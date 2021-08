Ilmassa viuhuvat niin hävittäjät kuin taitolentokoneet.

Perjantaina 6. elokuuta kello 16–21 Helsingin Kaivopuiston taivaalla on tarjolla massiivinen näytös lentokoneista kiinnostuneille. Suomen ilmailuliiton järjestämässä suurelle yleisölle suunnatussa näytöksessä taivaalla nähdään ja kuullaan muun muassa taitolentoa ja kovan luokan hävittäjiä.

Tapahtuma on maksuton. Mukana on myös maanäyttely, joka on avoinna perjantain lisäksi lauantaina 7. elokuuta.

Helsingin Sanomat lähettää Kaivopuiston lentonäytöksen suorana lähetyksenä kello 13.30–21.

Järjestäjät neuvovat ottamaan mukaan ainakin korvatulpat tai kuulosuojaimet sekä kasvomaskeja.

Näytöksen ohjelmalistalla on monenmoista lentokonetta. Mikä on kiinnostavin, se riippuu arvioijasta. Osallistumislistalla on esimerkiksi sellaisia nimiä kuin Hornet, Gripen, Eurofighter Typhoon, F-35 A, Rafale, Dornier Do 228 ja H215 Super Puma.