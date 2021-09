Osmo Soininvaara ja Harry Bogomoloff ovat seuranneet Helsingin kehitystä aitiopaikalta 1980-luvulta lähtien. Sinä aikana on valtuutettujen mukaan muun muassa päästy eroon rakenteellisesta korruptiosta ja tehty kaupungista huomattavasti mukavampi paikka elää.

Helsingin kaupungintalolla on vielä elokuun alkupuolella iltapäivästä hiljaista. On keskiviikko, mutta valtuustoa ei tänään ole. Järjestäytymiskokous on pidetty, varsinaisten asioiden kimppuun käydään elokuun loppupuolella.

Osmo Soininvaara (vihr) ja Harry Bogomoloff (kok) ovat saapuneet yhteishaastatteluun kaupungintalon aulaan. Ehdotus haastattelusta ja kuvauksesta Kauppatorilla ei herättänyt valtuutetuissa innostusta: kumpikin kertoo, ettei järin perusta torikahveista.

Jäädään siis sisälle Engelin siniseen empire-taloon, jossa kummatkin haastateltavat ovat viettäneet elämänsä aikana huomattavan määrän aikaa.

Soininvaara ja Bogomoloff ovat uuden valtuuston kokeneimmat valtuutetut. Kumpikin nousi valtuustoon vuonna 1985 ja on istunut valtuustossa keskeytyksettä siitä lähtien.

Nyt alkava kausi on siis konkareiden kymmenes. Valtuustossa on kulunut kummankin elämästä noin puolet: Bogomoloff on 77-vuotias, Soininvaara tämän jutun julkaisupäivänä 70 vuotta.

Vuosia Helsingin ylimmässä päättävässä elimessä on kummallakin takana pian 37 vuotta. Molemmat asettuivat ehdolle ensimmäistä kertaa kuntavaaleissa vuonna 1984 ja ovat tulleet sen jälkeen uudelleenvalituksi jokaisissa vaaleissa.

Kun uusi valtuustokausi nyt käynnistelee itseään, on aika kysyä kunnallispolitiikan suorapuheisilta valtiomiehiltä kaksi kysymystä: Mistä Helsinki on tulossa? Ja mihin se on nyt menossa?

Syksyn 1984 vaaleissa Helsingin suurimman puolueen aseman lunasti kokoomus, joka sai valtuustoon 26 paikkaa. Sdp oli toisena 19 paikalla. Viimeksi se oli onnistunut ohittamaan kokoomuksen suurimpana puolueena vuonna 1972.

Vihreät osallistuivat vaaleihin ensimmäistä kertaa ja saivat heti 7 paikkaa. Ville Komsi oli istunut valtuustossa jo edellisellä kaudella, mutta tuolloin ryhmän nimi oli vielä Helsinki-liike.

”Vihreitähän ei Helsingissä perustettu alun perin luonnonsuojeluliikkeenä. Se oli Helsinki-liike, joka pohti muun muassa kaavoituspolitiikkaa ja hyvinvointipalveluja. Se keskittyi erittäin paljon kaupunkisuunnitteluun”, Soininvaara sanoo.

Soininvaara on yksi vihreiden perustajista. Hän nousi jo ensimmäisellä kaudellaan kaupunginhallitukseen ainoana vihreänä.

Kaksi ensimmäistä vuotta meni käytännössä kokopäiväisenä kaupunkipoliitikkona. Vuonna 1987 uusi kokopäivätyö avautui eduskuntaan. Soininvaara on poliittisen uransa aikana toiminut muun muassa vihreiden puheenjohtajana ja peruspalveluministerinä Paavo Lipposen (sd) toisessa hallituksessa.

Bogomoloff puolestaan päätti lähteä ehdolle oltuaan Jääkenttäsäätiön toimitusjohtajana kymmenen vuotta. Hän halusi edistää liikunta- ja urheiluasioita.

”Tutustuin Helsingin jäähallilla kunnallispoliitikkoihin. Siellä oli liikuntalautakunnan väkeä ja apulaiskaupunginjohtajia, jotka pyörivät samassa katsomossa kuin minä. Katsoin sitä jengiä ja mietin, että tuossa porukassa ei ehkä olisi kovin vaikea pärjätä. Asetuin ehdolle, ja koska olin jo tuttu mies jääurheilun parissa, monet tunsivat minut ja tulin valituksi.”

Bogomoloff eli ”Bogo” tunnetaan jääkiekkovaikuttajana eikä hän ole lähtenyt valtakunnan politiikkaan. Kuntapolitiikan puolella Bogomoloff on toiminut kärkitehtävissä: kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, kokoomuksen ryhmänjohtajana, valtuuston varapuheenjohtajana ja kokoomuksen ryhmän sihteerinä.

”36 vuoden aikana olen ollut poissa kärkiporukasta vain puolen vuoden ajan. Siinä on saanut hyvän näköalan tähän kaikkeen. Nyt tulen olemaan enemmän taustalla.”

Helsinki oli 1980-luvun puolessa välissä monella tapaa täysin erilainen kaupunki, kuin nykyään. Mitkä asiat silloin olivat valtuuston asialistalla?

