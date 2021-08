Länsimetron toinen vaihe on pysynyt aikataulussa ja budjetissa. Asemat ovat lähes valmiita, mutta liikenne alkaa vasta vuonna 2023.

Kaitaan uudella metroasemalla Espoossa näyttää lähes valmiilta.

Kivilattia kiiltää, ja tuolit ovat paikoillaan. Raiteet on asennettu. Liikennevalot hehkuvat punaisena.

Vain työmaa-aidat raiteiden ja laiturialueen välillä sekä puuttuvat linjakartat erottavat Kaitaan aseman jo toiminnassa olevista metroasemista.

Länsimetron seitsemän kilometriä pitkä jatke Matinkylästä Kivenlahteen etenee aikataulussa ja kustannusarviossa – ja se on uutinen.

Ensimmäinen vaihe Ruoholahdesta Matinkylään viivästyi useita kertoja.

Osuus valmistui kokonaisuudessaan kolme vuotta alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin vuonna 2017 ja maksoi 322 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 1,17 miljardia euroa. Entinen toimitusjohtaja sai potkut.

Toisen vaiheen kustannusarvio on noin 1,16 miljardia euroa.

Asemaa koristava taide on jo paikallaan. Kaitaan laiturialuetta koristaa Antti Tantun graafinen teos Juurtuminen.

Viiden uuden aseman avajaisia ja metroliikenteen alkamista espoolaiset saavat kuitenkin vielä odottaa.

Vaikka asemien valmiusaste on jo yli 90 prosenttia, liikenne ei ala vielä ainakaan vajaaseen puoleentoista vuoteen. Odotus saattaa olla pidempikin.

Länsimetron toinen vaihe on tarkoitus avata vuoden 2023 aikana. Aloitusajankohta tarkentuu loppuvuodesta.

Sitä ennen asemilla koeajetaan metroja ja testataan tekniikkaa esimerkiksi onnettomuuksien, laitevikaantumisten, sähkökatkojen, tulipalojen ja tulvien varalta.

”Testaamme, että järjestelmät toimivat joka ikisessä tilanteessa luotettavasti. Rakentaminen ei ole pelkkää reiän poraamista kallioon ja junan laittamista sinne kulkemaan”, sanoo Länsimetro-yhtiön toimitusjohtaja Ville Saksi.

”Loppu on läppärimiesten ja -naisten duunia.”

Länsimetron työmaalla on työskennellyt parhaimmillaan lähes 1 500 henkilöä. Nyt heitä on enää runsaat 700.

Kaitaan aseman liukuportaat.

Hanke on haastava ja Olkiluodon ydinvoimalalaajennuksen jälkeen Suomen suurin rakennusurakka.

Rata kulkee koko matkan maan alla. Asemat ovat yli 300 metriä pitkiä, maantieteellisesti etäällä toisistaan ja niihin liittyy paljon monimutkaista tekniikkaa.

Saksi vertaa metroaseman rakentamista risteilyaluksen rakentamiseen maan alle.

”Tekniikka on hyvin samanlaista.”

Teknisesti uudet asemat muistuttavat pitkälti länsimetron jo käytössä olevia asemia, mutta rakennusmateriaalien kestävyyteen ja huollettavuuteen on nyt panostettu entistä enemmän.

Miten ensimmäisen vaiheen kaltainen sekoilu vältetään nyt?

Saksi sanoo, että organisaatiota ja johtamismallia on uudistettu. Hankkeeseen on muun muassa palkattu lisää asiantuntijoita, minkä lisäksi tiedonkulkua on parannettu ja urakat on pilkottu sen kokoisiksi palasiksi, että ne ovat hallittavissa.

”On todella tärkeää, että kaikki tietävät, mitä tekevät ja että tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan.”

Saksin mukaan tavoitteena on olla läpinäkyvä, varautua riskeihin ja reagoida nopeasti mahdollisiin yllätyksiin.

”Projekti täytyy viedä maaliin tavoitteiden mukaisesti”, hän sanoo. ”Jos kustannus heittää yli tai ali, jotakin on tapahtunut eri tavalla kuin on suunniteltu.”

