Ilman ajanvarausta toimivia rokotuspisteitä perustetaan kaikkiaan 11 paikkaan eri puolille Helsinkiä.

Helsinki on alkanut tällä viikolla jakaa koronarokotteita ilman ajanvarausta ympäri kaupunkia. Joitain tunteja toimivia rokotuspisteitä perustetaan kuluvan viikon aikana kaikkiaan 11 eri kohteeseen, mukana muiden muassa kauppakeskuksia ja kirjastoja.

Rokotteen saamiseksi tulisi mukana olla henkilökortti tai Kela-kortti. Rokotus on maksuton.

Rokotuksia jaetaan esimerkiksi tänään torstaina 26. elokuuta kello 12-17 keskustakirjasto Oodissa Helsingin keskustassa, kello 11-15 Pitäjänmäen kirjastossa sekä Kontulan nuorisotalolla. Huomenna perjantaina rokotuspisteitä tulee Kauppakeskus Ristikkoon, Jakomäen ja Kallion kirjastoihin sekä Kontulan nuorisotalolle.

Tarkoituksena on tehdä rokotuksen ottaminen mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi, kerrotaan Helsingin kaupungin tiedotteessa. Tavoitteena on myös saada yhä useampi helsinkiläinen rokotetuksi, sillä kaikista helsinkiläisistä vasta 73 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen.

Ensimmäisen koronarokotuksen saa ilman ajanvarausta myös Helsingin rokotuspisteiltä Jätkäsaaresta, Malmilta, Messukeskuksesta ja Myllypurosta.

Rokotuspisteillä jaetaan vain ensimmäistä rokotusannosta, ei tehosterokotuksia. Tarkoitus on laajentaa toimintaa myöhemmin myös tehosterokotteiden piiriin.

Tarkemmat tiedot uusista rokotuspisteistä löytyy Helsingin kaupungin sivuilta.