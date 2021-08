Aineettomaan palkitsemiseen keskittyneen Husin työryhmän mukaan kiitoskortin voi antaa työkaverille, alaiselle tai esimiehelle. Sairaanhoitajat haluaisivat tsemppiviestien sijasta uusia kollegoita työtaakkaa jakamaan.

Pahan henkilöstövajeen kanssa painiskeleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on ryhtynyt palkitsemaan työntekijöitään itse tulostettavilla kiitoskorteilla. Uusi palkitsemisen muoto on loukannut sairaanhoitajia, jotka toivoisivat työantajaltaan mieluummin konkreettisia toimia kuin tsemppiviestejä.

Kiitoskorteista virinneestä mielipahasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Myös Helsingin Sanomien toimitukseen on tullut useita yhteydenottoja käärmeissään olevilta Husin hoitajilta.

”Miksi työryhmien perustamisen ja kiitoskorttien sijaan ei palkata lisää hoitajia?” yhdessä palautteessa kysytään.

Kiitoskortit, joiden Hus toivoo levittävän hyvää mieltä ja tsemppitunnelmaa, näyttävät palautteen perusteella kirvoittavan myös pettymystä ja hermojen palamista. Husia arvostellaan niin HS:lle tulleissa viesteissä kuin sosiaalisessa mediassakin paikoin painokelvottomin sanankääntein.

Kiitoskortit ideoi Husin hoitotyön laadun ja turvallisuuden asiantuntija­työryhmä. Itse tulostettavan kiitoskortin voi ryhmän ohjeistuksen mukaan antaa työkaverille, alaiselle tai esihenkilölle.

Asiantuntijatyöryhmän lähtökohdaksi ilmoitetaan Husin verkkosivuilla se, miten ”erinomaista hoitotyötä voisi palkita aineettomin keinoin”. Sisäistä kiittelyä haluttiin lisätä siksi, että viime vuosien työolobarometrien tulosten perusteella Husissa on parantamisen varaa palautteen antamisessa ja kiittämisessä.

”Työryhmän puheenjohtajana voin todeta, että olen äärimmäisen pahoillani siitä, että asia on herättänyt mielipahaa hoitajien keskuudessa. Voin vakuuttaa, että tämä ei ollut työryhmän tarkoitus”, Husin tukielin- ja plastiikkakirurgian linjan johtava ylihoitaja Terhi Mäkelä kommentoi HS:lle.

Korttitempaus ei Mäkelän mukaan ole työnantajan kampanja Husissa. Työryhmässä on ihmisiä hoitotyön eri tasoilta: käytännön hoitotyötä tekeviä, hoitotyön asiantuntijoita ja hoitotyön johtajia.

”Työryhmässä ei ole Husin johtoryhmän jäseniä eikä työryhmä raportoi johtoryhmälle. Kyse on hoitotyön ammattilaisten tekemästä hoitotyön kehittämisestä laajemmalla näkökulmalla. Ryhmä toimii varsin itsenäisesti”, Mäkelä kertoo.

Työryhmä pyrki Mäkelän mukaan kehittämään arvostuksen kulttuuria, jossa palautetta ja kiitoksia annetaan myös työkavereiden kesken sekä työntekijältä esihenkilölle. Ei siis vain niin, että esihenkilöt antavat palautetta alaisilleen.

Korttien aikaansaama mielipaha yllätti työryhmän.

”Ulkomailla ja muualla Suomessa kiitoskortti on saanut hyvän vastaanoton, ja ihmiset ovat olleet aidosti iloisia tilanteissa, joissa sitä on käytetty. Hoitotyön arjen tilanteet ovat niin moninaiset, että tällaisellekin kiitokselle on tilaa.”

Kiitos on ollut osalle hoitajista laiha lohtu, koska samanaikaisesti Husin henkilökunta on joutunut tinkimään kesälomistaankin. Esimerkiksi yhtenäinen neljän viikon kesäloma on voinut jäädä haaveeksi. Mäkelä kertoo, että osassa yksiköissä henkilökunnan yhtenäisen loman kestoa on rajattu, koska sijaisia ei ole saatu riittävästi.

”Olemme kaikki hyvin tietoisia siitä, miten kovilla henkilökuntamme on ollut koko koronavirus­epidemian ajan. Kulunut kesä on ollut raskas”, Mäkelä sanoo.

Mäkelä ei pysty vastaamaan siihen, onko Hus ottamassa lähiaikoina käyttöön myös vaikkapa rahapalkkioita tai muita palkitsemisen muotoja. Aineellisen palkitsemisen keinojen pohtiminen ei edes kuulunut Mäkelän työryhmän tehtäviin.

Hoitajapulaa Hus yrittää lääkitä palkkaamalla lisää väkeä.

”Pyrimme rekrytoimaan lisää hoitajia koko ajan. Meillä on avoinna sekä vakituisia työtehtäviä että eri pituisia sijaisuuksia”, Mäkelä kertoo.

Heinäkuussa Husin päivystysten ruuhkat paisuivat jopa kymmentuntisiksi. Ylilääkäri Veli-Pekka Harjola kertoi tuolloin päällimmäisen haasteen olevan nimenomaan työvoiman vähyys, eli hoitajapula.

”Yleishaasteena on, että kaikkialla on resurssivajetta. Mikään lenkki sairaanhoidossa ei toimi nyt parhaalla mahdollisella tavalla”, Harjola sanoi.

Yle uutisoi sunnuntaina, että Lastensairaalan teho-osastolta on jouduttu potilaita muualle henkilökuntapulan vuoksi.

Myös Husin synnytyssairaalat ovat kärsineet henkilöstöpulasta, joka on aiheuttanut kiirettä keväästä saakka.

Omat hankaluutensa Husin henkilökunnan työhön ovat tuoneet viime aikoina myös koronaviruspandemia ja uuden potilastietojärjestelmä Apotin ongelmat.