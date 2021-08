Turun kasarmina tunnettuun entiseen linja-autoasemarakennukseen Narinkkatorilla suunnitellaan elokuvateatterikeskusta.

Turun kasarmina tunnettu rakennus on entinen linja-autoasema Helsingin Narinkkatorilla.

Yksi Helsingin ydinkeskustan vanhimmista rakennuksista vaihtaa pian omistajaa.

Helsingin kaupunki on valmistellut jo pitkään Narinkkatorilla sijaitsevan entisen linja-autoaseman myyntiä. Kaupungin kiinteistökehityspäällikkö Ilkka Aaltonen kertoo, että sopimukset Turun kasarmina tunnetusta rakennuksesta on tarkoitus allekirjoittaa vielä tämän kuun aikana. Kaupungin päätös myynnistä on jo lainvoimainen.

Sopimusluonnoksesta käy ilmi, että kaupunki on myymässä arvotalonsa yllättävän edullisesti: kauppahinnaksi on määritelty 700 000 euroa.

Eli samaan hintaan kuin hieman prameampi omakotitalo hyvällä tontilla Helsingistä.

Aaltosen mukaan on positiivinen asia, että rakennuksesta ylipäätään saadaan myynnissä rahaa.

”Jotkut arviot olivat, että rakennuksen arvo on negatiivinen.”

Kauppa koskee ainoastaan rakennusta, joten kaupunki saa jatkossa tuloja maanvuokrasta.

Syy halvalta vaikuttavaan hintaan löytyy vuonna 1833 valmistuneen rakennuksen käyttötarkoituksesta. Kaupunginhallitus on varannut rakennuksen kulttuurikäyttöön elokuvakeskukseksi.

Taustalla on vuonna 2016 alkuun polkaistu hanke, jossa tarkoitus on rakentaa paikalle uusi kolmen salin elokuvateatteri sekä ravintolatoimintaa.

Elokuvateattereiden toiminnasta vastaa Ilona Studios. Koronaviruspandemiasta huolimatta hanke on jatkanut etenemistään suunnitelmien mukaan.

”Lähtökohtana on, että elokuvakeskus rakennetaan pitkälti maan alle. Tästä koituu merkittävät investointikustannukset [ostajalle] ja myyntihinta on käytännössä pelkän rakennuksen rungon hinta”, Aaltonen selventää.

Sopimuksen mukaan ostaja sitoutuu toteuttamaan rakennuksen kokonaisvaltaisen saneerauksen, jonka hinnaksi on arvioitu lähes 30 miljoonaa euroa.

Sopimuksessa on myös erityinen lisäkauppahintaehto. Mikäli rakennuskustannukset alittavat urakkatarjouksen hinnan, ostajan täytyy korvata kaupungille puolet säästämästään hinnasta.

Rakennuksen ostaja on viereisen Lasipalatsin ja siellä sijaitsevan Amos Rex -museon omistajan Föreningen Konstsamfundetin tytäryhtiö.

Mercator Fastigheter niminen tytäryhtiö osti Lasipalatsin koko osakekannan Helsingin kaupungilta vuonna 2019.

Aaltosen mukaan on todella hienoa, että Lasipalatsin sisäpiha ja sitä ympäröivät rakennukset ovat jatkossa yhdellä omistajalla.

”Vielä kun on tämmöinen kulttuuritoimija. Siellä on tahtotilaa pitää kokonaisuudesta huolta.”

Vuonna 2019 tehdyssä haastattelussa Konstsamfundetin toimitusjohtaja Stefan Björkman ennakoi aukiosta kaupunkikulttuurin keidasta ja kaupunkilaisten kohtaamispaikkaa.

”Nythän aukio on lähinnä tunnettu siitä, että se on Amos Rexin katto. Sitä ei ole päästy täysin hyödyntämään”, Björkman kommentoi.

