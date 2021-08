Omakotitalo Marjaniemessä kävi helsinkiläiselle pariskunnalle liian suureksi lasten muutettua omilleen. He eivät halunneet myydä mukavien muistojen taloaan. Ratkaisuna syntyi vuokrakommuuni.

Milla Tarpola (vas.), Valo Rinne ja Elisa Kohtanen muuttivat kommuuniin puolisen vuotta ennen kuin koronavirus alkoi levitä Suomessa. Seurasta on ollut suurta iloa poikkeusaikana, kun elämää kodin ulkopuolella on rajoitettu.

Ovi omenapuiden kätkemään omakotitaloon on kutsuvasti auki. Kop, kop.

Ensin ulos kurkistaa yksi, sitten toinen, kolmas ja vielä neljäskin nuori. Johan Dahlbo, Valo Rinne, Milla Tarpola, Elisa Kohtanen, he esittäytyvät.

Tämä sitruunapiiraan värinen puutalo ei ole tyypillisin Marjaniemen pientaloalueella Itä-Helsingissä. Se on parikymppisten aikuisten kommuuni.

Mutta ennen kuin astumme sisään, otamme muutaman askeleen taaksepäin. Miten kaikki sai alkunsa?

Viime vuosituhannen vaihteessa Jouko Kunnas ja Sari Korolainen toteuttivat haaveensa ja hankkivat omakotitalon. Mukana muutti heidän kolme lastaan.

Talon papereita tutkiessaan Kunnakselle selvisi jännä yhteensattuma: vuonna 1949 valmistuneen talon oli suunnitellut sama professori, joka oli opettanut hänelle arkkitehtuurin historiaa yliopistossa.

Talolla oli paikkansa myös Marjaniemen paikallishistoriassa. Sen oli rakennuttanut itselleen tulliylitarkastaja Osmo Korvenkari, joka oli vapaa-ajallaan Marjaniemi-aktiivi.

Kun Marjaniemestä tuli osa Helsinkiä vuonna 1946, sai alkunsa omakotiyhdistys Marjaniemen kiinteistönomistajat. Korvenkari oli yksi yhdistyksen perustajista ja toimi sittemmin sen puheenjohtajana.

Vuodet vierivät, lapset varttuivat.

Syksyllä 2019 edessä oli tilanne, jossa kuusi huonetta, keittiö ja kylpyhuone tuntuivat kahdelle aikuiselle liioitellulta. Entisestä tullivirkamiehen talosta oli tullut palatsi. Mutta toisaalta: eihän mukavien muistojen talosta voisi luopua.

Jouko Kunnas on Marjaniemen kommuunin vuokraisäntä ja hoitaa myös talonmiehen tehtäviä.

Dilemmaan löytyi ratkaisu. Pariskunta muisti, mitä heidän tyttärensä oli uhonnut.

”Milla heitti joskus kouluikäisenä vähän piloillaan, että me voisimme muuttaa muualle, ja hän tulisi tänne asumaan kavereidensa kanssa”, Kunnas muistelee.

”Otimme ajatuksen tosissamme.”

Tytär innostui ideasta, ja pian koossa oli tuttu kaveriporukka. Vanhemmat lähtivät, tytär tuttavineen tuli tilalle – jokainen omalla vuokrasopimuksellaan.

” ”On superihanaa, että aina on joku, jonka kanssa voi purkaa päivän onnistumisia tai mokailuja.”

Käymme peremmälle, puulattia narahtelee jalkojen alla. Asukkaat valloittavat sohvat, joiden eteen on levitetty itämainen matto. Seinällä roikkuu nokkahuilu. Viherkasvit rönsyilevät nurkissa ja ikkunalaudoilla.

Tunnelma on rento, ja sellaisena nuoret haluavat kommuuninsa pitää. Ei liikaa tiukkoja sääntöjä eikä niuhotusta. Jos jotakin on hampaankolossa, siitä pitää avoimesti keskustella.

Siivousvuorot on jaettu, mutta nurmikonleikkuusta, lumitöistä ja sen sellaisesta sovitaan erikseen.

”Eikä me joka ilta kokoonnuta viideltä ruokapöydän porisevan padan ääreen, vaikka se miellyttävä ajatus olisikin. Jokainen duunaa omat safkansa”, Valo Rinne sanoo.

Vieraita he eivät ole toisiltaan kieltäneet, mutta tulijoita on varoitettu, että he käyvät kylässä omalla riskillä. Yhtään koronavirustartuntaa kommuunissa ei silti ole ollut.

Johan Dahlbo (vas.) on Marjaniemen kommuunin uusin asukas. Elisa Kohtanen vastaa kommuunin viherkasveista.

