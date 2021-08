Projektin ensimmäisen vaiheen eli Laajasalon ja Hakaniemen välisen raitiotien kustannusarvio nousi 255 miljoonasta eurosta 326 miljoonaan euroon.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kruunusiltojen ensimmäisen vaiheen hintakorotuksen. Ensimmäinen vaihe tarkoittaa Laajasalosta Hakaniemeen rakennettavaa raitiotieyhteyttä, ja sen enimmäis­hintaa korotetaan 326 miljoonaan euroon.

Ensimmäisen vaiheen aiempi kustannusarvio oli 255 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että lisää hintaa hankkeelle kertyy noin 71 miljoonaa euroa.

Valtuusto hyväksyi esityksen äänin 71–8. Tyhjää äänesti neljä valtuutettua ja poissa oli kaksi valtuutettua.

Kruunusillat-raitiotie yhdistää kymmenen kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon ja Kalasataman Hakaniemeen. Silta on valmistuessaan Suomen pisin.

Valtuusto päätti myös, että Hakaniemen ja päärautatie­aseman välisen raitiotieyhteyden suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan. Tämän osuuden kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Vaiheen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että Kaivokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä vaan linja kytketään muuhun raitiotieverkkoon.

Lisäksi valtuusto päätti ylittää budjetin 17 miljoonalla eurolla Kruunusiltoihin liittyvien hankkeiden toteuttamiseksi. Näissä hankkeissa on kyse Hakaniemen ja Kruunuvuorenrannan rakennustöistä.

Kaupunginhallitus päätti elokuussa palauttaa valmisteluun selvityksen niin sanotusta Yliskylän lenkistä eli raitiotien jatkamisesta pidemmälle Laajasaloon.

Projektin kasvaneista kustannuksista ehdittiin uuden valtuuston toisessa kokouksessa käydä vilkasta keskustelua, ja esitystä esitettiin sekä palautettavaksi valmisteluun että hylättäväksi.

Perussuomalaisten Mari Rantasen tekemää palautusesitystä kannattivat perussuomalaisten, Rkp:n, Liike Nytin ja kristillisdemokraattien valtuutetut eli 18 valtuutettua yhteensä 85 valtuutetusta.

Helsingin entinen pormestari Jan Vapaavuori (kok) teetti heinäkuussa ulkopuolisen konsulttiselvityksen hankkeen kustannusarvion noususta 430 miljoonasta eurosta lähes 800 miljoonaan euroon. Vapaavuoren mielestä päättäjien on ollut hyvin vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa hankkeen todellisista kustannuksista.

Kruunusillat-hankkeen kokonaisuus on eriytetty viiden osahankkeen toteutukseen ja päätöksentekoon. Hankkeen sisällä on siis useita toisistaan erillisiä kohteita, joiden budjetointi on tapahtunut eri aikaan.

Laajasalon raitiotie toteutetaan allianssimallilla, jossa kaupungin kanssa tarkempaa suunnittelua tekevät rakennusyhtiö YIT, raiderakentaja NRC Finland sekä kolme suunnittelutoimistoa. Allianssi toteuttaa raitiotien rakentamisen lisäksi myös Merihaan sillan Sörnäisistä Kalasatamaan.

Koko projektissa isoin suhteellinen ylitys on luvassa projektiin liittyvissä urakoissa, lähinnä Hakaniemenrannan rakennustöissä. Niiden viiden vuoden takainen arvio noin 50 miljoonan euron kustannuksista on kallistunut 260 miljoonaan euroon.

Video esittelee, miltä Kruunusillat-hanke näyttää: