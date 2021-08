Lämpötila viilenee ensi viikolla, Helsinkiin on luvassa syksyistä säätä

Sateita on luvassa useampana päivänä.

Sää viilenee ensi viikolla, kun matalapaine liikkuu ja pohjoisesta virtaa viileää ilmaa kohti etelää. Maanantaipäivä voi pääkaupunkiseudulla olla vielä poutainen, mutta iltaa kohden sateet yltävät myös sinne.

Maanantaina Helsingissä on noin 15 astetta lämmintä, mutta tuuli voi tehdä säästä sitäkin viileämmän tuntuisen. Sunnuntaina asteita oli enimmillään noin 17.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Nina Karuston mukaan tuuli voi yltää alkuviikosta noin 15 metriin sekunnissa. Sateita on luvassa useampana päivänä. Lauantain kaltaisia ukkoskuuroja ennusteet eivät kuitenkaan enää lupaa Helsinkiin.

Viileintä on näillä näkymin keskiviikkona, jolloin asteita on vajaasta kymmenestä reiluun viiteentoista. Tiistaina puolestaan on hieman lämpimämpää.

”Jos pilvipeite on tiistaina runsas, lämpötila voi jäädä 15 asteeseen, mutta jos pilvipeite rakoilee, 15 asteen ylikin voidaan päästä. Tiistai on tuulienkin osalta hieman rauhallisempi päivä”, Karusto kertoo.

Hän kuvailee alkuviikon säätä syksyiseksi.

”Sekä lämpötilalukemissa että sateen tyypissä on alkusyksyn tuntua. Eiliset sateet olivat hyvin paikallisia ukkoskuuroja, mikä on tyypillistä kesällä. Ensi viikolla luvassa on enemmän yhtenäisempää sadetta ja tuulta.”

Loppuviikosta sää voi vielä lämmetä, jos matalapaine väistyy pääkaupunkiseudun yltä.

Torstaina sateet ovat jo vähäisempiä, ja perjantaina lämpötilan lukema voi nousta lähemmäs 20 astetta. Tämä kuitenkin edellyttää, että sää on poutainen.