”Oikeastaan ihan samat kuin tänä päivänä. Asuminen, sote-palvelut, päivähoito, liikenne”, Bogomoloff sanoo.

”Mittakaava vain oli eri.”

Ajatustapa monissa asioissa oli kuitenkin täysin erilainen kuin nykyään. Soininvaara nostaa esimerkiksi muutokset tuon ajan asuntopolitiikassa.

”Silloin lopetettiin asuntotonttien kaavoittaminen rantoihin. Ei kukaan voisi nykyään kuvitellakaan, että esimerkiksi Kaivopuistonranta suljettaisiin ihmisiltä ja laitettaisiin siihen yksi omakotitalo. Mutta silloin sellaista tehtiin.”

Asiakysymyksiä enemmän on Soininvaaran ja Bogomoloffin mielestä vuosikymmenten kuluessa muuttunut politiikan tekemisen tapa. Valtuutetut muistelevat 1980-lukua, jolloin kaupungin päätöksenteossa rehotti menettely, jota Soininvaara kutsuu korruptioksi ja Bogomoloff hyvä veli -kerhoiksi.

Kyse on siitä, että rakennusliikkeiden ja asuntosijoitusyhtiöiden johtajat istuivat kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajina ja varapuheenjohtajina. He olivat siis suoraan päättämässä kaupungin kaavoituksesta ja siitä, kuka tonteille saa rakentaa – toisin sanoen edistämässä yhtiöidensä liiketoimintaa.

Tuon ajan isoja rakennusliikkeitä olivat Haka, Polar ja Arjatsalo. Sato oli vaikutusvaltainen asuntorakennuttaja.

”Se oli maan tapa, eikä sitä lehdistökään kritisoinut. Tuollainen ei ikinä menisi läpi nykyään”, Soininvaara sanoo.

Maan tapa alkoi Soininvaaran ja Bogomoloffin mukaan purkautua 1990-luvulla, muun yhteiskunnallisen kehityksen myötä.

Byrokratia sen sijaan toimii kummankin mielestä edelleen liian jähmeästi. Kaupunkikoneiston pyörittäminen ei valtuutettujen mielestä ole vuosikymmenten kuluessa juuri jouhevoitunut.

”Jos ei ole nähnyt muuta kuin virkamiesorganisaation, ei voi tajuta, kuinka tehotonta se on”, Soininvaara sanoo.

Yksi selvä vuosikymmenten aikana tapahtunut muutos on Helsingin poliittisten voimasuhteiden mullistuminen. Kaupungissa oli pitkään vakiintunut kahden kärki, kokoomus ja Sdp.

”Meillä oli demareiden kanssa pitkään erittäin hyvää yhteistyötä. Yhteisiä intressejä oli enemmän kuin ehkä äkkiseltään voisi kuvitella”, Bogomoloff sanoo.

Vihreät kuitenkin nosti kannatustaan vähitellen niin, että vuonna 2000 puolue ohitti Sdp:n ensimmäisen kerran toiseksi suurimpana puolueena. Nyt vihreät on tavoitellut jo pitkään ykköspuoleen paikkaa mutta jäi kesän vaaleissa vajaan kuuden prosentin ja viiden paikan päähän kokoomuksesta. Kumpikin puolue hävisi paikkoja, ja takana tulleet demarit ja vasemmistoliitto saivat kummatkin yhden lisäpaikan.

Helsinki on kasvanut 1980-luvulta yli 150 000 asukkaalla. Soininvaaran ja Bogomoloffin mielestä kaupunki on samalla muuttunut huomattavasti paremmaksi paikaksi elää.

Vaalitappioista huolimatta kokoomus ja vihreät muodostavat edelleen selvän kärkikaksikon. Valtuutettujen mukaan vuosikymmenten aikana tapahtunut voimasuhteiden keikahdus näkyy Helsingin politiikan suunnassa.

”Vihreät ja kokoomus ovat saaneet yhdessä paljon aikaan. Ja sitten taas vihreät on saanut vasemmiston kanssa paljon aikaan. Mutta siinä on se ero, että kokoomuksen kanssa on saatu aikaan muutoksia, kun taas vasemmiston kanssa on estetty muutoksia”, Soininvaara sanoo.

Yhtenä esimerkkinä muutoksesta voi nostaa edelliseltä vaalikaudelta esimerkiksi historiallisen suuren terveydenhuollon ulkoistamishankkeen. Vihreiden ja kokoomuksen koalitiolla päätettiin Kannelmäen terveysasema ulkoistaa yksityiselle palveluntuottajalle, ja lisäksi Viiskulmaan päätettiin perustaa uusi, yksityisen tuottama terveysasema.

Vihreillä ja kokoomuksella on toki monet linjaeronsa ja yhdet vahvimmista liittyvät liikenteeseen. Soininvaaran ja Bogomoloffin kohdatessa tuo ero korostuu erityisesti, sillä kummatkin ovat profiloituneet liikenneasioissa: Bogomoloff autoliikenteen puolustajana, Soininvaara uusien joukkoliikenneratkaisujen ajajana.

