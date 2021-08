Aleksi on noin 30-vuotias mies, jonka elämä on jatkuvaa pelkoa ja piilottelua. Pedofiilien auttamisjärjestelmä on Suomessa hyvin puutteellinen. Hoidolla voitaisiin ennaltaehkäistä rikoksia, mutta hoitoon pääseminen on vaikeaa.

Pedofiili. Tuo sana pitää sisällään ladattuja odotuksia, vihaa, inhoa ja pelkoa. Ihmisten puheissa heihin viitataan pohjasakkana, vankiloiden alimpana kastina.

Lääketieteellistä näkökulmasta pedofiliassa on kyse seksuaalisuuden häiriöstä. Tautiluokituksesta se löytyy koodilla F65.4.

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan noin 40 000 suomalaisella miehellä on lapsiin kohdistuvia seksuaalisia ajatuksia. Suurin osa heistä ei syyllisty rikoksiin elämänsä aikana.

Nyt vastapäätä pöytää Helsingin keskustassa, Sanomatalon neuvotteluhuoneessa, istuu mies, joka näpelöi hieman hermostuneesti take away -kahvikupin reunaa.

Tässä artikkelissa käytämme hänestä nimeä Aleksi. Se ei ole hänen oikea nimensä, vaan alias, jonka turvin hän uskalsi ottaa yhteyttä Helsingin Sanomiin viime vuonna.

HS kertoo Aleksin tarinan, koska pedofiilien auttamisjärjestelmä on Suomessa hyvin puutteellinen. Hoidon saatavuudella voidaan ennaltaehkäistä rikoksia – siis suojella lapsia.

Aleksi on noin 30-vuotias. Hänen voisi kuvailla näyttävän tyypilliseltä suomalaiselta mieheltä. Vaaleat hiukset, hyvä ryhti, löysähköt farkut ja tennarit.

”On vähän paniikki päällä”, Aleksi sanoo hermostuneesti.

Helpointa on mennä suoraan asiaan.

Aleksi on seksuaalisesti kiinnostunut lapsista. Hän identifioituu lapsikohteiseksi mutta puhuu itsestään usein pedofiilina, vaikka termi onkin hyvin stigmatisoitu.

Vuosien ajan tämä oli Aleksin suurin salaisuus.

Aleksi oli teini-ikäinen kun hän ensimmäisen kerran ymmärsi poikkeavansa normista.

Samaan aikaan, kun hänen kaverinsa kiinnostuivat oman ikäisistä nuorista, Aleksin ihastuksen kohteet olivat muualla.

Pitkään aikaan omille tuntemuksille ja ajatuksille ei kuitenkaan löytynyt nimeä.

Ei kukaan puhunut koulussa siitä, että mitä jos ihastuksen kohde onkin itseä selvästi nuorempi.

”Jossain vaiheessa kuulin ne termit. Pedofiili. Yhdistin ajatuksissani, että kyse on häpeällisestä asiasta”, Aleksi kertoo.

Asian ymmärtäminen ei ollut helpottava hetki vaan päinvastoin. Kaikki mitä hän näki televisiossa tai luki mediasta vahvisti vain uskomusta siitä, ettei hän voisi koskaan saada normaalia elämää.

” ”Siinä vaiheessa aloin uskoa, että tästä ei voi puhua ikinä kenellekään.”

Ollessaan vielä alaikäinen Aleksi tutustui netin kautta vanhempaan mieheen. Mies oli Aleksin tapaan myöskin pedofiili.

”Aluksi siitä tuli omalla tavallaan hyvä tunne, kun ensimmäisen kerran oli sellainen ihminen, jolla oli samanlainen kiinnostus.”

Tunne kuitenkin muuttui nopeasti, kun miehen aikomukset kävivät selviksi.

Miehen ajatusmaailmassa seksuaalinen kanssakäyminen lasten kanssa oli haitatonta. Näitä ajatuksia hän halusi viedä eteenpäin Aleksille.

Aleksi pääsi miehestä lopulta eroon. Mies joutui myöhemmin ongelmiin ja jäi lopulta kiinni poliisille. Tätä ennen hän oli ehtinyt altistaa Aleksin laittomalle kuvamateriaalille.

