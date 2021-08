12 vuotta täyttäneet saavat lähtökohtaisesti tehdä itse päätöksen rokotuksen ottamisesta. Rokotukset alkavat suomenkielisissä kouluissa torstaina ja ruotsinkielisissä kouluissa ensi viikon tiistaina.

Lasten ja nuorten koronarokotukset alkoivat Helsingissä maanantaina. 12–15 -vuotiaat voivat nyt hakea rokotuksen ajanvarauksella rokotuspisteeltä, ja kesäloman loputtua rokotukset alkavat myös kouluissa.

”Oli oikeastaan itsestäänselvyys, että rokote otetaan mahdollisimman pian”, kertoo rokotusjonossa seisonut 12-vuotias Lauri Backman.

Hän saapui Messukeskuksen rokotuspisteelle isänsä ja siskonsa kanssa. He olivat varanneet ajan heti sunnuntaina ja maanantain vastaisena yönä, kun lasten ja nuorten ajanvaraus rokotuksiin netissä aukesi.

“Kokemuksesta tiesin, että jos ajan haluaa nopeasti, niin kannattaa olla ajoissa liikkeellä”, Laurin isä Jussi Backman totesi.

Maanantaina puolen päivän aikaan Messukeskuksen rokotuspisteellä oli kymmenien metrien jonot, mutta joukossa näkyi vain muutamia lapsia. Lännen terveysasemien johtavan ylilääkärin Timo Carpénin mukaan lasten ja nuorten ajanvaraus on kuitenkin alkanut reippaasti.

”Rokotuspisteille on tullut hyvin varauksia ja aloitus on ollut varsin vilkas. Se on todella kiva nähdä”, hän sanoo.

Carpén kuitenkin toteaa, ettei johtopäätöksiä lasten rokotusaktiivisuudesta voida vielä tehdä, sillä osa ottaa rokotteen koulussa. Rokotukset alkavat suomenkielisissä kouluissa tämän viikon torstaina ja ruotsinkielisissä kouluissa ensi viikon tiistaina.

12-vuotias Samuel Juhantalo istui rokotuksen jälkeen Messukeskuksen odotushuoneessa isänsä Juho Juhantalon. Rokottaminen jännitti häntä aika paljon, mutta lopulta piikki ei sattunutkaan yhtä paljon kuin hän oli kuvitellut.

Carpénin mukaan myös lasten ja nuorten rokotuksissa tavoitellaan yli 90 prosentin rokotuskattavuutta.

”Tämä on erityisesti nuorten kannalta todella tärkeää, jotta koulut saadaan pidettyä mahdollisimman hyvin auki ja lähiopetuksessa”, hän sanoo.

Kahden rokotteen tuoman suojan ansiosta valtaosa ei joudu karanteeniin, vaikka altistuisi koronavirukselle. Carpénin mukaan nopealla rokotustahdilla halutaan mahdollistaa nuorille normaali arki ja liikunnan harrastaminen.

Lasten ja nuorten rokotuksissa käytetään Modernan tai Pfizerin rokotteita. Rokotusta tarjotaan Helsingin kouluissa kaikille 12–15-vuotiaille heidän asuin­kunnastaan riippumatta.

Myös tehosterokotukset annetaan kouluilla. Mikäli ensimmäisen rokotteen on ottanut rokotuspisteellä, myös tehosteannos annetaan rokotuspisteellä.

THL:n mukaan 12-vuotias ja sitä vanhempi saa itse päättää rokottamisestaan, mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi hänen olevan kehitystasonsa puolesta kykenevä tekemään itsenäisen päätöksen.

Saga Kopsala kertoo varanneensa ajan rokotukseen jo perjantaina, sillä astman vuoksi hän kuuluu riskiryhmään, jonka ajanvaraus aukesi jo aiemmin.

Rokotettavaksi tulleen Saga Kopsalan, 12, mielestä linjaus on oikea. Hänen mukaansa nuorilla on tarpeeksi tietoa saatavilla itsenäisen päätöksen tekemiseen.

”Välillä tuntuu, että ikäiseni tietävät koronatilanteesta ihan hirveästi. Nykyään kaikki seuraavat netistä uutisia”, Kopsala kertoo.

Hän teki päätöksen rokotuksen ottamisesta itse, vaikka asiasta keskusteltiin vanhempien kanssa. Kopsala kertoo, että myös kaikki hänen ystävänsä haluavat ottaa rokotteen. Itse rokotus ei jännittänyt häntä kuin hiukan.

”Oli helpoin ratkaisu ottaa rokote, ja mietin että se kannattaa ottaa”, Kopsala sanoo.