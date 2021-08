Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti torstaina pääkaupunkiseudun uusista kokoontumisrajoituksista. Avin mukaan rajoitukset koskevat myös lasten harrastuksia.

Helsinki pitää museot, kulttuurikeskukset, nuorisotalot, kirjastot sekä liikuntapaikat, kuten uimahallit ja muut sisäliikuntatilat, auki normaalien aukioloaikojen mukaisesti, kaupunki tiedottaa.

Sisäliikuntapaikkojen omaehtoisessa liikuntakäytössä voidaan ottaa sisään vain puolet normaalista asiakasmäärästä. Varatuilla vuoroilla ja ohjatussa toiminnassa osallistujat on rajattava siten, että heillä on mahdollisuus välttää lähikontaktit.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) päätti torstaina pääkaupunkiseudun uusista kokoontumisrajoituksista. Uuden päätöksen myötä sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu sisätiloissa enintään 25 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.

Päätös astuu voimaan 20. elokuuta.

Lisäksi avi on määrännyt sekä yksityisiä että julkisia toimijoita varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa on mahdollista välttää lähikontaktit. Määräys koskee kaikkia sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa.

Aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen vahvisti torstaina HS:lle, että määräys koskee myös lasten harrastustoimintaa. Määräyksen ulkopuolelle jää oppilaitosten toiminta, varhaiskasvatus, ammattiurheilu sekä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluva toiminta.

Helsingissä on hiljattain kiristetty ravintolarajoituksia ja nyt annettiin päätös uusista kokoontumis­rajoituksista. Torstaina kokoontunut pääkaupunkiseudun koronakoordinaatio­ryhmä sen sijaan ei linjannut uusista rajoituksista.

”Ymmärrämme, että tämän päivän päätökset herättävät huolta esimerkiksi kulttuurialalla", sanoi Helsingin tuore pormestari Juhana Vartiainen koronainfossaan torstaina. Info oli ensimmäinen, jonka Vartiainen piti pormestarina.

Koronatartunnat ovat lisääntyneet kesän aikana Helsingissä rajusti. Helsingin ilmaantuvuusluku on nyt 372, kun se viikko sitten oli 327.

”Kesän aikana ihmisten kohtaamiset ovat lisääntyneet. Meidän tulee edelleen kiinnittää huomiota terveysturvallisuus­toimiin. Pitää myös muistaa, että koronatilanne kuormittaa edelleen terveydenhuoltoa", Vartiainen sanoi.

Hänen mukaansa Helsinki edistää koronapassin käyttöönottoa. Suomessa valmistellaan passia, joka todistaisi saadun rokotesuojan, negatiivisen testituloksen tai sairastetun koronataudin.

"Helsinki pyrkii myös osaltaan kaikin keinoin edistämään koronapassin käyttöönottoa. Helsinki on myös paikka, jossa koronapassia voisi pilotoida", Vartiainen sanoi.

Syyslukukauden opinnot Helsingin peruskouluissa ja toisella asteella ovat alkaneet tällä viikolla lähiopetuksessa.

Etäopetukseen siirtyminen on kuitenkin mahdollista, mikäli koronatilanne pahenee.

"Jos koronatilanne pahenee, voimme siirtyä nopeastikin etäopetukseen. Koronatilannetta arvioidaan usein", sanoi kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja Satu Järvenkallas pormestarin koronainfossa.

Järvenkallaksen mukaan kouluissa jatketaan varotoimia.

”Hygieniaohjeita noudatetaan tarkasti. Päiväkodeissa ja kouluissa pestään käsiä usein, ruokailuja porrastetaan, kuudesluokkalaiset ja vanhemmat käyttävät kasvomaskeja."

12-vuotta täyttäneiden rokotukset alkoivat kouluilla torstaina, kertoi sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Ensimmäisen koronarokotteen on saanut yli 462 000 ja toisen annoksen koronarokotetta yli 281 000 helsinkiläistä.

"Väestön rokotuskattavuus siis nousee koko ajan. Vetoan silti kaikkiin 12 vuotta täyttäneisiin helsinkiläisiin, että ottakaa rokote. Se on turvallista ja helppoa. Yritämme tehdä siitä kaupunkilaisille mahdollisimman helppoa", Jolkkonen sanoi tiedotustilaisuudessa.