”Siinä vaiheessa aloin uskoa, että tästä ei voi puhua ikinä kenellekään. En uskonut, että yhteiskunta haluaisi tarjota minunlaiselleni ihmiselle tukea tai hyväksyntää.”

Myöhemmin myös Aleksi joutui ongelmiin miehen lähettämän materiaalin takia, vaikka hän oli poistanut kaiken saamansa materiaalin. Aleksi sovitti asian maksamalla sakot.

Kokemus kuitenkin vahvisti sitä tunnetta, että hän on asian kanssa yksin.

”Kukaan poliisissa ei missään kohtaa kysynyt, että onko minulla tarvetta saada apua tai lakitukea.”

Pedofiileihin liitetyt stereotypiat saavat meidän kuvittelemaan, että kyse olisi aina vanhemmista miehistä, jotka väijyvät saalistamassa lapsia.

Todellisuudessa suurin osa saa näitä ajatuksia ensimmäisen kerran teini-iässä, silloin kun seksuaalisuus yleisestikin alkaa heräillä. Myös naiset voivat olla pedofiileja, mutta pedofilian osuudesta naisten keskuudessa on olemassa vain vähän tutkimustietoa.

Aleksi on nuoruudestaan saakka pyrkinyt elämään niin sanottua kontaktitonta elämää. Tällä tarkoitetaan pidättyväisyyttä seksuaalisen kontaktin ottamisesta lapsiin.

”Minulla on omasta mielestäni ihan normaali taso empatiaa ja vahva suojeluvietti. Välitän lapsista, enkä halua teoillani aiheuttaa haittaa heille”, Aleksi kertoo.

Monella Aleksin tilanteessa olevalla ei ole elämässään ketään kenelle kertoa omista tunteista tai joka pystyisi samastumaan.

”Aika pitkälti ollaan nettiyhteisöjen varassa, vaikkei siellä ammattiapua olekaan. Suurin osa meistä on tajunnut asian 13–16-vuotiaana, ja se on tuurista kiinni, mihin päätyy.”

Kaikille ei kuitenkaan välttämättä käy yhtä hyvin kuin Aleksille, joka löysi omia arvojaan edustavan nettiyhteisön. Keskustelupalsta, jossa Aleksi toimii yhä aktiivisesti, perustuu anti contact -ideologiaan. Siinä pyritään elämään mielekästä elämää rikosten ulkopuolella.

Netissä on olemassa lukuisia pedofiilien keskustelualustoja, mutta suinkaan kaikki eivät edusta samaa katsantokantaa.

Varsinkin pimeän verkon puolella on olemassa yhteisöjä, joissa lasten seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvien haittojen ajatellaan olevan vain yhteiskunnan reaktio.

Näissä yhteisöissä ajattelu usein kärjistyy me vastaan maailma -mentaliteetiksi.

” Suurin osa saa näitä ajatuksia ensimmäisen kerran teini-iässä

NettifoorumiEN ulkopuolella muuta apua ja tukea on harvoin tarjolla, jos kotipaikkakunta sijaitsee pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Tämä ilmeinen ongelma on tiedostettu myös ammattilaisten keskuudessa. HS on kertonut aiemmin Sexpon ja Kriminaalihuollon tukisäätiön Serie-hankkeesta, jonka tarkoituksena on tuoda matalan kynnyksen apua pedofiileille.

Lue lisää: Seksuaaliterapeutit perustivat vastaanoton pedofiileille ja pelkäsivät, ettei kukaan tule – lopulta aika ei riittänyt kaikkien auttamiseen

Hanke on toiminut vuodesta 2018 lähtien. Asiakkaita olisi tulossa varsinkin pitkäaikaiseen kuntoutukseen enemmän kuin terapeuteilla on mahdollista ottaa vastaan.

Serien lisäksi Suomessa toimii esimerkiksi Oulun Seritatyö, jonka toiminnasta vastaa Oulun ensi- ja turvakotiyhdistys sekä Vuolle Setlementti.

Tukea on siis saatavilla, mutta palvelut ovat jakautuneet pirstaleisesti sinne tänne, eikä niiden jatkuvuudesta ole mitään varsinaisia takeita.

Oikeuspsykologian dosentti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Taina Laajasalo sanoo, että ongelmien lista on pitkä.

”Palveluiden tarjoaminen lepää nykytilanteessa aivan liikaa kolmannen sektorin hartioilla. Meillä on alueellista epätasa-arvoa, ja olemme liiaksi hankerahoituksen varassa”.

