Helsinkiin avattiin kesäkuussa poliklinikka pitkäaikaisista koronaoireista kärsiville – ruuhkilta on vältytty, hoidossa ollut joitakin kymmeniä potilaita

Pitkäaikaiseen koronatautiin sairastuvat erityisesti nuoret ja keski-ikäiset. ”Tämänkin takia olisi todella tärkeää, että myös nuoret ottaisivat nyt koronarokotteen”, ylilääkäri sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) avasi kesäkuussa Helsingin Meilahteen uuden, koronaviruksen pitkäaikaisoireiden hoitoon keskittyvän poliklinikan.

Husin ylilääkärin Helena Liiran mukaan poliklinikalla on ainakin toistaiseksi ruuhkilta on toistaiseksi vältytty, ja potilaat on pystytty ottamaan hyvin vastaan.

”Tähän mennessä poliklinikalla on hoidettu joitakin kymmeniä potilaita”, Liira kertoo.

Koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikalle pääsee hoitoon lääkärin lähetteellä, jos potilaalla on osoitettu koronavirusinfektio ja pitkäaikaisoireita vähintään kolmen kuukauden ajan.

Liiran mukaan potilaiden oireet ovat samanlaisia, mitä muualta maailmasta koronan pitkäaikaisoireista tiedetään: muun muassa väsymystä, aivosumua, neurologisia oireita ja ihottumia.

Koronan pitkäaikaisesta muodosta on toistaiseksi vain vähän tutkimustietoa, eikä oireisiin ole varsinaista lääkettä. Liiran mukaan Meilahdessa pohditaan moniammatillisessa yhteistyössä eri terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, miten oireita saataisiin helpotettua.

”Poliklinikalla olemme huomanneet, että potilasta auttaa usein jo se, että kerromme, mitä pitkäaikaisesta koronataudista tällä hetkellä tiedetään”, Liira sanoo.

Liiran mukaan potilaiden oireet saattavat kestää kuukausia. Hyvä uutinen on se, että maailmalta saadun tiedon pohjalta näyttää siltä, että vaikeatkin oireet väistyvät kuitenkin jossain vaiheessa.

Pitkäaikaiseen koronatautiin sairastuvat Liiran mukaan erityisesti nuoret ja keski-ikäiset.

”Tämänkin takia olisi todella tärkeää, että myös nuoret ottaisivat nyt koronarokotteen”, Liira sanoo.