Nuoret sanovat, että he perustivat kommuuninsa juuri oikeaan aikaan ennen koronaviruksen jysähdystä maailmalla. Seura kotona on ollut tärkeää korona-aikana, kun viranomaiset ovat rajoittaneet elämää kodin ulkopuolella.

”On superihanaa, että aina on joku, jonka kanssa voi purkaa päivän onnistumisia tai mokailuja”, Rinne sanoo. ”On vähän hassua, että meillä on pitempi yhteiselo korona-aikana kuin ajalta ennen epidemiaa.”

Nuoret ovat viettäneet yhdessä elokuvailtoja ja hyppineet ikkunasta ulos lumikasoihin. Ja järjestäneet joogahaasteen.

”Joka päivä neljältä nähtiin alakerrassa hikipanta päässä”, Milla Tarpola sanoo.

” ”Tämä on opiskelijalle ainutlaatuinen mahdollisuus asua omakotitalossa.”

Postinumeroalueen 00930 eli Itäkeskuksen ja Marjaniemen asuntoja asuttavat erityisesti pariskunnat, selviää Tilastokeskuksen Paavo-tietokannasta. Asukkaiden keski-ikä vuonna 2019 oli 42 ja talouksien keskikoko kaksi.

Miltä tuntuu asua kommuunissa keskellä vaurasta, vakiintunutta ja itseä iäkkäämpää Marjaniemeä?

Etuoikeutetulta, nuoret sanovat. Eivätkä he ole ainoat, jotka ovat hoksanneet saman. Yhteisten tuttujen kautta on selvinnyt, että alueella on ainakin kolme muutakin kommuunia.

Milla Tarpola on valinnut kommuunista huoneekseen vanhempiensa entisen makuuhuoneen.

”Tämä on opiskelijalle ainutlaatuinen mahdollisuus asua omakotitalossa”, Tarpola sanoo.

Omakotitalossa on myös tilaa vaeltaa huoneesta toiseen. Sellaista mahdollisuutta ei olisi pienessä yksiössä. Omaan huoneeseen voi kuitenkin tarpeen tullen vetäytyä piiloon.

Miten yleistä kommuuniasuminen sitten on?

Siitä ei ole tilastotietoa. Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes kuitenkin arvelee, että yhteisöasumisen suosio on vähentynyt asumistason nousun myötä.

”Yhden hengen asuntokuntien määrä on kasvanut. Se varmaan osin pohjautuu asumistuen uudistuksiin. Kun opiskelijat on siirretty yleisen asumistuen piiriin, heillä ei enää ole samanlaista kannustetta hakea asumaan soluasuntoon.”

Toisaalta yhteisöllisyyden trendi on viime vuosina vahvistunut, hän pohtii.

Yhteisöasuminen tuo myös mahdollisuuden toteuttaa asumisen haaveita ja muuttaa vaikkapa suureen keskusta-asuntoon – tai omakotitaloon Marjaniemeen – johon ei yksin olisi varaa.

Asukkaat kahvittelevat kesäisin omakotitalon vehreällä pihalla. Johan Dahlbo yllättää berliininmunkeilla.

Pelkästään nuorten juttu yhteisöllinen asuminen ei ole.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen muutaman vuoden takaisen kyselytutkimuksen mukaan sellainen kiinnostaa myös joka kolmatta ikääntyvää ihmistä. Heille yhteisöllisessä asumisessa on tärkeää esimerkiksi asumisen arjen apu, kohtuullinen hinta ja seura.

Eniten yhteisöllinen asuminen kiinnostaa pääkaupunkiseudulla asuvia naisia.

Marjaniemessä Jouko Kunnas on tyytyväinen ratkaisuun. Kuvio on toiminut, ja asukkaat ovat viihtyneet, hän sanoo. Vain yksi asukas on vaihtunut.

”Mutta ei tämä mikään kultakaivos ole. Vuokratuotosta maksamme talon ylläpidon lisäksi pääomatuloveroa. Nettotuotto riittää kattamaan vuokra-asunnostamme koituvat lisäkulut.”

Kun talosta ei ole tarvinnut luopua, Kunnas on päässyt toteuttamaan talonmiehen tehtäviä, joita kerrostalossa asuessa ei tarvitse itse tehdä.

”Kerrostaloasuminen on vanhaan taloon tottuneelle välillä turhankin helppoa.”

Talossa on ollut avoimet ovet aiemminkin. Vielä lasten asuessa kotona perheen luona vieraili italialainen vaihto-oppilas.

”Hän kysyi, eikö meillä ole ollenkaan kaupunkikotia. Hän oli Roomasta.”