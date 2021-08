Ennätysruuhka jumittaa testausta Helsingissä, aikaa ei saa välttämättä samalle päivälle – ”Rehellinen mielipiteeni on, ettemme pysty tästä paljon venymään enää”

Peruskoululaisten koronavirustesteissä positiivisten tulosten määrä on yli neljä prosenttia. Keski-ikäisten vastaava lukema jää jo alle kahteen prosenttiin.

Pääkaupungissa ja muualla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella voi tällä hetkellä joutua odottamaan vapaata koronatestiaikaa seuraavaan päivään.

Testaus on ruuhkautunut, koska näytteenottomäärät ovat Husin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan viisinkertaistuneet kesäkuusta.

Tiistaina Husin alueella otettiin enemmän koronavirustestejä kuin kertaakaan aiemmin yhdessä päivässä koko epidemian aikana.

Ennätyspäivänä noin 25 000 ihmistä varasi ajan koronatestiin. Näytteitä ehdittiin Lehtosen mukaan ottaa noin 15 000.

”Rehellinen mielipiteeni on, ettemme pysty tästä paljon venymään enää. Henkilökunta vain kertakaikkiaan loppuu”, Lehtonen sanoo.

Testausmäärien kasvu johtuu pitkälti koulujen alkamisesta ja ylipäätään kesälomakauden päättymisestä.

Lehtonen kertoo, että Hus on pyrkinyt vastaamaan ruuhkapiikkiin testauskapasiteettia kasvattamalla. Helsingissä on esimerkiksi otettu käyttöön kaksi uutta testauspaikkaa, ja jo käytössä olleisiin paikkoihin on lisätty linjastoja.

Lehtosen mukaan näytteenotossa työskentelee Husissa ja alihankkijoilla noin tuhat ihmistä. Noin 80 prosenttia testeistä tehdään alihankkijoiden järjestämissä pisteissä.

Lehtonen katsoo, ettei testaajien määrää voi käytännössä enää kasvattaa – ellei sitten suljeta joitain muita perusterveydenhuollon toimintoja.

”Terveydenhuollon työvoima vain loppuu nyt.”

Positiivisten testitulosten osuuden perusteella vaikuttaa siltä, että koronavirus leviää nyt erityisesti alaikäisten keskuudessa.

Peruskoululaisten testeissä positiivisten tulosten osuus on Lehtosen mukaan yli neljä prosenttia. Keski-ikäisillä positiivisten tulosten määrä jää alle kahteen prosenttiin, ja kaikista testituloksista positiivisia on noin kolme prosenttia.

”Nuorisossa tämä liikkuu”, Lehtonen arvioi.

Neljän prosentin lukema on Lehtosen mukaan selkeä leviämisvaiheen luku. Se on kuitenkin verrattain maltillinen, jos tarkasteluun ottaa monia muita Euroopan maita.

Maskisuositus pitäisi Lehtosen mielestä ulottaa Hus-alueella myös alakouluihin.

”Nyt pitäisi pystyä näitä altistuksia vähentämään, jotta tämä systeemi pysyy pystyssä.”

Se, ettei koronatestiin pääse välttämättä samana päivä, ei ole Lehtosen mukaan suuri ongelma. Tilanne on sama ympäri Suomea, ja Lehtonen pitää odotusaikaa kohtuullisena.

”Tietysti on totuttu siihen, että testiin pääsee muutamassa tunnissa.”

Suurempi haaste on Lehtosen mielestä siinä, jos tartunnanjäljitys kuormittuu jatkuvasti. Koko toiminnan tarkoituksenmukaisuus on vaakalaudalla, jos esimerkiksi ilmoitus karanteenissa pysymisen tarpeesta tulee vasta kaksi päivää ennen karanteenin päättymistä.

Ulospääsy koronakurimuksesta vaatii Lehtosen näkemyksen mukaan ennen kaikkea ahkeraa rokottamista. Hän ei esimerkiksi usko, että kotona tehtävillä pikatesteillä pystyisi purkamaan järkevästi testausruuhkaa.

Maallikko saattaa muun muassa tehdä pikatestin väärin ja jättää kirjaamatta positiivisen tuloksen Kanta-järjestelmään.

”Minun oma – aika vahva – näkemys on se, että tässä ei nyt temput auta, vaan vasta riittävä rokotuskattavuus keventää testauksen ja jäljityksen painetta”, Lehtonen toteaa.