Tilanteeseen yritetään saada parannusta aikaiseksi, sillä jo kansainväliset sopimukset edellyttävät, että Suomessa tulisi olla toimiva hoitopolku olemassa myös henkilöille, jotka eivät ole rikosseuraamusjärjestelmän piirissä.

Hankkeiden tekemä työ osoittaa, että tukipalveluille on selkeä tarve, mutta rahoituksen saaminen on hankalaa.

Fakta Lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus Asiantuntija-arvioiden mukaan noin kahdella prosentilla suomalaisista miehistä, eli noin 40 000:lla, on lapsiin kohdistuvia seksuaalisia ajatuksia. Naisten osuudesta ei ole olemassa tutkimustietoon pohjaavaa arviota. Tutkimusten mukaan suurin osa pedofiileista ei syyllisty seksuaalirikoksiin elämänsä aikana. Vuonna 2020 poliisille ilmoitettiin lähes 4 500 seksuaalirikosta, joista lapsiin kohdistuvia oli puolet. Suomen rikoslain mukainen suojaikäraja on 16 vuotta. Lähtökohtaisesti aikuisen alle 16-vuotiaaseen lapseen kohdistama seksuaalinen teko täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Lapseen kohdistuva seksuaalirikos voi tapahtua joko fyysisenä tekona, siihen houkutteluna tai sen yrityksenä. Tuomiot lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista vaihtelevat teon vakavuuden mukaan sakkorangaistuksista useiden vuosien vankeusrangaistuksiin. Lähteet: Poliisi, Tilastokeskus

Tämä on ongelma myös muiden kuin pedofiilien itsensä kannalta.

Tuen tarjoaminen on aina lastensuojelullista työtä, jolla vähennetään rikollista riskikäyttäytymistä ja ennaltaehkäistään seksuaalirikoksia.

”Me tiedämme, että tämä asia nousee kipeäksi kysymykseksi varsin nuorena. Ne ovat sellaisia tilanteita, joissa meidän pitää varmistua siitä, että hoitoon ohjaus on saumatonta”, Laajasalo sanoo.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa nuori saa tukea asian käsittelyyn, sitä paremmin voidaan auttaa ja vähentää rikoksen riskiä.

Lisäksi pedofiilien auttamisessa on kyse myös inhimillisen kärsimyksen vähentämisestä, Laajasalo lisää. Keskusteluun pitää mahtua molempien näkökulmien.

”On olemassa vahvat perusteet sille, että tähän työhön pitää panostaa.”

Ongelma on Laajasalon mukaan pitkälti asenteissa. Hän kertoo, että pedofiileihin kohdistuvat pelot vaikuttivat aiemmin siihen, miten auttamaan pyrkivät hankkeet saivat rahoitusta. Ne vaikuttavat yhä myös siihen, miten muut kuin aihepiiriin erikoistuneet terveydenhuollon ammattilaiset suhtautuvat potilaisiinsa.

”Se koetaan hyvin haastavana ja vaikeana, että vastaanotolle tulee ihminen puhumaan näistä aiheista”, Laajasalo kertoo.

Vuonna 2015 tehtyyn kyselyyn vastanneista sote-ammattilaisista yli puolet sanoi tarvitsevansa lisätietoa parafilioista ja niiden kohtaamisesta töissä. Parafilialla tarkoitetaan epätyypillisen seksuaalisen kiinnostuksen kokemista.

Laajasalon mukaan tiedon tarve ei ole kuluneina vuosina ratkaisevasti vähentynyt.

”Suurin pulma lienee se, että saatetaan hämmentyä ja lamaantua.”

Esimerkiksi hoitosuositusta, kuten käypä hoito -ohjetta, ei ole olemassa.

Apua hankkivien kannalta tämä on huono uutinen. Lapsikohteisia ajatuksiaan pelkäävän ihmisen voi olla vaikea kävellä kunnalliselle terveysasemalle, jos hän ei voi täysin luottaa vastassa olevaan ihmiseen.

Pelot voivat liittyä esimerkiksi hoitajan ylireagointiin tai terveydenhuollon rekistereihin tehtäviin merkintöihin.