Haastattelun aikana ”Ode” ja ”Bogo” intoutuvat pitkiin väittelyihin muun muassa Kruunusilloista ja keskustan elinvoimaisuudesta.

Keskustelussa vilisevät puolin ja toisin tutut argumentit: Bogomoloffin mielestä keskusta näivettyy, kun katuja suljetaan henkilöliikenteeltä ja joukkoliikenneinvestoinnit ovat liian kalliita. Soininvaaran mukaan investoinnit maksavat itsensä takaisin ja keskustassa autojen vaatimat parkkipaikat vain vähentäisivät alueen vetovoimaa.

”Kyllä keskusta on muuttunut, ja väitän, että se on ollut vihreiden ansiota. Kokoomus on vastustanut jokaista uudistusta, ensiksi kävely-Aleksia, sitten Mikonkadun muuttamista kävelykaduksi, sitten Keskuskadun ja Kluuvikadun muuttamista kävelykaduiksi”, Soininvaara sanoo.

”Nyt voi Ode todeta, että ’joo, ne on muutettu kävelykaduksi’. Mutta nyt ei vain ole niitä kävelijöitä, koska kävelijät eivät pääse tänne”, Bogomoloff vastaa.

Vaikka ristiriitoja on, ainakin yhdestä asiasta konkarivaltuutetut ovat vakaasti yhtä mieltä: Helsinki kehittynyt vajaassa 40 vuodessa huomattavasti.

”Helsinki on aivan valtavan paljon parempi paikka asua nyt kuin vuonna 1985”, Soininvaara sanoo.

Bogomoloffin mielestä iso kehitys näkyy kaupungin kaikilla osa-alueilla.

”Jos ajattelee vaikka päivähoitoa tai terveydenhuoltoa. Ovathan ihan kaikki asiat paremmalla mallilla.”

Soininvaara korostaa kaavoituksen merkitystä sille, että Helsingistä on tullut viihtyisämpi. Kaupunki on hänen mielestään hiljalleen kehittynyt sellaiseen suuntaan, että jokapäiväinen elo on miellyttävämpää.

Se ei ole Soininvaaran mukaan isojen yksittäisten päätösten ansiota, vaan kyse on suunnanmuutoksista. Hän antaa esimerkin:

”1990-luvulla suunniteltiin Viikkiin uutta jätevedenpuhdistamoa, joka maksoi aika paljon. Silloin Eirassa oli jätevedenpuhdistamo, joka vei kaupungin kalleinta maata.”

Viikin puhdistamoa vastustettiin hinnan takia. Lopulta se kuitenkin päätettiin rakentaa, ja Eiran puhdistamon paikalle kaavoitettiin asuntoja.

”Tällaisista monista pienistä päätöksistä parempi kaupunki on muodostunut”, Soininvaara sanoo.

Kuntapolitiikka ei aina nauti suurta suosiota, ainakaan jos katsoo äänestysprosentteja. Monelle poliitikolle kuntapolitiikka on ponnahduslauta eduskuntaan ja jää lopulta valtakunnanpolitiikan rinnalla toissijaiseksi.

Sekä Bogomoloffille että Soininvaaralle Helsingin politiikassa jatkaminen on kuitenkin ollut selvää vuosikymmenten ajan.

”Minulle Helsingin kehittäminen on intohimo”, sanoo myös valtakunnan politiikassa meritoitunut Soininvaara.

Bogomoloffia taas on ajanut selkeä näkemys omasta roolistaan urheiluasioiden edunvalvojana.

”Minulla ei ole ollut muuta selkeää missiota kuin se, että kaikessa toiminnassani pyrin edistämään lasten, aikuisten ja senioreiden liikuntaa. Jonkun täytyy vahtia näitä asioita, ja pyrin olemaan se ihminen.”

Valtuuston konkarit Soininvaara ja Bogomoloff ovat poliittisilta linjoiltaan monesti hyvin kaukana toisistaan. Suorapuheisuus on kuitenkin piirre, jota kumpikin kertoo toisessa arvostavansa.

Nyt edessä on kummallakin kymmenes kausi. Mitkä ovat Helsingin kohtalonkysymykset seuraavan neljän vuoden aikana?

Bogomoloff nostaa esiin sote-uudistuksen mukanaan tuoman muutoksen kaupungin talouteen. Lähes puolet kaupungin budjetista on sosiaali- ja terveystoimen menoja, ja uudistuksen jälkeen kuntien verotuloja siirretään valtiolle ja jyvitetään niin sanotuille hyvinvointialueille. Helsinki kuuluu tässä rahanjaossa häviäjiin.

”Miten siihen onnistutaan mukautumaan?” Bogomoloff sanoo.

Soininvaara puolestaan nostaa esiin ilmastoasiat. Helsingin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035, ja tavoitteen saavuttaminen vaatii isoja muutoksia. Esimerkiksi kivihiilen poltto on korvattava uusiutuvan energian muodoilla, joita vasta suunnitellaan.

”Erittäin isoja päätöksiä joudutaan tekemään.”