos on avannut ovet muun muassa ravintoloihin ja tapahtumiin 72 tunnin ajaksi.

Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas ehdotti aiemmin tällä viikolla, että kaikille festivaalikävijöille voisi tarjota ilmaisen pikatestin.

”Se on käytännössä lähes rajaton testimahdollisuus”, Broas sanoi kommentoi pikatestejä Ylelle.

Voisiko pikatestejä siis ottaa laajemmin käyttöön Suomessakin?

Tätä toivoo ainakin Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja ja Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Hänen mukaansa koronapassin sujuvaa käyttöä tulisi tukea kohtuuhintaisella pikatestijärjestelmällä.

Timonen toivoo, että koronapassin valmistelussa ja pikatestijärjestelmän käyttöönotossa otettaisiin mallia muista maista.

”Useat Euroopan maat ovat jo toteuttaneet tai ovat toteuttamassa koronapassia, joten eri vaihtoehtojen vertailun ei pitäisi olla kovinkaan vaivalloista myöskään Suomessa. Sama pätee pikatestijärjestelmään. Meidän ei tarvitse keksiä ratkaisua tyhjästä, vaan voimme katsoa, mitä muissa maissa on tehty, ja hyödyntää sitä täälläkin.”

Tapahtuma-alan toimialajärjestö Tapahtumateollisuus ry on vaatinut koronapassin valmistelua ja käyttöönottoa kiireellisenä. Sen mukaan passi toisi alalle toimintaedellytyksiä, vakautta ja ennakoitavuutta, jota alalla ei tällä hetkellä ole.

”Tämänhetkinen ennakoimattomuus ja tempoilevuus on alan yrityksille ja toimijoille myrkkyä. Passin käyttöönotto mahdollistaisi tapahtumien järjestämisen ilman merkittäviä rajoituksia ja lisäisi yleisön luottamusta tapahtumien turvallisuuteen.”

Timonen pitää passin käyttöönottoa tärkeänä myös siksi, että siitä näyttää muodostuvan monissa muissa maissa käytäntö, jolla yhteiskuntaa avataan vaiheittain.

”Olisi erikoista, jos Suomi valitsisi täysin erilaisen linjan varsinkin nyt, kun rajoja avataan.”

Pika-antigeenitesteistä puhuttaessa on tehtävä ero tavallisten ihmisten ja terveydenhuollon ammattilaisten tekemille testeille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntijan Niina Ikosen mukaan kotona tehtävät antigeenitestit ovat herkkyydeltään ja tarkkuudeltaan ”ihan hyviä”.

Ne eivät kuitenkaan korvaa terveydenhuollossa tehtäviä koronatestejä.

”Antigeenitestien etu on, että ne ovat nopeita ja helppoja tehdä. Tulos tulee testistä riippuen 30–90 minuutissa. Niissä pitää kuitenkin erityisesti huomioida näytteenotto, eli se, että näyte otetaan oikein ja oikeaan aikaan”, Ikonen kertoo.

Testin tulokseen vaikuttaakin herkästi se, onko valmistajan ohjeita seurattu eli onko näyte otettu oikein.

Antigeenitestit tunnistavat viruksen antigeenejä. Nämä ovat tyypillisesti viruksen proteiineja, joihin testissä käytetyt vasta-aineet sitoutuvat.

Ikonen painottaa, että jos kotitestin tulos on positiivinen, testin tehneen on hakeuduttava terveydenhuollon tekemään testiin varmistamaan tulos. Negatiivinenkaan kotitesti ei kuitenkaan takaa, että testin tehnyt ei ole saanut koronavirustartuntaa.

Lue lisää: Kuka tahansa voi ostaa pian Suomessakin kotona tehtäviä koronatestejä apteekista – Kotitesteihin liittyy kuitenkin useita rajoitteita

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan tällä hetkellä käytössä oleva testausjärjestelmä ei taipuisi koronapassin tuomaan lisätestaukseen.

”Se vaatisi tuhansia uusia näytteenottajia pitkin Suomea, eikä sellaista reserviä ole saatavilla”, Lehtonen sanoo.

Kotona tehtävistä pikatesteistä ei Lehtosen mielestä olisi apua testauskapasiteetin kuormitukselle. Ongelma muodostuisi hänen mukaansa siitä, että tuolloin ihmiset kirjoittaisivat itse itselleen negatiivisen testituloksen, mikä ei välttämättä olisi luotettavaa. Pikatestinkin tulisi siis tehdä ammattilainen.

Lehtosen mukaan tälläkin hetkellä ihmiset käyvät Husin koronatesteissä ”varmuuden vuoksi”, eli varmistaakseen negatiivisen tuloksen ennen esimerkiksi juhlia tai matkalle lähtöä.

”Varmaa on, että osa henkilöistä käy testeissä varmuuden vuoksi tai keksityillä oireilla, koska siinä säästyy rahaa yksityiseen sektoriin verrattuna. Se on todellinen ilmiö. Kun testauskynnys halutaan pitää alhaisena, sitä on vaikea valvoa.”