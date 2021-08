Helsinkiläiskoulu vaati lupalappua rokotukseen, vaikka päätösvallan pitäisi olla lapsella – ”Kun rokotusvastaisuutta on liikkeellä, viestinnän onnistuminen on tärkeää”

THL:n ylilääkäri pelkää, ettei koulujen rokotusjärjestelyissä ole huomioitu tarpeeksi lasten itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Osa pääkaupunkiseudun kouluista on vaatinut huoltajien suostumusta koronarokotteen saamiseksi, vaikka lähtökohtaisesti lapsella pitäisi olla valta päättää asiasta itse.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola on huolissaan, ettei lasten itsemääräämisoikeus toteudu kaikkien koulujen rokotusjärjestelyissä.

Potilaslain mukaan alaikäisellä on oikeus päättää rokottautumisestaan itse, mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi lapsen olevan tarpeeksi kypsä tekemään itsenäisen päätöksen.

Kypsyyden arviointi saattaa olla haastavaa, etenkin jos rokotteen antava terveydenhoitaja ei tunne lasta etukäteen. Hietanen-Peltolan mukaan jotkut koulut ovat nopeuttaneet rokotusprosessia pyytämällä huoltajien suostumusta ensisijaisesti kaikilta, jolloin kypsyyden arviointia ei jouduttaisi tekemään jokaisen oppilaan kohdalla.

HS:n tietojen mukaan lupalappuja on pyydetty laajalti useissa pääkaupunkiseudun kouluissa.

Huoltajan suostumuksen edellyttäminen on kuitenkin potilaslain vastaista.

”Huoltajien suostumus ei voi olla edellytys sille, että lapsi pääsee terveydenhoitajan arvioitavaksi. Jos kaikilta vaaditaan lupalappu ennen arviota, se ei ole lainmukaista.”

Yksi huoltajien suostumusta vaatineista kouluista on helsinkiläinen steinerpedagogiikkaa noudattava Elias-koulu. HS on nähnyt koteihin lähetetyn viestin, jossa asiasta kerrotaan. Siinä vaaditaan rokotettaviksi tulevilta lapsilta huoltajien suostumusta, ja mikäli lupalappua ei ole, rokotukseen täytyy varata aika julkiselle rokotuspisteelle.

Koulun rehtori Kirsi Perttola-Ylinampa kommentoi, että kaupungin ohjeistusta rokotusten järjestämisestä noudatettiin mahdollisimman hyvin. Hän painottaa, että päätös tehtiin yhdessä kaupungin terveydenhuollon edustajan kanssa.

”Tulkitsimme, että on kaksi vaihtoehtoa. Joko ottaa rokotus koululla tai rokotepisteellä. Mielestäni ei ollut selvästi sanottu, että koulu on ensisijainen vaihtoehto.”

Perttola-Ylinampan mukaan tilanne oli erityisen hankala, sillä koulun uusi terveydenhoitaja ei tuntenut lapsia etukäteen. Hän kertoo, että menettelytavalla haluttiin varmistaa, että herkässä iässä olevat nuoret eivät joudu päätöstä tehdessään esimerkiksi ryhmäpaineen alle.

”Emme ole rokotevastaisia, mistään sellaisesta ei ole kyse”, Perttola-Ylinampa sanoo.

Nuorten rokotuksista vastaavan Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarisen tiedossa ei ole, että muissa Helsingin kouluissa olisi menetelty vastaavalla tavalla.

”En ole kuullut että näin olisi. Lähtökohta toki on, että päätös on alaikäisen oma, jos hän kykenee päätöksen tekemään”, Lukkarinen sanoo.

Hänen näkemyksensä mukaan Elias-koulussa pyrittiin toteuttamaan rokotukset mahdollisimman sujuvasti, mutta vanhemmille lähetetyn Wilma-viestin sananmuodot olivat väärin tulkittavissa.

”Tapoja toteuttaa rokotukset kouluilla on monia, ja hyväntahtoinenkin tapa voi kuulostaa siltä, että lupaa vaadittaisiin. Kun rokotusvastaisuutta on liikkeellä, viestinnän onnistuminen on tärkeää”, Lukkarinen sanoo.

Hänen mukaansa tullaan varmistamaan, että viimeistään tehostekierroksella myös Elias-koulussa kaikkien on mahdollista päättää rokotteen ottamisesta itse, eikä huoltajan suostumusta edellytetä järjestelmällisesti.

Yleisesti 12-15-vuotiaiden rokotukset ovat hänen mukaansa sujuneet Helsingissä hyvin. Perjantaiaamuna rokotettuja oli 16 000, joka on noin 68 prosenttia koko ikäluokasta. Lukkarisen mukaan rokotekattavuudessa pyritään lasten ja nuorten osalta jopa 80 prosenttiin.

THL:n Hietanen-Peltola kuitenkin pelkää, ettei alaikäisten itsemääräämisoikeus toteudu kaikkien koulujen rokotusjärjestelyissä. Hänestä vaikuttaa, ettei monissa alustavissa suunnitelmissa ollut huomioitu lasten oikeuksien toteutumista tarpeeksi.

Hietanen-Peltola epäilee, ettei mahdollisuutta omaan päätökseen ole aina edes keskitetyillä rokotuspisteillä.

”Arvioinnin pitäisi perustua perusteelliseen keskusteluun, mutta olen kuullut että joissain paikoissa nopean työtahdin vuoksi kaikilta vaadittaisiin huoltajien suostumus”, hän sanoo.

Arviointipäätöksen tekeminen on terveydenhoitajille usein haastavaa, erityisesti jos vanhemmat ovat lähestyneet rokottajaa henkilökohtaisesti.

"Nämä ovat vaikeita päätöksiä terveydenhoitajille. Etenkin jos vanhemmat ovat tuoneet kantansa voimallisesti esiin tai jopa uhkailleet, niin on iso ratkaisu tulla toiseen lopputulokseen”, Hietanen-Peltola sanoo.

Hänen mukaansa parhaassa tilanteessa kaikki lapset kävisivät terveydenhoitajan arvioinnissa, ja ne jotka katsottaisiin kykenemättömiksi itsenäiseen päätökseen, hakisivat lupalapun kotoa. Tämä veisi kuitenkin huomattavan paljon aikaa ja resursseja.

Lukkarisen mukaan Helsingissä myös lapset varaavat aktiivisesti aikoja keskitetyille rokotuspisteille, eikä niissä vaadita vanhempien suostumusta. Hänen mielestään rokotteen antaminen ei vaadi välttämättä kovin perinpohjaista keskustelua.

”Jos alaikäinen on itse varannut rokotuspisteelle ajan, ja kertoo tietävänsä mistä on kyse ja haluavansa rokotteen, asia on lähes sillä selvä. Alaikäinen ei tarvitse tällöin vanhempiensa lupaa. Toki keskustelu käydään sitä tarkemmin, mitä nuoremmasta henkilöstö on kyse", hän sanoo.

”Kysehän ei ole suuresta toimenpiteestä tai vakavan sairauden hoitolinjasta, vaan tämä on kansallisen linjauksen mukaisesti annettava rokotus, jossa on pienet haittavaikutukset.”

Lue lisää: Espoon kouluilla havaittu rokotus­vastaista painostusta – ”Viestit ovat sellaisia, että jos lapseni rokotetaan ilman lupaa, niin käräjillä tavataan”