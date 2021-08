Täysi hinta meni, jos käytti sovelluksen vanhaa versiota. HSL lupaa vikaostoksen tehneillekin alennuksen.

OsalTa asiakkaista on veloitettu täysi hinta, kun he ovat ostaneet Helsingin seudun liikenteen (HSL) alennuksessa olevia 30 vuorokauden kausilippuja sovelluksella. Täysi hinta on mennyt, jos asiakas ei ole maksanut kausilippua HSL:n sovelluksen tuoreimmalla versiolla, kertoo viestinnän asiantuntija Johannes Laitila.

Alekampanjan ensimmäisenä päivänä tiistaina ostettiin 21 800 kausilippua.

Lue lisää: HSL aloittaa historiansa suurimman alennuskampanjan – Aikuisten kuukausilipun voi pian ostaa puoleen hintaan

”Täyden hinnan lippuja niistä oli ehkä muutama kymmenen, ehkä muutama sata. En osaa sanoa”, Laitila pohtii.

Tiistaina kausilippujen sovellusmyynnissä oli selvä piikki normaaliin verrattuna. 21 800:sta kausilipun ostaneesta oli 11 600 sellaisia, jotka ostivat kausilipun sovelluksella ensimmäistä kertaa.

Alekampanjan viimeinen päivä on 15. syyskuuta.

Keskiviikkona osasta alennuslipuista meni edelleen täysi hinta, mutta määrästä ei ole tietoa.

Jos alennuslipusta näyttää menevän täysi hinta, Laitila neuvoo asiakasta päivittämään HSL:n sovelluksen. Jos sekään ei auta, hän neuvoo lisäksi kirjautumaan ulos sovelluksesta ja sitten taas takaisin.

Jos ongelmat jatkuvat tämänkin jälkeen, neuvoo Laitila ottamaan HSL:ään yhteyttä verkosta löytyvällä palautelomakkeella tai soittamaan asiakaspalveluun. Laitila suosittelee kuitenkin käyttämään palautelomaketta, koska asiakaspalvelussa on ruuhkaa. Palautelomakkeen voi täyttää osoitteessa hsl.fi/lomake.

HSL lupaa palauttaa rahat täyden hinnan alennuslipuista maksaneille. Palautuksen saamista varten asiakkaan on oltava yhteydessä HSL:ään edellä mainituilla tavoilla.

Alennuskampanjalla HSL yrittää saada ihmisiä takaisin joukkoliikenteen pariin. Matkustajamäärät ovat koronaepidemian aikana romahtaneet, mikä on tehnyt ison loven HSL:n talouteen. Kampanjan toisena tavoitteena on saada yhä useammat ihmiset aktivoitumaan HSL:n sovelluksen käytössä.