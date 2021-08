Pääosa pääkaupunkiseudun kouluista käynnistyi keskiviikkona. Koulun aloitus toi samalla muutoksia toisen asteen opintoihin. HS kävi katsomassa, miten uudistukset on otettu vastaan koulumaailmassa.

Jännittää. On keskiviikko, ensimmäinen koulupäivä Vuosaaren vasta valmistuneessa lukiossa. Musiikin lehtori Tomi Hämäläinen valmistautuu kertomaan koulun käytännöistä uusille opiskelijoille.

Toisen asteen oppilaitokset eli lukiot ja ammatilliset koulut ovat suuren uudistuksen keskellä. Merkittäviä muutoksia ovat esimerkiksi oppikirjojen ja muiden koulunkäyntiin liittyvien tarvikkeiden maksuttomuus sekä oppivelvollisuuden laajeneminen.

Lukioissa uutta on myös opetussuunnitelma. Tavoitteena on kehittää opetusta niin, että se tukee opiskelijoiden hyvinvointia, antaa aiempaa paremmat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään sekä tukee opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita.

Oppivelvollisuus päättyy nyt vasta, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Käytännössä nuoren pitää siirtyä toiselle asteelle peruskoulun yhdeksännen luokan jälkeen. Koulun keskeyttämistä ei enää sallita.

Tämän tiimoilta Vuosaaren lukion vs. rehtorin Pekka Lepistön puhelin on pirissyt.

”On niitä, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa. He soittelevat ja kyselevät, että mahtuisiko meille”, Lepistö kertoo.

Vuosaaren lukion vs. rehtori Pekka Lepistö sanoo, että toisella asteella on muutaman vuoden ajan kahden kerroksen väkeä. Nyt aloittaneet opiskelijat saavat koululta muun muassa kannettavat tietokoneet. Aiemmin aloittaneet joutuvat hankkimaan työvälineet itse.

Uudistuksen myötä kouluihin tulee luultavasti entistä enemmän myös syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Heitä, jotka olisivat vanhassa järjestelmässä jättäneet toisen asteen väliin ja päättäneet opiskelunsa peruskouluun.

Opiskelijoita koulumaailma tukee ”koko koulu ohjaa” -ajattelulla, Lepistö kertoo. Esimerkiksi Vuosaaren lukiossa noin 700 opiskelijan käytettävissä on kolme opinto-ohjaajaa, kaksi erityisopettajaa, psykologi ja koulukuraattori. Terveydenhuollon lisäksi on opiskeluhuolto.

”Ryhmänohjaajat seuraavat poissaoloja ja kurssisuorituksia. Jos niissä näyttää olevan jotakin huolestuttavaa, he ottavat matalalla kynnyksellä yhteyttä opiskelijaan ja huoltajaan sekä konsultoivat opiskeluhuoltoryhmää.”

Ketään ei pidetä pakolla koulussa, mutta nuoria ei toisaalta päästetä jäämään täysin koulumaailman ulkopuolelle. Koulut auttavat uuden opiskelupaikan löytämisessä. Viime kädessä siitä vastaa kaupunki.

Oppikirjoista valtaosa on nyt Vuosaaressa sähköisiä. E-kirjat ovat jonkin verran painettuja kirjoja halvempia mutta eivät merkittävästi, Lepistö sanoo.

Koko opiskelu suuntaa kohti sähköisyyttä, minkä tähden koulut tarjoavat ensimmäisen vuoden opiskelijoille myös kannettavat tietokoneet. Ylioppilastutkinto suoritetaan jo digitaalisesti tietokoneella.

Mitä opiskelumateriaalien ja -tarvikkeiden maksuttomuudesta ja sähköisyydestä ajattelevat opiskelijat itse?

”Se on hyvä juttu. Joillekin maksullisuus voi olla ongelma: ei voi tulla lukioon, jos rahat eivät riitä kirjojen hankkimiseen”, Kevin Wahlroos sanoo.

Kevin Wahlroos aloitti lukion keskiviikkona. Hän pitää toisen asteen maksuttomuutta tärkeänä, koska se mahdollistaa opinnot myös heille, joilla ei ole varaa hankkia oppimateriaaleja itse.

Hän itse olisi valinnut perinteiset painetut oppikirjat. Ennen kuin ensimmäisen vuoden lukiolainen ehtii perustella näkemystään, hän kiiruhtaa jo oppitunnille.

Samassa ryhmässä aloittava Siim Kiisk taas liputtaa digitaalisuuden puolesta.

”Sähköisiä kirjoja on helpompi käyttää, ja niitä ei tarvitse kantaa yhtä paljon mukana. Jos kaikki kirjat olisivat sähköisiä, mukana olisi vain läppäri”, Kiisk sanoo.

Siim Kiisk pitää siitä, että suurin osa oppikirjoista on sähköisessä muodossa. Reppu kevenee, kun oppimateriaali on pitkälti kannettavassa tietokoneessa.

Lehtori Hämäläinen näkee uudistuksessa paljon hyvää.

”Tämä tietyllä tavalla yhdenmukaistaa lähtökohtaa kaikille opiskelijoille.”

Häntä kuitenkin huolettaa se, syövätkö toisen asteen maksuttomuudesta johtuvat kustannukset opetuksen resursseja tulevaisuudessa.

Huoltajille maksuttomuus on myönteinen asia ja monelle myös taloudellinen helpotus. Lukiokirjoista ja muista tarvikkeista kun kertyy helposti tuhansien eurojen kulut.