Vuonna 2017 länsimetron jatkeen hankesuunnitelmaa tarkennettiin budjetin ja aikataulun osalta. Valmistumista lykättiin vuodesta 2020 kolmella vuodella.

”Emme lähteneet tavoittelemaan aikataulua, josta puuttuu realismi.”

Vaikka nopeampi valmistuminen voisi olla mahdollista, se saattaisi johtaa hutilointiin. Tämä taas toisi ongelmia myöhemmin ja heijastelisi esimerkiksi liikennehäiriöinä.

Sellainen ei yksinkertaisesti käy, Saksi sanoo.

Edes koronavirus ei ole hetkauttanut hanketta. Pandemian vaikutukset ovat Saksin mukaan olleet vähäiset: koronatapauksia on todettu työntekijöillä alle sata, ja työmaa on ollut suljettuna muutamia päiviä.

Kaitaan asemalle tulee sadekatoksilla varustettu pyöräparkki.

Kaitaa on yksi pisimmillä olevista asemista. Asemien valmiusasteissa on kuitenkin vain viikkojen eroja. Viimeisimpänä valmistuu Espoonlahden asema, mutta sekin vielä tämän vuoden puolella.

Rakenteilla olevalla metroasemalla näkee konkreettisesti, miten maailma muuttuu.

Kaitaalla sisäänkäynnin edessä on koppi, jonka käyttötarkoitus on muuttunut. Se on suunniteltu alun perin lipunmyyntipisteeksi, mutta enää paperisia lippuja ei myydä.

Asemille ei tule edes lippuautomaatteja. Metrossa matkustetaan mobiililipulla ja matkakortilla.

Asemarakennuksen ulkopuolella kehityksestä kertovat katetut pyöräpaikat. Paikkoja pyörille tulee enemmän kuin autoille, koska pyöräilyn suosio on kasvanut.

Perinteistä liityntäpysäköintipaikkaa autoille ei rakenneta lainkaan.

Jokainen länsimetron pienikin laite testataan erikseen ja yhteistoiminnassa muitten laitteiden kanssa.

Laskeudumme hissillä asematasolle maan uumeniin. Laiturialueet ovat 90 metrin pituisia, mutta raskaiden ovien takana, jonne metromatkustajan silmä ei näe, asemat jatkuvat vielä satoja metrejä.

Kulissien takana laiturialueen alla lymyävät valtavat hallimaiset tekniset tilat. Sähkökaapeleita kulkee silmänkantamattomiin.

Laajojen sähkökatkojen varalta asemilla on varavoimana jättimäiset dieselmoottorit, jotka hörähtävät häiriötilanteessa käyntiin. Ilmanvaihto­konehuoneessa poistoilmaputkien vieressä toimitusjohtaja Saksi näyttää Lego-ukolta.

Metroasema vaatii valtavan kokoiset ilmanvaihtolaitteet.

Tekniikan lisäksi uusille asemille tulee taidetta, ja jokaisella asemalla on oma arkkitehtoninen ilmeensä. Rakennukset peilaavat alueidensa kaupunkikuvaa materiaalivalinnoilla, valaistuksella ja taiteella.

Kaitaan laiturialueella esimerkiksi luikertelee Antti Tantun graafinen teos Juurtuminen. Se kuvaa paikoilleen asettumista ja asuinympäristön muuttumista.

Muilla asemilla on muun muassa valo- ja ääniteoksia.

Tarkoituksena on paitsi tarjota elämyksiä liikkuvien kaupunkilaisten arkeen myös houkutella matkustamaan metrolla.

Asemien arkkitehtuurista vastaavat arkkitehtitoimisto Ala ja Pes-arkkitehdit.

Länsimetron laajentumisella Espoo varautuu väestönkasvuun. Espoon väkiluku kasvaa vuosittain noin 1,5 prosenttia, ja kaupunki arvioi, että sen väestömäärä ylittää 300 000 asukkaan rajan ensi vuonna.

Vuoteen 2050 mennessä Espooseen voi tulla jopa 150 000 uutta asukasta. Monet heistä muuttavat metroasemien lähettyville, jonne rakennetaan asuntoja.

Länsimetron kasvukäytävälle Espoo tavoittelee yli 70 000 uutta asukasta ja kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja.