Tartuntojen painopiste on kääntynyt taas Helsingin itäisiin kaupunginosiin – Katso oman alueesi tilanne

Helsingin kaupungin osuus koko maan koronatartunnoista on nyt noin 27 prosenttia.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneiden määrät ovat jälleen painottuneet Helsingissä kaupungin itäosiin.

Asia selviää kaupungin keskiviikkona julkaisemista datasta, jossa on eritelty tartunnan määrät postinumeroittain viimeisen 14 vuorokauden ajalta.

Eniten tartuntoja on havaittu Kontula-Vesalan alueella, 160 tartuntaa, ja Etelä-Vuosaaressa, 150 tartuntaa. Kummatkin alueet sijaitsevat Helsingin itäosissa.

Myös ilmaantuvuuslukuja tarkastellessa nämä alueet nousevat kärkipäähän. Ilmaantuvuusluku, eli tartuntojen määrä 14 vuorokauden aikana 100 000:aa asukasta kohden, oli Kontula-Vesalassa 611 ja Etelä-Vuosaaressa 650.

Ilmaantuvuusluku oli suhteellisen korkea myös Itäkeskus-Marjaniemi-postinumeroalueella (614).

Tilaston suurin ilmaantuvuus oli Kaitalahdessa, jossa luku oli 996. Alueen asukasluku on pieni, ja tartuntoja alueella on kuitenkin kahden viikon aikana todettu vain yhdeksän.

Koko Helsingin alueella ilmaantuvuusluku oli keskiviikkona 309. Tartuntojen määrä on vähentynyt tasaisesti viimeisten kahden viikon aikana koko pääkaupunkiseudulla. Vielä elokuun 12. päivänä Helsingin ilmaantuvuusluku oli 379.

Alle sata, mutta yli viisikymmentä tartuntaa on kahden viikon aikana raportoitu ainakin Malmilla (64), Sörnäisissä (54), Kannelmäessä (54) ja Kamppi-Ruoholahdessa (47).

Heinäkuun lopulla julkaistuissa vastaavanlaisessa tilastoissa suurimmat tartuntamäärät olivat keskittyneet enemmän kantakaupunkiin. Kesällä tartuntamäärien keskittymistä kantakaupunkiin perusteltiin ravintoloista ja baareista lähteneillä tartuntaketjuilla.

Nyt näyttää siltä, että tartuntojen keskittyminen on siirtynyt jälleen itään. Keväällä tartuntoja todettiin eniten juuri Itä-Helsingissä.

Vähiten tartuntoja on raportoitu Kivihaassa ja Tammisalossa, joissa kummassakin on kahden viikon aikana havaittu yksi tartunta. Kaartinkaupungissa on raportoitu kaksi tartuntaa.

Helsinkiläisten osuus koko Suomen koronavirustartunnoista oli keskiviikkona 26,9 prosenttia.

Helsingin kaupungin alueen ilmaantuvuusluku, 309, on hieman pienempi kuin esimerkiksi Espoossa, jossa luku oli keskiviikkona 330,7. Tampereella luku oli tiistaina 119 ja Oulussa sunnuntaina 151,8.