Maksuttomuus koskee kuitenkin vain uusia opiskelijoita. Aiemmin aloittaneet joutuvat yhä hankkimaan oppikirjansa ja tarvikkeensa itse.

”Nyt meillä on periaatteessa kahden kerroksen väkeä. Joitakin se harmittaa ja osaa ei varmaan niin paljon. Mutta monta vuotta mennään tilanteessa, jossa osa saa kirjat ilmaiseksi ja osa ei”, Lepistö sanoo.

Minkäänlaista vastarintaa aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden keskuudessa ei silti ole havaittu.

”Juttelin tänään abien kanssa, jotka sanoivat, että he odottivat ensimmäistä kertaa koulun alkua, koska meillä on uusi rakennus.”

Vuosaaren uusi lukio oli keskiviikkona ensimmäistä päivää virallisesti avoinna. Vanha koulurakennus kävelymatkan päässä sai purkutuomion sisäilmaongelmien takia.

Uudessa koulussa opiskelijoilla ei ole enää omia luokkahuoneita, Lepistö kertoo esitellessään tiloja.

He opiskelevat eri oppiaineita yhdessä uuden opetussuunnitelman mukaisilla avoimilla oppimisalueilla ja pienissä neuvotteluhuoneita muistuttavissa tiloissa, joita on esimerkiksi ryhmätöitä varten.

Koulun sijasta lukio tuo mieleen modernin avokonttorin.

Vuosaaren lukion uusi rakennus avautui keskiviikkona. Vanha koulurakennus puretaan sisäilmaongelmien takia.

”Muistakaa maskit”, Lepistö huomauttaa muutamia kertoja käytävillä kulkeville opiskelijoille.

”Kertakäyttömaskeja menee päivässä valtavat määrät.”

Uudistusten lisäksi koulujen haasteena on koronavirus, joka pyritään pitämään kurissa paitsi maskeilla myös käsidesillä ja ruokailun porrastamisella.

Kauneudenhoitoalan ohjaaja Jenni Janas jalkahoidon tunnilla Omniassa Espoossa torstaina. Ammatillista koulutusta antava oppilaitos tarjoaa nyt opiskelijoille yhteisessä käytössä olevat työvälineet.

Ammatillisessa koulutuksessa oppivelvollisuuden laajentaminen ja toisen asteen maksuttomuus tuntuvat myös – jopa lukioita monipuolisemmin.

Ostoslista painottuu työvälineisiin. Kokkiopiskelijoille on hankittava muun muassa veitset, parturi-kampaajaopiskelijoille sakset.

Omniassa oppivelvollisuusuudistus on hyödynnetty laajempana oppimisympäristön kehittämishankkeena, kertoo rehtori Maija Aaltola.

”Luovumme kiinteistä atk-luokista ja siirrymme portaittain siihen, että kaikilla opiskelijoilla on kannettavat tietokoneet.”

Lisäksi ammattiluokkia varustetaan yhteisillä työvälineillä, jolloin henkilökohtaisista työvälineistä voidaan luopua.

Nyt Omnia on tilannut kannettavia tietokoneita 3 400. Niiden hankintakustannus tausta- ja tukipalveluineen on noin 900 000 euroa vuodessa. Alakohtaisten työvälineiden kertakustannus tälle syksylle on noin 200 000 euroa.

Osa ammatillisen koulutuksen uudistumista ovat sähköiset oppimateriaalit, joissa painottuu opettajien tuottama digisisältö. Painettuja oppikirjoja on saatavilla lainaan kirjastosta.

Valtio korvaa toisen asteen uudistuksista koituvat kustannukset kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille oppivelvollisten osalta. Tänä vuonna oppivelvollisuuden laajentamiseen on varattu 22 miljoonaa euroa ja vuoteen 2024 mennessä 129 miljoonaa euroa.

Omniassa on kuitenkin paljon opiskelijoita, jotka eivät enää ole oppivelvollisia: aikuisia ja sellaisia, joilla on jo pohjalla jokin tutkinto. Uusia opiskelijoita aloitti elokuussa 2 000, joista oppivelvollisia on runsaat 900, siis alle puolet.

Siksi Omniassa on haluttu, että toisen asteen maksuttomuus koskisi yhdenvertaisemmin kaikkia.

Omnian ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ei tarvitse enää ostaa omia meikkisiveltimiä, saksia, kampoja, kokkiveitsiä eikä muita tarvitsemiaan työvälineitä.

”On myös vaikeaa, että opettaja jakaa osalle opiskelijoista välineitä ja jotkut toiset hän ohjeistaa ostamaan ne itse. Haluamme mahdollisimman yhtenäiset toimintamallit opetukseen”, Aaltola sanoo.

”Ratkaisu on meille alkuun kalliimpi, mutta myöhemmin se alkaa tuottaa tulosta, kun saamme luokat tehokkaampaan käyttöön, työvälineitä vain ylläpidetään ja digitaalisuus lisääntyy opetuksessa.”

Helsingin kaupungin lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta vastaava johtaja Arja Kukkonen sanoo, että yleisesti ottaen siirtymä uuteen on sujunut ongelmitta, mutta rahoitukseen liittyy vielä avoimia kysymyksiä.

Valtionosuus on valtakunnallinen arvio, eivätkä yksittäisille koulutuksen järjestäjille jaettavat rahat ole vielä tiedossa. Kukkonen arvelee, ettei rahoitus kata kaikkia kustannuksia.

”Katsotaan, millaisiksi kustannukset muodostuvat. Tämä on koeponnistus tässä vaiheessa.”