Uuden tehtävän perusti ensimmäisellä viikollaan pormestarina Juhana Vartiainen (kok). Kiesiläisen tehtävänä on ”auttaa virkamiehiä tekemään parempia päätöksiä”.

Helsingin uusi pormestari Juhana Vartiainen (kok) tekee ensimmäisen näyttävän avauksensa palkkaamalla heti kautensa aluksi kaupunkiin pääekonomistin.

Tehtävässä aloittaa 16. elokuuta tällä hetkellä Elinkeinoelämän keskusliiton ekonomistina toimiva Mikko Kiesiläinen, 33.

Pääekonomistin pesti on Helsingissä ensimmäinen laatuaan.

”Mikosta tulee kaupungin virkamies, joka auttaa sekä minua pormestarina että koko muutakin kaupunkiorganisaatiota tekemään parempia päätöksiä”, Vartiainen kertoo.

Pääekonomistin tehtäviin kuuluvat kaupungin palveluiden ja organisaation tehokkuuden sekä panos-tuotossuhteen analysointi.

Lisäksi pääekonomistin toimenkuvaan kuuluu Vartiaisen mukaan ehdottaa ja suunnitella ”tehokkuutta parantavia uudistuksia” yhdessä muun organisaation kanssa. Pääekonomisti myös pyrkii hyödyntämään tutkijayhteisöä työssään. Hän osallistuu esimerkiksi kaupungin tuleviin strategianeuvotteluihin.

Kiesiläinen itse sanoo, että työnkuva tarkentuu myöhemmin. Työsopimus on allekirjoitettu vasta edellisenä päivänä, torstaina.

”Odotan kaikista eniten sitä, että pääsen palvelemaan Helsinkiä ja helsinkiläisiä.”

Helsingin taloudellinen tilanne on jo pitkään ollut hyvä. Onko Helsingissä siis tarvetta taloudelliselle remontille?

”Helsingin hyvä taloustilanne on seurausta kaupungistumisesta, joka on tuonut mukanaan talouskasvua. Organisaatiossa ja palveluissa voi kuitenkin olla tehostamisvaraa”, Kiesiläinen sanoo.

Samoilla linjoilla on Vartiainen.

”Kun kyse on vanhenevasta yhteiskunnasta, jonka eri sektoreilla kuten sairaanhoidossa ja kotihoidossa on työvoimapulaa, on hyvin tärkeää miettiä sitä, miten Helsinki voisi olla entistä parempi työnantaja ja miten palveluita voisi uudistaa.”

Kauniaisista kotoisin oleva Kiesiläinen on ollut vuosia aktiivisesti mukana politiikassa.

Hän on ollut vihreiden ehdokkaana kuntavaaleissa 2017 ja 2021 sekä eduskuntavaaleissa 2019. Lisäksi hän oli Helsingin kaupunginhallituksen varajäsenenä 2019–2021 ja kaupunginvaltuuston varajäsenenä 201–2021. Viime vaaleissa äänimäärä ei riittänyt varasijaan.

Kiesiläinen on valmistunut lontoolaisesta huippuyliopistosta London School of Economicsista (LSE).

Ennen työtään EK:ssa Kiesiläinen on ollut ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja sekä HYY Yhtymän liiketoimintajohtaja vastuullaan kiinteistöliiketoiminta.

Vartiaisen mukaan Kiesiläisen valintaan vaikutti talousosaamisen lisäksi nimenomaan ymmärrys kaupunkipolitiikasta.

”Mikko on ollut pitkään mukana kuntapolitiikassa, mutta lisäksi hänelle on kertynyt hyvää osaamista HYY:n aikana.”

Vartiaisen mukaan yksi konkreettinen asia, jota Kiesiläinen tulee pääekonomistina pohtimaan, on viime valtuustokaudella kuopatun Hitas-järjestelmän korvaaja.

Hitas-järjestelmä on erityisesti kokoomuksen inhokki. Puolueen riveistä on toivottu, ettei Hitaksen tilalle tulisi mitään uutta järjestelmää.

Nähtäväksi jää, mitä Kiesiläinen aikoo virkamiehenä ehdottaa. Varsinaisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

Lisäksi Kiesiläisen mietittäväksi tulee, pitäisikö Helsingin perustaa kaupungin oma talouspoliittinen arviointineuvosto.

Vartiainen nosti asian esiin kuntavaalien alla.

”Minun ajatukseni on, että Mikko voisi pääekonomistina miettiä tällaisen neuvoston tarpeellisuutta”, Vartiainen sanoo.