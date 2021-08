Herkästi tarttuva deltavariantti vaatii kouluilta toimenpiteitä tartuntaketjujen ehkäisemiseksi. Porvoossa kasvomaskeja käytetään enemmän ja laajemmin kuin pääkaupunkiseudulla.

Porvoon kaupunki on päättänyt noudattaa laajempia suosituksia maskien käytöstä kouluissa kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupungit.

Porvoon suositusten mukaan kaikkia 4.-luokkalaisia ja heitä vanhempia koululaisia ohjeistetaan pitämään kasvomaskia koulun sisä- ja ulkotiloissa.

Porvoon kaupungin tartuntatautilääkärin Jeff Westerlundin mukaan päätös tehtiin viime keväänä Uudenmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän ohjeistuksen perusteella. Ohjeen mukaan maskia voi tarvittaessa suositella myös 12-vuotiaita nuoremmille.

”Tämä on yksi tapa turvata lähiopetus. Itse olen sitä mieltä, että tämä pitäisi ulottaa 1. luokkaan saakka”, Westerlund sanoo.

Porvoon Hinthaaran koululla, keskellä peltomaista maalaismaisemaa, on aamun ensimmäisellä välitunnilla lähes riehakas tunnelma.

Satakunta oppilasta kirmaa koulun isolla pihalla, mutta maskeja näkyy vain yksittäisillä oppilailla.

Rehtori Olliseveri Kontisen mukaan koulu päätti tulkita kaupungin ohjeistusta niin, että maskeja pidetään vain sisätiloissa.

”Meillä on täällä niin paljon tilaa ulkona ja mahdollisuus pitää turvavälit, että päätimme näin.”

Westerlundin mukaan ohjeistuksesta voidaan poiketa, mikäli välitunneilla pystytään varmistamaan turvalliset etäisyydet.

Isolla pihamaalla ei näytä ruuhkaiselta, vaikka samalla pihalla ulkoilevat myös viereisen ruotsinkielisen Hindhår skolan oppilaat.

Neljättä luokkaa käyvät kaverukset Kalla Kankaanpää, Bertta Pylkänen ja Aisla Kinnunen joutuvat tänä syksynä ensi kertaa pitämään kasvomaskeja koulutuntien ajan.

Bertta Pylkänen (vas.), Kalla Kankaanpää ja Aisla Kinnunen (oik.) ovat innoissaan koulun alkamisesta. Erityisesti matematiikka ja ruotsi ovat tyttöjen lempiaineita.

”On se vähän outoa”, Kinnunen sanoo.

Eritoten kuumuus ja iltapäivän väsymys vähän ärsyttävät kolmikkoa. Hyvä puoli heidän mukaansa on kuitenkin se, että esimerkiksi ulkoliikunnassa maskia ei tarvitse pitää.

Helsingissä peruskouluissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansalliseen maskisuositukseen nojaavaa linjaa maskien käytössä. Kasvomaskia suositellaan koulutuntien ajan käytettäväksi sekä henkilökunnalle että kaikille oppilaille 6. luokasta ylöspäin.

Suositus on sama, joka otettiin käyttöön jo tämän vuoden tammikuussa. Maskien käytöstä ei ole Helsingin kaupungin perusopetusjohtajan Outi Salon mukaan juurikaan tullut palautetta kouluista tai vanhemmilta.

”Ainahan ohjeita arvioidaan ja niistä käydään keskustelua. Tällä hetkellä ei ole meidän tiedossa, että tätä rajausta olisi tarkoitus uudelleen arvioida”, Salo kertoo.

Vaikka kouluissa koronaviruksen tuomat erityisjärjestelyt ovat jo lähes arkea, toi tämä syksy ja deltavariantti jälleen uusia haasteita.

Salon mukaan Helsingin kouluissa jatkettiin pitkälti samoin ohjeistuksin kuin keväällä: käsihygieniaan panostetaan, turvavälejä pidetään ja ruokailut porrastetaan.