Lain mukaan ammattilaisilla on ilmoitusvelvollisuus, mutta se koskee tilanteita, joissa on kyse rikoksesta tai rikoksen valmistelusta. Käynneistä pitää myös tehdä lain vaatimat kirjaukset, mutta ne voidaan käydä läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

”Se ei ole rikos, että joku kertoo vastaanotolla olevansa seksuaalisesti kiinnostunut lapsista. Taipumus ei ole sama asia kuin rikosten tekeminen.”

Tutkimusten mukaan suurin osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ei ole pedofiilien tekemiä. Heidän osuutensa on noin 45–50 prosenttia.

” ”Taipumus ei ole sama asia kuin rikosten tekeminen.”

Aleksi päätyi terapiaan omasta aloitteestaan, kun elämä alkoi luisua raiteiltaan.

Hän oli palanut loppuun töissä, parisuhde oli ongelmissa, ja ongelmat alkoholin kanssa vain pahensivat masennusta.

Kaiken pohjalla oli salassa pidetty seksuaalisuus, josta hän ei ollut uskaltanut kertoa nettituttujen lisäksi kenellekään.

”Olin jo hyväksynyt, että en saa tukea, mutta sitten ymmärsin, että en voi elää näin. Oli pakko tulla kaapista ulos.”

Ensimmäisestä puhelusta terapeutille puolet oli itkemistä. Sanat tulivat purkauksena yhtenä virtana.

Myös pelko oli suurta. Aleksi oli hankkinut puhelua varten prepaid-liittymän, jotta hän uskalsi sanoa asiansa.

Ensimmäisen tapaamisen aikaan Aleksi oli jo yli 20-vuotias. Se oli ensimmäinen kerta, kun hän puhui tuntemuksistaan jollekin ihmiselle ääneen.

”Se yksikin sessio, kaksi tuntia, oli ihan äärimmäinen muutoksen tekijä. Sen jälkeen kaikki oli pöydällä. Joku muukin tiesi, eikä tarvinnut olla yksin. Se tuntui ihan älyttömän hyvältä.”

Terapiaansa varten Aleksin pitää matkustaa satojen kilometrien matka Helsinkiin yksityiselle vastaanotolle, sillä lähempänä ei ollut saatavilla osaavaa terapeuttia.

”Terapia on kallista, ja pelkät matkustuskustannuksetkin nousevat nopeasti, ja jokin majoituskin pitää olla.”

Terapian käyntimaksut Aleksi tosin saa kuitattua terapeutin hakeman avustuksen turvin. Käytännössä hänen terapiamaksunsa kuitataan Rahapeliyhdistyksen tuella.

Apu on ollut käänteentekevä.

Käytännössä terapia on ollut pitkälti puhumista. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että omaa seksuaalisuutta tai ajatuksia ei kielletä vaan niistä puhutaan avoimesta.

Kyse ei ole siis repressioon uskovasta hoitomenetelmästä eli niin sanotusta eheytyshoidosta. Aleksin mukaan tällaiseenkin lähestymistapaan uskovia ihmisiä on, mutta hän ei ole Suomessa sellaiseen törmännyt.

Terapiassa Aleksi kertoo pystyneensä ensimmäistä kertaa puhumaan omista ihastuksistaan kuin kaverille.

”Tuollaiset asiat muuttuvat helposti obsessioiksi, jos niistä ei pysty puhumaan.”

” ”Jos ihastuu johonkuhun, niin se voi välillä tuntua helvetiltä.”

Vuosien ajan Aleksi tunsi omista ajatuksistaan pohjatonta syyllisyyttä.

Itseinhon uhallakin hän luki pedofiliasta mediasta ja uppoutui kommenttipalstoihin. Palstoilla useimmat kommentoijat toivoivat kuolemaa hänen kaltaisilleen ihmisille. Viikoista ja vuosista toiseen ulosanti on pysynyt samana: hänenlaisiaan ei saisi olla olemassa.

”Muilla seksuaalivähemmistöillä on positiivisia roolimalleja ja pystyy lukemaan myös mielenterveyttä parantavia juttuja. Mutta pedofiilinuorilla ei ole oikein mitään.”

Tämä on yksi syy, miksi Aleksi haluaa puhua omista kokemuksistaan.

