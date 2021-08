Testaukseen hakeutuvien määrä on kasvanut, ja näytteenottopisteet ovat ruuhkautuneet, kun lomakausi on lopuillaan.

Helsinkiin avataan kolme uutta näytteenottopistettä koronaviruksen testaamista varten. Yksi piste tulee Hartwall-areenalle ja toinen Vironkadun terveysasemalle vielä tällä viikolla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus ei vielä kerro tiedotteessaan, minne kolmas uusi näytteenottopiste on tulossa. Sekin kuitenkin avataan lähiaikoina.

Tarvetta uusille näytteenottopisteille lisää se, että epidemiatilanteen huononemisen vuoksi testiin on hakeutunut yhä enemmän ihmisiä. Kesälomakauden lopulla testiin tulevien määrä on ruuhkauttanut näytteenottopisteitä.

Husin tavoite on nyt, että jatkossa myös Helsingissä pääsisi näytteenottoon saman päivän aikana. Tällä hetkellä Helsingissä näytteenottoon on päässyt keskimäärin noin 20 tunnissa, eli testiaika on voinut mennä seuraavalle päivälle.

Espoossa ja Vantaalla näytteenottoon on päässyt saman päivän aikana.