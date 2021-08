Kaupunginhallitus päätti palauttaa uudelleenvalmisteltavaksi esityksen kohdan Yliskylän lenkistä ja sen kustannuksista.

Helsingin Kruunusillat-hankkeen kustannusarvion ylitykset etenevät kaupunginvaltuustoon. Kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle hankkeen raitiotieosuuden vaiheistamista ja enimmäishinnan korottamista.

Esityksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalosta Hakaniemeen. Tältä osalta kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa. Toisena hallitus esittää, että raitiotieyhteyden Hakaniemestä päärautatieasemalle suunnittelua ja valmistelua jatketaan. Sitä koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Heinäkuussa Helsingin silloinen pormestari Jan Vapaavuori (kok) teetti selvityksen hankkeen kustannusarvion noususta 430 miljoonasta eurosta lähes 800 miljoonaan euroon.

Kruunusillat-raitiotie yhdistää kymmenen kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon ja Kalasataman Hakaniemeen.

Kokonaisuudesta tekee mutkikkaan se, että viiden osahankkeen toteutus ja päätöksenteko on eriytetty. Hankkeen sisällä on siis useita toisistaan erillisiä kohteita, joiden budjetointi on tapahtunut eri aikaan.

