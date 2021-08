Kaupunkimaantieteilijät Timo Hämäläinen ja Miika Norppa ideoivat reitin, joka yhdistäisi Kallion suosituimmat kadut toisiinsa ja muuttaisi nykyisiä autoteitä urbaaniin oleilun keitaiksi.

Fleminginkatu Helsingin Kallion kirjaston ja Helsinginkadun välillä voitaisiin muuttaa kokonaan kävelykaduksi.

Ja entä jos Porthaninkadulta vähennettäisiin parkkipaikkoja ja niiden tilalle saataisiin leveämmät jalkakäytävät, joita elävöittäisivät istutukset, penkit ja ravintoloiden terassit?

Nämä ehdotukset ovat osa Timo Hämäläisen ja Miika Norpan suunnitelmaa, joka kantaa työnimeä ”Kallion luuppi”. Kyse on vapaaehtoispohjalta laaditusta ehdotuksesta, jolla he halusivat herätellä keskustelua itäisen kantakaupungin tulevaisuuden suunnittelusta.

”Kalliolaisuuden ytimiä pitäisi sitoa tiiviimmin toisiinsa ja tehdä lisää tilaa ihmisille”, sanoo kaupunkimaantieteilijä ja bloggaaja Hämäläinen.

”Hyvä keino tämän toteuttamiseen olisi rengasmainen reitti, joka kulkisi välillä Porthaninkatu-Fleminginkatu-Vaasankatu-Hämeentie.”

Timo Hämäläisen ja Miika Norpan suunnitelma ”Kallion luupista”.

Timo Hämäläinen on tullut tutuksi From Rurban to Urban -blogistaan, joka käsittelee kaupunkisuunnittelua. Brittilehti The Guardian nosti Hämäläisen blogin vuonna 2014 maailman parhaiden kaupunkiblogien listalle.

Miika Norppa on puolestaan Helsingin kantakaupungin kehittymisestä väitellyt kaupunkimaantieteilijä.

Suunnitelma on mukana kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä.

”Kun tieto tämän vuoden äänestyksestä tuli, mietimme Miikan kanssa, että haluamme siihen mukaan jonkin hyvän idean”, Hämäläinen kertoo puhelimitse.

Helsingin osallistuvan budjetoinnin eli Omastadi-järjestelmän idea on, että kaupunki varaa tietyn summan rahaa helsinkiläisten omien kehitysideoiden jatkojalostamiseen ja toteuttamiseen.

”Korona-aika on vaikuttanut siten, että elämä on paikallistunut entistä enemmän omaan kaupunginosaan. Asun itse Harjukadulla, ja aloin tarkkailla, mitä katuja ihmiset eniten käyttävät. Tästä syntyi lopulta idea reitistä, joka yhdistäisi nämä kadut selkeäksi kokonaisuudeksi.”

HS haastatteli Timo Hämäläistä vuonna 2014 The Guardianin valittua hänen bloginsa yhdeksi maailman parhaista kaupunkiblogeista. Kuvassa Pshko Shwany trimmaa Hämäläisen tukkaa parturi Newrozissa Pengerkadulla.

Hämäläisen ja Norpan visiossa Kallion luuppiin kuuluvia katuosuuksia muutettaisiin osaksi kokonaan kävelykaduiksi ja osittain kävelypainotteisiksi kaduiksi. Lisäksi aluetta muutettaisiin viihtyisämmäksi.

Kokonaan autoilu kiellettäisiin tutkijoiden visiossa Fleminginkadun pätkän lisäksi Vaasankadulla. Vastikään uusittua Hämeentietä puolestaan muutettaisiin kotoisammaksi istutuksilla, ja Franzéninaukio muokattaisiin ”monipuoliseksi ajanviettopaikaksi”. Ympyrätalon Linjojen puoleiselle aukiolle puhallettaisiin niin ikään uutta elämää.

Mikäli reittisuunnitelma toteutuisi kokonaisuudessaan, harkittavaksi voisivat tulla esimerkiksi ”luupin” yrittäjien yhteiset nettisivut tai liiketilojen ikkunoihin laitettavat tarrat, jotka viestisivät vierailijalle luuppiin kuulumisesta.

”Koska suunnitelma on suuri kerrallaan toteutettavaksi, lähtisimme siitä, että ensin tehtäisiin kevyt kokeilu Kallion kirjaston ja Helsinginkadun välisen Fleminginkadun muuttamiseksi kävelykaduksi. Siinä on todella suuri potentiaali: Karhupuisto ja kirjaston takana oleva Matti Heleniuksen puisto yhdistyisivät luontevasti, kun välissä ei kulkisi autotie.”

Vapautuneessa katutilassa voisi olla esimerkiksi terasseja, penkkejä ja esiintymislava.

Hämäläinen kertoo jo jutelleensa reitin varrella liiketiloja pitävien kanssa. Osalta on tullut tsemppiviestejä, mutta osa on ollut sitä mieltä, ettei autoilua alueella saa hankaloittaa.

Hämäläinen ei lannistu myöskään siitä, ettei Vaasankadun taannoinen kävelykatukokeilu ottanut koskaan tuulta alleen.

”Kokeilu epäonnistui, koska sitä ei tehty kunnolla. Viihtyisän kävelyalueen luominen vaatii muutakin kuin kadun sulkemista autoilta.”