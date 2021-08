Suomi on ottanut viimeisille evakuointi­lennoille myös ilman oleskelulupaa olevia ihmisiä. Kaikkia ei kuitenkaan saada pelastettua, mikä tuntuu monesta epäreilulta.

30 vuotta sitten Suomeen muuttanut Nawab on yksi ensimmäisiä Suomeen muuttaneita afganistanilaisia. Nyt hän toivoo vaimonsa pääsevän Suomeen Kabulista.

Linja Kabuliin on huono, mutta Nawab soittaa sinne joka tunti. Helsingissä asuvan afganistanilaisen Nawabin vaimo piilottelee kaaokseen ajautuneessa kaupungissa, josta pois pyrkivien toivo alkaa huveta.

Nawab esiintyy tässä jutussa pelkällä etunimellään vaimon turvallisuuden takaamiseksi.

Epätoivo on torstaina kasvanut hetki hetkeltä, sillä vaimo ei yrityksistä huolimatta ole päässyt evakuointi­lennolle. Hän odottaa yhä oleskelulupaa Suomeen eikä siksi ollut automaattisesti evakuoitavien listalla.

Yksin Kabulissa piileskelevä vaimo on kiertänyt lentokenttää päivittäin eikä tänään nähnyt paikalla enää edes suomalaisia sotilaita.

”Jos vaimoni ei nyt pääse tänne, hän jää sinne ikuisesti”, Nawab pelkää.

Ulkoministeriön mukaan Suomen auttamis­mahdollisuudet Kabulin lentokentällä tulevat loppumaan. Tällä hetkellä ulkoministeriö ei turvallisuussyistä kehota ketään menemään lentokentälle.

Vaimo on Nawabin mukaan itkuinen ja hädissään, sillä kaupungissa ei juuri nyt ole ketään, joka auttaisi häntä. Riskinä on jäädä yksin Talebanin valtaamaan kaupunkiin.

30 vuotta Suomessa asunut Nawab on aktiivisesti mukana pääkaupunki­seudun afgaaniyhteisön toiminnassa.

Nyt yhteisö on varautunut tukemaan niitä, jotka Suomeen evakuoidaan. Tulkkina työskentelevä Nawab sanoo olevansa valmis tarjoamaan apua vaikka yömyöhään.

”Olemme aina valmiita auttamaan kotimaamme ihmisiä.”

Tällä hetkellä Suomessa odotetaan evakuointi­operaation päättymistä. Kun evakuointi on ohi, järjestö aikoo viranomaisten kanssa suunnitella, miten tulijoita kannattaisi auttaa.

Nawab on vuosien varrella avustanut useita tänne saapuneita pakolaisia paitsi tulkkina myös auttamalla ymmärtämään suomalaista kulttuuria.

”Olen kertonut, miten suomalaiseen yhteiskuntaan voi sopeutua ja miten Suomen lakien mukaan toimitaan. Suomessa voi elää vapaasti, täällä ovat ihmisoikeudet ja tulevaisuus.”

Vaimo odottaa päätöstä perheen­yhdistämisestä, joka oikeuttaisi oleskelulupaan Suomessa.

Afganistanilaisten perheenyhdistämis­hakemukset eivät kuitenkaan ole edenneet yli vuoteen. Koronaviruspandemian vuoksi lähin tunnistautumispiste, joka sekin on Suomen suurlähetystössä Intiassa, on ollut suljettuna.

Suomessa elää noin 15 000 afganistanilaista. Suurin osa on tullut pakoon jo vuosikymmeniä jatkunutta sotaa. Ensimmäiset afganistanilaiset saapuivat Suomeen 1990-luvun alussa, ja sen jälkeen tulijoita on saapunut tasaisesti.

Nawab kertoo, että moni Suomessa asuva afganistanilainen pelkää, ettei enää tule näkemään läheisiään ja ystäviään.

”He soittelevat ja viestittelevät minulle ja kysyvät, mitä pitäisi tehdä. Jos perheenjäsenet jäävät sinne, heitä voi olla hyvin vaikea nähdä enää.”

Tässä pelossa Nawab on nyt itsekin.

Viimeisimmille evakuointilennoille on otettu myös Suomessa asuvien perheenjäseniä, vaikkei heillä olisikaan oleskelulupaa.

Ylen tietojen mukaan Suomen on kuitenkin tarkoitus päättää evakuointioperaatio perjantaina, eikä ulkoministeriön mukaan kaikkia välttämättä ehditä pelastaa siihen mennessä.

