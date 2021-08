Pääkaupunkiseudulla kiristettiin rajoituksia, mutta vastuu annettiin harrastusten järjestäjille – HS kysyi, miten lasten harrastus­toiminta on alkamassa

Uusien rajoitusten myötä sisätiloissa saa kokoontua kerralla 25 ja ulkotiloissa 50 henkeä. Tämä edellyttää, että tilassa olevilla on mahdollisuus välttää lähikontaktit.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) päätti viime torstaina kiristää pää­kaupunki­seudun kokoontumis­rajoituksia. Päätös herätti aluksi epäselvyyttä siitä, kieltävätkö rajoitukset lasten ja nuorten harrastustoiminnan.

Näin ei kuitenkaan ole. Rajoitukset eivät kiellä harrastus­toimintaa. Torstaina annettiin ainoastaan uusi, kolme viikkoa kestävä rajoitus, joka koskee tiloja.

Lue lisää: Mitä avin päätös koskien lasten ja nuorten harrastus­toimintaa käytännössä tarkoittaa? HS kokosi vastaukset kysymyksiin pää­kaupunki­seudun rajoituksista

HS kysyi harrastustoimijoilta, miten avin viime torstaina antama päätös vaikuttaa heidän toimintaansa. Uudet rajoitukset tulevat voimaan perjantaina 20. elokuuta.

Helsingin itsepuolustuskoulu Hipkon toimitusjohtajan Timo Räkköläisen mukaan luvassa ei ole suuria muutoksia. Moni uusien rajoitusten edellyttämistä turvatoimista on ollut käytössä jo aiemmin.

Käytännössä uudet rajoitukset tarkoittavat sitä, että sisätiloissa saa olla kerralla 25 ja ulkotiloissa kerralla 50 henkeä. Tämä edellyttää, että tilassa olevilla ihmisillä on mahdollisuus välttää lähikontaktit.

Tämä on toteutunut itsepuolustuskoulun tiloissa jo ennen, kun avi päätti asiasta.

”Kesän aikana on ollut niin hiljaista, että näin on kyllä ollut koko ajan”, Räkköläinen kertoo.

Rajoitukset velvoittavat vain palveluntarjoajia, eivät harrastajia itseään. Harrastajien ei siis edellytetä jatkuvasti olevan kahden metrin etäisyydellä toisistaan.

Räkköläisen mukaan harjoitukset toteutetaan niin, että kaikki halukkaat voivat harjoitella ilman lähikontaktia. Jos joku kuitenkin haluaa tehdä pariharjoitteita, ne tehdään niin, etteivät parit vaihdu harjoitusten aikana.

Myös Helsingin Jalkapalloklubi HJK ry:n toiminnan­johtajan Timo Muurisen mukaan harjoitukset järjestetään jo totuttuun tapaan turhia lähikontakteja välttäen ja rajoituksia noudattaen.

Muutos aiempaan on, että suurimpien joukkueiden harjoituksia siirretään sisätiloista ulkotiloihin.

”Siirrämme halleista pois niitä joukkueita, joissa on enemmän kuin 25 pelaajaa. Nyt kesällä hyvin harva joukkue onneksi treenaa sisätiloissa. Heitä on vain muutamia, mutta heitä on nyt jo siirretty pois halleista”, Muurinen kertoo.

Ulkotiloissa suurimpien joukkueiden harjoituksia on lohkottu niin, etteivät kokoontumis­rajoitukset ylity.

”Isoimmissa joukkueissa meillä on jopa 90 pelaaja yhdessä harjoituskerrassa kentällä. Kenttää joudutaan lohkomaan ja valmentajat vetävät lohkoja niin, etteivät pelaajat mene sekaisin.”

Myös Espoon kaupunki tarkensi maanantaina ohjeistustaan lasten ja nuorten harrastus­toimintaan liittyen. Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että harrastustoiminta voi jatkua Espoossa huolimatta siitä, että avi päätti viime viikolla rajoittaa kokoontumisia ja tilojen käyttöä.

”Espoossa lasten ja nuorten – kuten myös aikuisten – harrastukset jatkuvat kuten tähänkin asti. Muutokset koskevat lähinnä osallistujamääriä. Kaikessa harrastus­toiminnassamme on jo valmiiksi käytössä koronaturvalliset toimintatavat”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo.

Avin linjauksen mukaan harrastustoimintaan osallistuvat voivat itse päättää, ovatko he esimerkiksi liikuntaharrastuksen aikana lähikontaktissa toisiinsa. Toiminnan järjestäjän täytyy mahdollistaa se, että osallistujat voivat tahtoessaan säilyttää vähintään kahden metrin etäisyyden toisiinsa silloin, kun sisätilassa oleskellaan yli 15 minuutin ajan.

Ulkotiloissa järjestäjän täytyy mahdollistaa, että osallistujat voivat välttää fyysistä kontaktia. Tällöin tietyn mittaisia turvavälejä ei vaadita.