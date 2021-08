Poliisi on aloittanut esiselvityksen epäillystä häirintätapauksesta.

Lauttasaaren seurakunnan rippileirillä epäillään tapahtuneen seksuaalista häirintää.

Helsingin seurakuntayhtymän tiedotteen mukaan häirintäepäily tuli ilmi rippileirin päättymisen jälkeen.

Poliisi on aloittanut asiasta esiselvityksen.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Lauttasaari-lehti.

Lehden mukaan seurakunta on lähettänyt asiasta tiedotteen rippikoululaisten huoltajille. Tiedotteessa huoltajia on pyydetty olemaan poliisiin yhteydessä matalalla kynnyksellä, mikäli heillä on epäilyjä lapseensa kohdistuneista seksuaalirikoksista.

”Asia ymmärrettävästi järkyttää nuoria, heidän läheisiään ja myös toiminnan järjestäjiä. Seurakunta ja alueen koulu tekevät yhteistyötä nuorten tukemiseksi. Olemme tiedottaneet asiasta niitä tahoja, joita asian oletetaan tässä vaiheessa koskevan” kertoo seurakuntayhtymän tiedotteessa yhtymänjohtaja Juha Rintamäki.

Seurakuntayhtymä ei kommentoi asiaa tämän enempää poliisin aloittaman selvityksen vuoksi.