Tästä huolimatta Nawab luotti vielä torstaina aamupäivällä myös vaimonsa selviytyvän Suomeen. Iltapäivällä tilanne näytti synkemmältä ja Nawab sanoi olevansa huolissaan.

”Olen Suomelle kiitollinen, jos vaimoni pääsee tänne. Operaatiosta näkee, että Suomi kunnioittaa ihmisoikeuksia ja on apuna kriisitilanteissa.”

Vaikka hän sanoo arvostavansa Suomen operaatiota, tilanne tuntuu myös epäreilulta.

”En ole tyytyväinen, sillä evakuoinnissa eivät ole kaikki joiden pitäisi. Ne on tehty epätasapuolisesti. Sattuman­varaisesti mukaan on päässyt ihmisiä, joilla ei ole vielä oleskelulupaa. Yksi pääsee ja toinen ei”, Nawab kuvailee.

Siitä huolimatta, että jotkut Suomessa asuvien perheenjäsenet on otettu mukaan evakuointi­lennoille, suuri osa on yhä jumissa Afganistanissa. Nawabin vaimo on yksi heistä.

Ulkoministeriön mukaan ihmisiä on evakuoitu humanitäärisistä syistä myös ilman oleskelulupaa, mutta mikään laki ei velvoita tähän. Näin ollen evakuointilentojen päättyessä monen Suomessa asuvan afganistanilaisen perheenjäsenet jäävät maahan.

Nawab näyttää puhelimeensa tullutta viestiä suomalaisilta avustajilta Kabulista, jossa hänen vaimonsa on jumissa.

Turvapaikanhakijoiden tuki -järjestön puheenjohtaja Sanna Valtonen jakaa Nawabin huolen siitä, etteivät paikan päällä tapahtuvat evakuointi­päätökset ole välttämättä täysin yhdenvertaisia.

”Nyt kuulemme sankaritarinoita ja kauniita kohtaamisia. Samaan aikaan on kuitenkin myös niitä, jotka ovat todella katkeria, sillä kukaan ei auttanut heitä.”

Valtosen mukaan Suomessa on satoja afganistanilaisia, jotka ovat odottaneet perheen­yhdistämistä vuosia. Nyt toivo jälleen­näkemisestä hiipuu päivä päivältä.

”Meidän täytyy ymmärtää sitä tuskaa, että he eivät todennäköisesti koskaan saa perhettään ja puolisoaan tänne.”

Valtonen uskoo, että huoli perheestä saattaa vaikeuttaa myös Suomeen jo aiemmin tulleiden afganistanilaisten sopeutumista. Tiedot perheen­yhdistämisistä ovat monesti olleet ristiriitaisia, ja vuosien odottelu epätietoisuudessa on syönyt luottamusta järjestelmää kohtaan.

”Suomella on iso haaste vastata siihen hätään, joka afganistanilaisilla on”, Valtonen toteaa.

Evakuointilistalle päässeiden afganistanilaisten kotiutumisprosessi Suomessa alkaa kuitenkin nopeammin kuin turvapaikan­hakijoina maahan tulleiden: he saavat automaattisesti neljän vuoden oleskeluluvan.

”Heidän on ehkä vähän helpompaa sopeutua kuin aiemmin tulleiden, sillä he saavat suoraan oleskeluluvan. Osa saattaa myös tuntea Suomea, koska ovat työskennelleet suurlähetystössä”, Valtonen sanoo.

Myös Nawab uskoo, että oleskeluluvan nopea saaminen helpottaa kotiutumista. Maahanmuutto­viraston mukaan evakuoitavien oleskelulupa­prosessit kestävät noin kuukauden, jonka jälkeen heillä on oikeus tehdä esimerkiksi töitä ja käydä koulua.

”Heidän ei onneksi tarvitse odottaa oleskelulupaa pitkään. Pitkä odottaminen on monelle henkisesti hyvin rankkaa”, Nawab sanoo.

Hän arvelee, ettei sopeutuminen tule olemaan kulttuurierojen vuoksi vaikeaa, mutta Afganistanissa koetut asiat voivat olla traumaattisia ja vaatia ammattilaisten apua.

”Moni heistä on tuhannen kiitollinen siitä, että pääsi tänne. Mutta samaan aikaan huoli perheestä on valtava, ja se pitää ottaa vakavasti”, Valtonen tiivistää.