Samasta syystä Aleksi halusi tuoda tarinansa esiin myös Saara Hakkaraisen ohjaamassa lyhytdokumentissa Hiljaisuus. Elokuva sai ensi-iltansa viime vuonna. Aleksia elokuvassa esittää näyttelijä Otto Rokka.

”Elokuvan jälkeen joku oli kirjoittanut kommentin, että jos Aleksi haluaa tehdä jotain hyödyllistä, niin hän voisi hirttää itsensä.”

Hän naurahtaa päälle. Huumorista, hyvin mustasta sellaisesta, on tullut selviytymiskeino.

Mutta kyllä ne kommentit silti sattuvat.

”Minäkin olin aika ylpeä siitä elokuvasta. Mutta nykyään asialle voi nauraa. Silloin nuorempana ei voinut. Yksikin viesti olisi voinut johtaa itsemurhaan.”

Nykyään Aleksin itsetuhoisuus on hallinnassa. Tähän on auttanut erityisesti terapia mutta myös oma tukiverkko.

Niistä tärkeimpänä on oma puoliso.

Aleksi on seurustellut puolisonsa lähes koko aikuiselämänsä. Ensimmäisten vuosien ajan hän piilotti mieltymyksensä kumppaniltaan, kunnes terapian alussa hän tuli kaapista ulos.

”Seurustelu ei ole mutkatonta, ja suuntautuminen aiheuttaa ahdistusta, ja on ollut ongelmia intiimiyden kanssa.”

Puhumalla näistäkin on kuitenkin päästy läpi.

Haasteita tuo myös oman seksuaalisuuden toteuttaminen käytännössä. Ratkaisuna toimivat esimerkiksi roolipelaaminen ja fantasiointi. Myös itsetyydytys ja piirrokset ovat sellaisia tapoja, joista ei ole haittaa kenellekään.

”Tietysti jotkut ovat sitä mieltä, että piirroksetkin pitäisi kieltää. Se paranoia ja tarve kieltää kaikki on aika kova”, Aleksi sanoo.

Hänestä äärimmäisyyteen menevät kiellot eivät tosiasiassa suojaa ketään. Asioiden äärimmäinen kieltäminen voi aiheuttaa tunteiden patoutumista ja purkautumista vaarallisillakin tavoilla.

”Kun ei sitä seksuaalisuutta voi kääntää poiskaan.”

” ”Monella on käsitys, että se on aina joku vanhempi mies jossain puiston nurkalla eikä se oma lapsi. Minäkin olen jonkun lapsi, ja minulla on normaali elämä.”

Enää Aleksi ei pelkää omia ajatuksiaan, vaikka syyllisyyden tunteet nousevatkin välillä pintaan.

”Toisinaan on hankala löytää motivaatiota, kun tulee tuomituksi pelkkien tunteiden eikä tekojen takia, ja muutos yhteiskunnassa on niin hidasta.”

Huonoja päiviä tulee vastaan yhä edelleen.

”Jos ihastuu johonkuhun, niin se voi välillä tuntua helvetiltä. Ei niitä ajatuksia pääse karkuun.”

Itsensä lisäksi Aleksi kantaa huolta kaltaisistaan nuorista. Monet nettifoorumille tulevat nuoret ovat pahassa kriisissä ja saattavat kohdata todella julmaa kiusaamista esimerkiksi somessa.

”Ihmisten olisi hyvä ymmärtää, että omassa lähipiirissäkin voi olla nuori, joka tätä käy läpi. Monella on käsitys, että se on aina joku vanhempi mies jossain puiston nurkalla eikä se oma lapsi. Minäkin olen jonkun lapsi, ja minulla on normaali elämä. Ei kukaan tätä epäilisi”, Aleksi sanoo.

Aleksi uskoo, että pedofiilien auttamisjärjestelmän kehittäminen hyödyttäisi koko yhteiskuntaa. Hän muistaa, miltä tuntui, kun ei ollut ketään, kelle puhua.

”Olisi tosi kova juttu, jos olisi edes sen yhden kerran kuullut, että tämä ei ole maailmanloppu. Että tästä selviää.”

Artikkelissa on käytetty lähteenä Nita Taivalojan ja Nina Nurmisen artikkelia Potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden hoito, tuki ja kuntoutus.

Lisätietoa lapsikohteisuudesta ja tukipalveluista voi lukea Serie-verkoston sivuilta https://sexpo.fi/serie-verkosto/.