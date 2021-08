Ala-asteen rehtori toivoo, että lapset voisivat keskittyä koronaviruksen sijasta oppimiseen ja ystävystymiseen.

6-vuotias ekaluokkalainen Eliel Laaksonen aloittaa koulutaipaleensa Vattuniemen ala-asteen koulussa. Viimeisenä lomapäivänään Eliel muun muassa vieraili isänsä kanssa Kotkan merimuseossa.

”Aika samanlaista tulee varmaan olemaan koulussa kuin eskarissa”, arvioi Eliel.

Pääkaupunkiseudun suomenkielisten peruskoulujen opetus alkaa keskiviikkona. Koronarajoitukset näkyvät tänäkin syksynä koulujen arjessa.

Eliel on päässyt käymään koulun sisällä tunnin kestäneellä tutustumiskierroksella. Ennen sitä esikoulussa katsottiin esittelyvideo koulun tiloista. Hänen mielestään koulurakennuksessa hienoa on se, että kaikki saavat omat lokerot tavaroilleen. Koululuokan seinällä oli iso näyttöruutu.

Vanhemmat Janne Laaksonen ja Annina Laaksonen ovat päässeet käymään vain koulun pihalla. Maanantainen Lauttasaaren koulujen ekaluokkalaisten vanhempainilta toteutettiin etäkokouksena.

”Olimme vakuuttuneita siitä, miten jo etukäteen koulu on kertonut kiusaamisen ehkäisemisestä ja esimerkiksi lapsien tunnetaidoista. Ainahan se jännittää, miten lapsi pääsee porukkaan ja saa luotua kaverisuhteita”, sanoo Janne Laaksonen.

Myös Eliel kertoo, että vaikka koulun alku on mukavaa, se myös jännittää.

Eliel Laaksonen (kesk.) kiipeili Vattuniemen ala-asteen pihalla, jossa aloittaa keskiviikkona ensimmäisellä luokalla. Mukana vanhemmat Annina Laaksonen (vas.) ja Janne Laaksonen (oik.) sekä pikkusisko Assi Laaksonen.

Netistä tilattu musta uusi reppu ja esikoulussa itse tehty penaali ovat valmiina. Ensimmäisen koulumatkan hän haluaa tehdä kävellen.

Eliel on oppinut jo laskemaan ja lukemaan, joten vanhemmat uskovat lapsen selviävän koulunaloituksesta hyvin.

Lauttasaaren ala-asteen koulun viransijaisen rehtorin Heidi Metsämäen mukaan koulujen alkaminen ei ole herättänyt opetushenkilökunnassa yhtä paljon huolta kuin viime syksynä. Hän arvelee tämän johtuvan ainakin osittain rokotusten etenemisestä.

Maanantaina töihin palannut henkilökunta on Metsämäen mukaan iloinnut siitä, että lukukautta on päässyt valmistelemaan paikan päällä koululla, vaikkakin turvavälien ja maskien kanssa.

” ”Aikuisten näkökulmasta näitä vuosia leimaa koronavirus, mutta lapselle nämä ovat vain kouluvuosia.”

Ala-asteen luokat aloittavat lähiopetuksessa, ja koulun arki jatkuu samankaltaisena kuin viime keväänä. Koronavirukseen liittyvistä terveysturvallisuustoimista on tullut kouluarjessa normaaleja.

”Toivoisin, että lapsille korona ei ole se asia, joka tulee mieleen kun tullaan koulun, vaan että kouluun lähdetään tapaamaan ystäviä ja oppimaan uutta. Aikuisten näkökulmasta näitä vuosia leimaa koronavirus, mutta lapselle nämä ovat vain kouluvuosia.”

Laaksosten mielestä koulun viestintä koronavirukseen liittyen on ollut riittävää ja selkeää. Koulu on heistä ottanut hyvin haltuun vaikean tilanteen, johon lapset vaikuttavat olevan jo tottuneita.

”Lapsethan leikkivät keskenään esimerkiksi koronavitustestin ottamista”, kertoo Anniina Laaksonen.

Eliel aikoo osallistua myös iltapäiväkerhotoimintaan koulupäivien jälkeen. Vanhemmat toivovat, että arkea rytmittämään tulisi myös normaali harrastustoiminta.

Pääasiassa koululuokat syövät, viettävät välituntinsa ja opiskelevat oman ryhmänsä kesken. Eliel sai toivoa luokalleen kahta kaveria, joista toinen aloittaa nyt samalla luokalla.

Metsämäki kertoo, että tulevana lukukautena Lauttasaaren ala-astella panostetaan entistä enemmän koko koulun yhteisöllisyyteen. Koulussa on noin 650 oppilasta kolmessa eri toimipisteessä. Luokkia yhteen kerääviä, isoja tapahtumia voidaan järjestää ainoastaan etänä.

”Luokkayhteisö on lapselle se tärkein, mutta koko koulun yhteisöllisyyden luominen vaatii meiltä uusia keinoja”, sanoo Metsämäki.

Metsämäen mukaan luokat voivat käyttää jo tutuksi tulleita välineitä kuten videopuheluita järjestääkseen yhteisiä tapahtumia tai tutustuakseen paremmin myös rinnakkaisluokan oppilaiden kanssa.

Uutta koululuokkien terveysturvallisuuteen liittyvissä suosituksissa on panostus hyvään ilmanvaihtoon. Helsingin peruskouluissa luokkahuone tulee tuulettaa jokaisen tunnin jälkeen.

Lauttasaaren ala-asteella on ennen kouluvuoden alkua mietitty linjauksia siitä, minkä ikäiset koululaiset voivat järjestysoppilasvuoron avulla hoitaa luokkahuoneen tuulettamisen itse.

Koulut luovat itse käytäntönsä suositusten ja sääntöjen noudattamiseksi. Metsämäen mukaan tämä on järkevää tilanteessa, jossa koulut ovat oppilasmäärältään ja tiloiltaan erilaisia.

”Kaikissa kouluissa ei esimerkiksi ole ikkunoita, joita voisi avata saadakseen luokkaan läpivedon. Toisissa kouluissa tuuletus hoituu tehokkaalla koneellisella ilmanvaihdolla.”

Koululaisten tekemän opintovierailut ovat syksyllä sallittuja. Metsämäen mukaan ulkoilu ja retket auttavat laajentamaan luokkatilaa ja tuomaan väljyyttä. Ulkona tapahtuvaa opetusta ei järjestetä koronan takia vaan toiminnallisuuden vuoksi.

Helsingin perusopetuksessa kasvomaskin käyttöä suositellaan tulevalla lukukaudella alakouluissa kuudesluokkalaisille ja henkilökunnalle. Maskeja jaetaan kouluilla.

Kaupunki on tehnyt valmiiksi suunnitelmat poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä, jos koronavirustilanne niitä edellyttää. Päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tekee Helsingin opetuksen toimialajohtaja.

Kaupungin mukaan 1.–3.-luokkalaiset sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat ovat koko ajan lähiopetuksessa. Tätä korkeammilla luokka-asteilla vuorotellaan tarvittaessa lähi- ja etäopetuksen välillä.

”Koulun kaikki toiminnot pyörivät normaalisti, niille on vain uusia tapoja. Toivomme että joskus päästään maskeista eroon, mutta se ei koulutyötä mitenkään sanele. Yhdessä oppiminen ja tekeminen on se millä on merkitystä”, sanoo Metsämäki.