Uutena asiana ovat koululaisten rokotukset sekä luokkatilojen tuuletus, josta THL on antanut oman ohjeistuksensa.

”Rokotekattavuus on kouluissa jo melko hyvä. Aamulla sain tiedon, että 61 prosenttia 12–15-vuotiaista on saanut rokotuksen”, Salo kertoi torstaina.

”Tietysti kaikki toivovat, että lähiopetus jatkuisi.”

Porvoossa on pidetty kiinni tiukemmista suosituksista jo viime keväänä, jolloin maskien käyttö laajeni ensimmäistä kertaan koskemaan myös neljäsluokkalaisia.

Porvoon kaupungin koulutusjohtajan Jari Kettusen mukaan kyse ei kuitenkaan ole pakosta, vaan maskin käytöstä voidaan käydä yksilöiden kohdalla keskustelua.

”Viime keväänä tuli enemmän palautetta. Jotkut huoltajat on sitä mieltä, että maski on huono vaihtoehto, tulee päänsärkyä ja muuta. Kyse on kuitenkin suosituksesta, ja aika hyvin lapset on maskia koulussa käyttäneet.”

Maskien laajamittaisella käytöllä on Kettusen mukaan pystytty turvaamaan koulun lähiopetus.

Nykyisten ohjeiden mukaisesti oppilaan koronatartunta ei johda joukkokaranteeniin, mikäli kaikilla luokassa olleilla on ollut maskit käytössä.

”Silloin todetaan, että ei ole altistuttu eikä tule karanteenia. Luonnollisesti maskin käyttäminen tarkistetaan, ja ruokailutilanteen kontaktit kartoitetaan paremmin”, Kettunen selventää.

Westerlund korostaa myös tartunnanjäljityksen toimintakyvyn turvaamista. Kouluissa tapahtuvat massa-altistumiset kuormittavat aina tartunnanjäljitystä.

”Emme halua joutua pääkaupunkiseudun tilanteeseen jäljityksen kanssa”, Westerlund kommentoi.

Samalla Westerlund uumoilee, että tartuntoja ja altistumisia tuskin tullaan kouluissa tyystin välttämään.

”Varmasti ainakin 1.–3.-luokkalaisilla tullaan näkemään joukkokaranteeneja. Jos tulee tilanne, että tartuntoja on näissä ikäryhmissä paljon, niin silloin pitää miettiä maskisuosituksen ulottamista nuoremmillekin.”

Hinthaaran koululla monotoninen välituntikello kilahtaa, ja leikit jäävät sikseen.

Lapset ovat tottuneet koulun uusiin järjestelyihin nopeasti. Vain muutamassa sekunnissa ovien eteen on muodostettu jokaisen luokan oma jono. Sisään pääsee kahdeksan oppilasta kerrallaan, jolloin ruuhkat käytävässä voidaan välttää.

Sisällä neljännen luokan luokkahuoneessa jonotetaan taas: ensin pestään tai desinfioidaan kädet, sitten otetaan uusi maski käyttöön.

Hinthaaran koulun rehtori Olliseveri Konttinen kehuu koulujen ja Porvoon koulutoimen yhteispeliä koronapandemian hoidossa.

Siniset, kirurgiset maskit vilahtavat lasten kasvoille silmänräpäyksessä, vailla ongelmia.

”Lapset tottuvat nopeasti uusiin asioihin. Heille tämä on jo arkipäivää”, kommentoi luokan oviaukosta järjestäytymistä seuraava rehtori Kontinen.

Kontisen mielestä kasvomaskien käyttö on hyvä käytäntö, mutta maskittomasta ulkoilusta hän pitäisi mielellään kiinni. Lapset tarvitsevat raitista ilmaa.

Jotain koulussa ja kodeissa on tähän mennessä tehty oikein, sillä Hinthaaran koulussa ei ole Kontisen mukaan todettu yhtään koronavirustartuntaa koko epidemian aikana.

Syksy näyttää, miten ankaria toimenpiteitä deltavariantilta suojautumiseksi tulee ottaa käyttöön.

