Nainen odottaa yhä pääsevänsä Suomeen, jossa hänen puolisonsa asuu. Hän kertoo nähneensä torstaisen räjähdyksen lentokentällä parin sadan metrin päästä.

Perjantaina räjähdyksiä ei ole Kabulissa kuulunut, mutta moni kaupungissa pelkää. Näin kertoo HS:lle puhelimitse afganistanilainen nainen, joka ei päässyt Suomen evakuointi­lennolle.

”Olen edelleen paniikissa, en ole nukkunut viime yönä. Minä pyydän apua teiltä”, nainen sanoi iltapäivällä.

Hän yrittää edelleen epätoivoisesti päästä Suomeen. Suomen evakuointi­operaatio Kabulissa kuitenkin päättyi torstaina. Ulkoministeriö ilmoitti Afganistaniin jääneen yhä kymmeniä avustettavia ja evakuoitavia ihmisiä.

HS ei julkaise naisen eikä hänen puolisonsa nimeä turvallisuussyistä. Hänen aviomiehensä on Suomessa, ja perheenyhdistämis­prosessi on kesken. Aviomies yrittää ulkoministeriön kautta saada vaimoa Suomeen ja pelkää tämän olevan vaarassa. Nainen on työskennellyt Afganistanissa opettajana koulussa, jossa on oppilaana tyttöjä.

Nangaharin maakunnasta kotoisin oleva nainen kertoo kiertäneensä usean päivän ajan Kabulin kansainvälistä lentokenttää. Hän on yrittänyt tuloksetta päästä sisään porteista väentungoksen läpi. HS on nähnyt naisen miehelleen lähettämiä valokuvia lentokentän muurien läheisyydestä.

Tällä hetkellä nainen majoittuu häntä auttaneen tuntemattoman naisen ja tämän perheen luona. Kabulilaisnainen antoi hänelle apua torstaina sen jälkeen, kun lentokentällä tapahtui tuhoisa itsemurhaisku, jossa kuoli ainakin yli 80 ihmistä.

”En tiedä, kauanko saan olla täällä”, nainen kertoo hänelle tuntemattoman kabulilais­perheen kodista, joka sijaitsee lentokentän lähistöllä.

Naisella ei ole oleskelulupaa Suomeen, sillä hänen perheen­yhdistämis­hakemuksensa on käsittelemättä. Nainen meni viime vuonna naimisiin afganistanilaisen miehen kanssa, jolla on Suomen kansalaisuus. HS on nähnyt parin vihkitodistuksen ja perheen­yhdistämistä koskevat asiakirjat.

Suomi otti viimeisillä evakuointilennoilla mukaan myös Suomessa asuvien perheen­jäseniä, eli naisella olisi voinut olla mahdollisuus päästä koneeseen. Asiasta kerrottiin keskiviikkona, mutta nainen ei enää tiistain jälkeen päässyt puhumaan Suomen sotilaille. Tiistaina hänet käännytettiin pois porteilta.

Nainen kertoo olleensa torstaina kiertämässä lentokenttää, kun hänestä parin sadan metrin päässä räjähti. Hän kuvailee räjähdyksen olleen niin voimakas, että se tuntui aivoissa asti.

”Kaikki menivät paniikkiin ja juoksivat eri suuntiin. Yksi nainen otti minua kädestä kiinni ja sanoi, että mennään pois, hän auttaa minua”, nainen kertoo.

Hän sanoo olevansa yhä paniikissa ja kertoo ettei ole saanut nukuttua lainkaan iskun jälkeen.

Nainen kuvailee Kabulin olevan tällä hetkellä rauhallinen lentokenttää lukuun ottamatta. Hän kertoo nähneensä Talebanin sotilaita seisomassa kaduilla ja liikenne­ympyröissä.

Naisen mukaan hinnat kaupoissa ovat monin­kertaistuneet eikä pankeista saa enää käteistä. Afganistanissa käytetään yleensä vain käteistä rahaa.

Naisen mukaan pankit ilmoittivat keskiviikkona olevansa avoinna, mutta hänen tietojensa mukaan kukaan ei ole saanut sieltä rahaa. Kaupungissa on ollut myös sähkökatkoksia.

”Kaikki ihmiset haluavat lähteä pois. Täällä ei voi opiskella tai tehdä töitä, elämä on kallista eikä ole tuloja.”

Nainen kertoo, että hänen rahansa riittävät tällä hetkellä muutamaksi päiväksi. Hän yrittää saada yhteyden kaupungissa asuviin kaukaisiin sukulaisiinsa mutta ei tiedä, kuinka kauan voi enää viipyä Kabulissa.

Hän on peloissaan eikä halua enää mennä lentokentän lähelle, ellei tiedä, että pääsee varmasti turvaan.

”Olen yksin enkä tunne Kabulia, odotan vain tietoja Suomesta mieheltäni”, nainen sanoo.

Näkymät tuleviin päiviin ovat sumuiset. Nainen odottaa yhä pääsevänsä Suomeen, mutta evakuoinnin onnistumisesta ei ole mitään takeita.

Naisen puoliso on edelleen luottavainen ja uskoo vaimonsa pääsevän vielä Suomeen.

”Maassa on vielä muiden valtioiden evakuointi­operaatioita. Suomen täytyy tehdä yhteistyötä heidän kanssaan ja järjestää Afganistaniin jääneet tänne”, mies sanoo.

