Miksi Töölönlahti on peittynyt vihreään liejuun?

Helsingin Töölönlahden rannoille on pakkautunut vihertävää puuromaista liejua. Mikä ilmiön aiheuttaa?

Helsingin keskustassa sijaitsevan Töölönlahden vedessä vellovat lautat ovat viime aikoina ihmetyttäneet merenlahden rannalla kulkevia. Vesi on laajalta alueelta vihreän puuron peitossa.

Sinilevää se ei kuitenkaan ole, kertoo ympäristöseuranta- ja valvontayksikön tiimipäällikkö Jari-Pekka Pääkkönen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta. Kyse on kasvista nimeltä ahdinparta.

Pääkkönen kertoo, että veden vihreää väriä ja puuromaisuutta aiheuttavat nauhamaisten hentoahdinparran ja viherahdinparran runsastuminen Töölönlahdella.

”Kyseessä ei ole poikkeustilanne”, sanoo Pääkkönen.

”Töölönlahden vedessä on nyt paljon makroleviä. Erityisesti hentoahdinpartaa on runsaasti”, kertoo Pääkkönen.

Kaupunki ottaa vesinäytteitä Töölönlahdella neljästä näytepisteestä kerran kuussa ja jopa useammin. Pääkkösen mukaan ahdinpartaa havaittiin Töölönlahdella runsaasti ympäristöpalveluiden näytteenotossa torstaina 12. elokuuta, ja lajinmääritys varmistettiin 13. elokuuta laboratoriossa. Joukossa oli sinilevääkin mutta vähemmän.

Olosuhteet Töölönlahdella ovat muuttuneet makroleviin kuuluville hento- ja viherahdinparralle otollisiksi loppukesästä. Nämä makrolevät suosivat runsasravinteisia ja melko virtaavia vesiä.

”Valo on myös tunkeutunut syvemmälle”, listaa Pääkkönen ahdinparroille suotuisia elinoloja.

Hento- ja viherahdinparta esiintyvät vihreän eri sävyissä, voimakkaassa auringonvalossa jopa kellertävinä.

Nyt erityisen runsaana esiintyvä hentoahdinparta kiinnittyy löyhästi alustaan. Levät saattavat lähteä kellumaan, mistä tulee vaikutelma puurosta.

Töölönlahden viime päivien veden väristä on kantautunut kyselyjä myös Helsingin kaupungille.

Töölönlahtea, jonka rannoilta viimeinen teollisuuslaitos poistui vasta 1960-luvulla, on kunnostettu 2000-luvulla. Menetelmänä on käytetty enimmäkseen veden vaihtuvuuden lisäämistä. Töölönlahteen on pumpattu vettä Humallahdelta Seurasaaren puolelta.

Pääkkösen mukaan Töölönlahden veden laatu on parantunut takavuosien tilanteesta. Sen kohenemiseen lähivuosina vaikuttaa myös lähivesistöjen veden laatu.