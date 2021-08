Vapaaehtoisvoimin toimiva Refugee Radio haluaa nostaa Afganistanin tilanteesta esiin näkökulmia, joita muut tiedotusvälineet eivät tarjoa. Kanava tekee sisältöjä suomeksi mutta myös dariksi, arabiaksi ja somaliksi.

Kun ääriliike Taleban valtasi toissa viikolla Afganistanin pääkaupungin Kabulin, maan tilanne nousi uutisaiheiden kärkeen. Siitä lähtien Afganistania on seurattu suomalaisissa tiedotusvälineissä tiiviisti.

Paljon on kuitenkin jäänyt myös kertomatta, sanovat aktivistit ja Refugee Radion toimittajat Rahim Alizada, Mojtaba Qanezadeh, Zahra Alimy ja Naim.

Naim esiintyy jutussa vain etunimellään Afganistanissa olevan vaimonsa turvallisuuden takaamiseksi.

Suomen suurimpien tiedotusvälineiden uutiset ovat heidän mukaansa keskittyneet pitkälti pääkaupunkiseudun ja siellä sijaitsevan lentoaseman tapahtumiin. Samalla uutiset muusta Afganistanista ovat jääneet vähälle.

Siksi Refugee Radio haluaa nostaa Afganistanin tilanteesta esiin näkökulmia, joita muut tiedotusvälineet eivät tarjoa.

Vapaaehtoisvoimin toimiva Refugee Radio on monikielinen kanava, joka välittää ihmisoikeuksiin, maahanmuuttoon ja turvapaikkoihin liittyviä uutisia Suomesta ja maailmalta. Tällä hetkellä se keskittyy pitkälti Afganistanista uutisointiin.

”Maan tilanne ei ollut lainkaan mediaseksikäs ennen kuin pääkaupunki vallattiin. Kun Kabul oli vallattu, otsikoissa puhuttiin muun muassa rauhanomaisesta vallanvaihdosta”, Rahim Alizada sanoo.

Tämänkaltaiset otsikot ääriliikkeestä ovat hänen mukaansa valheellisia.

”Ne antavat kuvan, että Taleban olisi muuttunut. Näin ei ole. Me yritämme näyttää ihmisille, mitä ääriliike on tehnyt historian aikana ja tekee yhä edelleenkin.”

” ”Minulla oli sellainen tunne, että mediassa puhutaan maahanmuuttajista heidän yläpuoleltaan tai ohitseen.”

Puolitoista vuotta toimineen Refugee Radion on perustanut suomalainen radio- ja televisiotoimittaja Outi Popp.

Hänen lisäkseen sisältöjä tekee kymmenkunta maahanmuuttajaa ja suomalaista yhdessä. Moni heistä julkaisee sisältöjä myös omissa sosiaalisen median kanavissaan.

”Minulla oli sellainen tunne, että mediassa puhutaan maahanmuuttajista heidän yläpuoleltaan tai ohitseen. He ovat uutisten kohteita mutta eivät keskustelussa mukana”, Popp kertoo.

”Meidän tarkoituksemme on tehdä uutisia maahanmuuttajien näkökulmasta.”

Popp kuvaa Refugee Radiota kaksi­suuntaiseksi tieksi. Tavoitteena on, että suomalaiset tuntevat enemmän maahan­muuttajien näkökulmaa ja maahanmuuttajat taas saavat tietoa, mistä Suomessa nyt keskustellaan ja päätetään.

Refugee Radio tekee sisältöjä Twitteriin, Facebookiin ja Instagramiin. Lähteinään se käyttää muun muassa sosiaalista mediaa ja omia kontaktejaan. Työtä tehdään kotoa, sillä yhteisiä työskentelytiloja ei ole.

Qanezadeh, Alimy, Alizada ja Naim ovat kaikki Afganistanista. Qanezadeh, Alimy ja Alizada saapuivat kiintiöpakolaisina Suomeen 2000-luvun alussa. Naim puolestaan saapui turvapaikanhakijana Suomeen vuonna 2015.

Alimy, Qanezadeh, Naim ja Alizada saavat satoja yhteydenottoja, joissa pyydetään apua ja neuvoja muun muassa omien läheisten auttamiseen pois Afganistanista.

Refugee Radio tekee sisältöjä suomeksi mutta myös dariksi, arabiaksi ja somaliksi. Tarve omalla äidinkielellä saataville uutisille onkin Poppin, Alizadan, Qanezadehin, Alimyn ja Naimin mukaan suuri.

Erityisesti sosiaalisessa mediassa liikkuu Afganistanista paljon valheellista tai väärin ymmärrettyä tietoa. Qanezadehin mukaan esimerkiksi Tiktokissa levisi video Sanna Marinin puheesta, jonka darinkielisissä tekstityksissä kerrottiin pääministerin sanovan videolla, että Suomeen otetaan lisää pakolaisia.

Todellisuudessa sisäministeriö oli vasta ehdottanut, että pakolaiskiintiötä kasvatetaan ja perheenyhdistämistä helpotetaan, Popp huomauttaa. Alizada ja Popp tekivät aiheesta uutisvideon, jossa he kertoivat, miten asian laita todellisuudessa on.

”Tietoa tulee joka sekunti. Meidän vastuullamme on katsoa, onko se luotettavaa vai ei”, Qanezadeh sanoo.

”Luotettavan tiedon pitää myös saavuttaa ihmiset”, Alimy jatkaa.

Qanezadeh, Alizada, Alimy ja Naim ovat saaneet satoja soittoja ja viestejä, joissa pyydetään apua ja neuvoja. Auttaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa, varsinkaan kun huoli myös omista läheisistä Afganistanissa painaa mieltä.

”Vaikka asun Suomessa, oma taustani on todella tärkeä minulle. Välillä on raskasta tehdä uutisia esimerkiksi räjähdyksistä Afganistanissa. On kuitenkin tärkeää, että niitä tehdään”, Naim sanoo.

Hän kertoo vaimonsa olevan yhä Kabulissa. Naim on toistuvasti pyytänyt, että vaimo evakuoitaisiin Suomeen, koska tämä on erittäin haavoittuvassa asemassa. Toistaiseksi näin ei kuitenkaan ole tehty, vaikka evakuointi on vaimolle ainoa keino päästä Afganistanista.

”Afganistanista ei muuten pääse pois, kun mikään maa ei myönnä nyt viisumia.”

Myös Qanezadehilla, Alimylla ja Alizadalla on läheisiä Afganistanissa.

”Koen, etten voi tehdä Suomesta käsin mitään muuta kuin lisätä tietoisuutta kertomalla muille, kuinka huono tilanne Afganistanissa on. Sanoa, että katsokaa tätä”, Qanezadeh kertoo.

”Viime viikot olen fyysisesti ollut Suomessa, mutta kaikki ajatukseni ovat olleet Afganistanissa.”