Ruuhkautuminen johtuu koronatartuntojen kasvaneesta määrästä. Puhelinsoittojen lisäksi myös altistuneiden tavoittamisessa on viiveitä.

Espoon koronatartuntojen jäljitys on ruuhkautunut pahasti. Puhelinsoitoissa on pahimmillaan yhdeksän vuorokauden viive, jonka lisäksi altistuneiden tavoittaminen on viivästynyt.

Kaupungin tiedotteen mukaan sairastuneet saavat kuitenkin tiedon tartunnasta tekstiviestillä pian positiivisen testituloksen jälkeen. Myös altistuneet saavat ensivaiheen ohjeet tekstiviestitse.

Kaupungin mukaan ruuhkautuminen johtuu koronavirustartuntojen kasvaneesta määrästä Espoossa. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä eniten nuorilla aikuisilla, ja niiden syynä on useimmiten vapaa-ajan toiminta.

Espoo kertoo lisänneensä tartunnanjäljityksen henkilökuntaa ruuhkautumisen vuoksi.

