Vuornos työskentelee kokoomuksen puoluejohdon erityisavustajana. Hänellä on myös kokemusta Espoon kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan tehtävästä.

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi noussee Henrik Vuornos.

Espoon kokoomuksen valtuustoryhmä tiedotti maanantaina, että se päätti sunnuntaina esittää Vuornosta tehtävään.

Valinnasta päättää virallisesti Espoon kaupunginvaltuusto 30. elokuuta.

HS:lle Vuornos sanoo lähtevänsä vetämään Espoon kaupunginhallitusta ”nöyrin mielin mutta samalla innostuneena ja täynnä tarmoa”.

Tulevalle valtuustokaudelle riittää haasteista.

”Sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa isoja muutoksia kaupungin toimintaan, mutta toimintakyky pitää pystyä turvaamaan”, Vuornos sanoo.

Yksi tärkeimmistä tehtävistä on koronavirusepidemian aiheuttamien jälkien korjaaminen.

”Perusterveydenhuolto on kriisissä. On jouduttu tekemään paljon työvoimasiirtoja. Kriisi ja hoitoon pääsyn ongelmat on kiireellisesti ratkottava.”

Kolmas haaste liittyy koululaisten oppimisvajeeseen.

”Osa koululaisista on pärjännyt hyvin, mutta on tavallista suurempi joukko, joka on jäänyt oppimistuloksissa jälkeen. Tähän on välttämätöntä kiinnittää huomiota.”

Samalla kaupungin kasvu edellyttää huolehtimista hyvästä taloudenpidosta ja kohtuullista verotasoa, Vuornos sanoo.

Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2022–2023 kokoomuksen valtuustoryhmä esittää puolestaan Jarno Limnélliä.

Muina vuosina Limnéll olisi kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Limnéll työskentelee kyberturvallisuuden työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa.

Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi tuli valituksi Markku Markkula ja valtuustoryhmän varapuheenjohtajiksi Mervi Katainen ja Joel Vanhanen.

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtajaksi kokoomus esittää Marika Niemeä. Kaupunkisuunnittelulautakuntaa valittiin luotsaamaan Jouni J. Särkijärvi.

Kaupunginhallitukseen kokoomus valitsi Vuornoksen ja Kataisen lisäksi Simon Elon, Pia Kauman, Mikko Laakson ja Mia Laihon.

Kevään kuntavaaleissa kokoomus pysyi Espoon suurimpana puolueena.