Kohiseva koski halkaisee rehevän lehtonotkelman Vantaanjoen yläjuoksulla Nurmijärvellä. Tervaleppien oksat kurottavat kohti vedenpintaa, kun virta kiirehtii läpi kivikon kohti merta.

Sateisen kauden jälkeen koski on vuolas.

Yhden niskakohdan alapuolella kahlaa kolme miestä. He lapioivat soraa niskakohdan yläpuolelle. Menossa on taimenten kutusoraikon huolto. Taimenet kutevat sorapohjalle, ja soraa siirretään kohtaan, jossa ne kutevat.

Osa taimenista nousee koskeen merestä, osa elelee joessa pysyvästi. Kunnostustyötä joella on tehty jo 1990-luvulta asti, ja työ jatkuu hamaan tulevaisuuteen.

Tulokset ovat erinomaisia.

Vantaanjoki oli 1960- ja 1970-luvuilla varsinainen likaviemäri. Sitten alkoi kunnostus. Joen tila koheni, ja nyt esimerkiksi erittäin uhanalainen luonnonmeritaimen lisääntyy mainiosti sen vesissä. Ja toki muutkin kalat viihtyvät paremmin.

Kari Stenholm kertoo, että nyt kunnostettava koskialue on poikastuotannolla mitaten luonnontilaisen veroinen.

Stenholm on Vantaanjoki-vastaava Virtavesien hoitoyhdistyksessä (Virho). Hän on ollut mukana joen elvytystyössä yli 20 vuotta, siitä lähtien, kun hoitoyhdistys ryhtyi toimeen Vantaanjoella.

Vantaanjokea yli 20 vuotta kunnostaneen ja suojelleen Kari Stenholmin mukaan meritaimen lisääntyy joessa paikoin yhtä hyvin kuin jos joki olisi luonnonmukaisessa kunnossa.

Kyseinen koskitaipale perattiin aikoinaan puun uitolle. 1990- ja 2000-luvulla Uudenmaan ympäristökeskus palautti jokeen kiviä, purki Vantaanjoesta patoja ja teki ohitusuomia patojen ohi, joten kalat pääsivät nousemaan merestä pitkälle ylävirtaan, kun jokisuuhunkin oli tehty kalaportaat.

Nytkin koskessa näkyy siellä täällä kalamiehiä. Saalistoiveena on todennäköisesti kirjolohi.

Virtavesien hoitoyhdistys tekee kunnostustöitä eri puolilla Vantaanjoen vesistöä tänäkin vuonna: työt kutusorakoiden ja poikaskivikoiden rakentamiseksi alkoivat huhtikuun puolivälissä ja jatkuvat syyskuun loppuun.

”Töitä tehdään joka vuosi, hamaan tulevaisuuteen”, Stenholm sanoo. Hän itse tekee suojelutyötä ympäri vuoden.

Vantaanjoen alkuperäiset kutusoraikot ovat tuhoutuneet rakentamisen, ruoppausten ja liettymisen vuoksi.

Alla olevissa Stenholmin ottamissa videoissa näkyy, miten taimen kuti viime syksynä Vantaanjoen yläjuoksulla Virhon kunnostamilla soraikoilla.

Stenholm toivoo, ettei kunnostettavan kosken tarkkaa paikkaa kerrota lukijoille, ettei paikalle tule salakalastajia, kun taimenet pian ilmestyvät joelle kutupuuhiin.

Viime syksyn seurannan nojalla Vantaanjoessa kuti paljon meritaimenia, sekä merestä nousseita että joessa pysyvästi eläviä.

Viime syksynä Stenholm havaitsi Vantaanjoessa kutevia villejä meritaimenia ylimmillään Riihimäellä 84 kilometrin päässä merestä.

Yksi haaste Vantaanjoen meritaimenelle on joen suulla, jossa joki laskee mereen vapaana virtaavan itähaaran ja padotun länsihaaran kautta.

Itähaaran kautta taimen pääsee jokeen, patohaaran kautta tietenkään ei. Sielläkin kalat kuitenkin yrittävät nousta ylävirtaan, ja ne hyppivät päin patoa ja kallioita, jolloin osa loukkaantuu ja saattaa kuolla.

Vaellussiian nousu jokeen ei suju nykytilanteessa.

Padosta on sikälikin haittaa, että kun kala laskeutuu mereen sen kautta, kala saattaa myös silloin loukkaantua padon alla oleviin kiviin ja kuolla.

Nyt tilanne on se, että pato on suojeltu. Kaupungin päätöksen mukaan sitä ei pureta, mutta itähaaran kehittämiseksi on laadittu suunnitelma, jolle haetaan paraikaa vesilupaa ympäristölupavirastosta, kertoo Helsingin kaupungin kalatalousasiantuntija Jukka Linder.

Suunnitelman mukaan itähaaraa loivennetaan ja siihen ohjataan enemmän vettä, mikä helpottaisi kalojen nousua. Ajatuksena on muun muassa, että vaellussiikakin pääsisi nousemaan itähaaran kautta jokeen. Ja toivottavasti helpommin nousevat muutkin kalat, kuten vimpa, toutain, taimen ja mikseipä lohikin.

Jos itähaaran kunnostussuunnitelma saa luvan ympäristölupavirastosta, työt alkavat ensi vuoden lopulla tai 2023, Linder kertoo.

Jos ja kun itähaaran kohennus valmistuu, tilannetta seurataan ja mietitään jatkoa. Keskusteluissa on myös länsihaaran padon kohtalo. Yhä käydään keskusteluja, voitaisiinko sille tehdä jotain, vaikka se on suojeltu.

Taimenaktivisti Kari Stenholm on sitä mieltä, että itähaaran kunnostuksesta on luovuttava: ”Varat pitää käyttää länsihaaran padon purkamiseen siksi, että parhaitenkaan onnistunut itähaaran kunnostus ei poista kalojen kaikkia nousu- ja laskeutumisongelmia.”

Luonnonvarakeskuksen tutkija Ari Saura luonnehtii, että Vantaanjoki on Suomen rannikolla poikastuotannolla mitaten Suomenlahden paras meritaimenjoki.

”Viron puolella on kuitenkin hyviä jokia, joissa on jäljellä alkuperäinen luonnonkanta, toisin kuin Vantaanjoessa.”

Luonnonmeritaimen erottuu istutetusta meritaimenesta rasvaevän perusteella. Istutetulta rasvaevä on leikattu pois. Luonnontaimenta ei saa ottaa saaliiksi meressä eikä 64 leveyspiirin eteläpuolella.

Meritaimenen elvyttämiseksi on tehty paljon työtä jo kymmeniä vuosia eri puolilla Suomea. ”Tilanne on menossa hyvään suuntaan”, Saura sanoo.

”Tavoitteena on ensisijaisesti pelastaa meritaimenen luonnonkannat, mutta pidemmälle tulevaisuuteen katsoen tavoitteena on, että luonnon meritaimenta voitaisiin säädellysti kalastaa ja ottaa saaliiksi.”

Vantaanjoen nykyisen luonnonkannan palauttamisessa on käytetty muun muassa Isojoen ja Ingarskilanjoen alkuperäistä kantaa.

”Vantaanjoen kanta on alkanut sopeutua joen olosuhteisiin. Elinvoimaisimmat jatkavat sukua, ja vähitellen Vantaanjoen kanta erilaistuu”, Saura kertoo.